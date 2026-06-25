飯田 遼選手 2026-27シーズン契約（新規）のお知らせ

トヨタアルバルク東京株式会社

アルバルク東京は、飯田 遼選手との2026-27シーズンの契約（新規）が決定しましたので、お知らせいたします。なお、契約期間は2027年6月30日までとなります。

※B.LEAGUE自由交渉選手リストからは6月25日(木)15:00に抹消されます。

飯田 遼（Ryo Iida）

背番号：17

ポジション：SG/SF

生年月日：1995年4月11日

身長/体重：185cm/86kg

出身地：長野県

出身校：拓殖大学

経歴：

2018 信州ブレイブウォリアーズ（B2）特別指定選手

2018-20 信州ブレイブウォリアーズ（B2）

2020-21 山形ワイヴァンズ（B2）

2021-23 香川ファイブアローズ（B2）

2023-26 川崎ブレイブサンダース（B1）

2026- アルバルク東京（B1）

コメント：

皆さんこんにちは！

この度、アルバルク東京に加入させていただきます、飯田遼です。

はじめに、僕にとって貴重なご縁をくださった、クラブ関係者の皆さまに心から感謝いたします。

アルバルク東京のような素晴らしい組織の一員になれること、また、自分の新たな挑戦をアルバルク東京でできることを大変嬉しく思います。

自分の武器はスリーポイントとディフェンスです。 強みをさらに磨き、どんな課題にも果敢に挑戦していきます。何より、人として、選手として、毎日少しずつでも階段を登っていけるよう精進していきます。

アルバルカーズの皆さん、毎試合、観に来てよかったと感じてもらえるよう、チームのために全力でプレーします！ TOYOTA ARENA TOKYOというリーグ随一のアリーナで皆さんと共に戦えることを楽しみにしています！ 応援よろしくお願いします！