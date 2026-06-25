7月17日より、サンライズワールド６店舗で開催！SUNRISE WORLD ~デフォルメロボットフェア~ VOL.2

株式会社バンダイナムコフィルムワークス

株式会社バンダイナムコフィルムワークス［代表取締役社⾧:河野 聡、住所:東京都杉並区］は7月17日(金)より、サンライズワールド6店舗(TOKYO、YOKOHAMA、HAKATA、KYOTO、SENDAI、KOSHIGAYA )にて、デフォルメ調の「ビルバイン(『聖戦士ダンバイン』)」「エルガイムMk-II(『重戦機エルガイム』)」「ゼータガンダム(『機動戦士Zガンダム』)」「キングエクスカイザー(『勇者エクスカイザー』)」、「ゼーガペイン アルティール(『ゼーガペイン』)」、「ランスロット(『コードギアス 反逆のルルーシュ』)」をピックアップしたデフォルメロボットフェアを開催します。

●「サンライズワールド」公式サイト：https://bandainamco-am.co.jp/official_shop/sunrise-world/

▲フェアキービジュアル

(C)サンライズ (C)サンライズ・プロジェクトゼーガ

(C)SUNRISE／PROJECT GEASS Character Design (C)2006-2017 CLAMP・ST

本フェアは2025年３月に開催し好評だったデフォルメロボットフェアの第２弾。前回に続き、横井孝二がイラストを描き下ろしており、6体のデフォルメロボットのイラストを使用したオリジナル新商品を販売します。

さらに、物販購入特典として3,000円(税込)ご購入ごとにランダムで配布するクリエイター描き下ろし複製ミニ色紙には、今年周年を迎える『太陽の牙ダグラム』（45周年）、『絶対無敵ライジンオー』（35周年）、『天空のエスカフローネ』（30周年）が新登場。それぞれ、大河原邦男、やまだたかひろ、山根公利が描き下ろしたイラストをデザインしたサンライズワールドでしか手に入らないオリジナル特典です。

※協力：株式会社バンダイ

また、~デフォルメロボットフェア~ VOL.2に続くVOL.3のシルエットビジュアルも同時公開。VOL.3にもご期待ください。

■物販情報

・新商品(オリジナルグッズ)

＜取扱店舗：TOKYO、YOKOHAMA、HAKATA、KYOTO、SENDAI、KOSHIGAYA＞

■「横井孝二直筆サイン入りフレームアート」販売

＜取扱店舗：TOKYO＞

2026年7月19日(日)にサンライズワールドTOKYOのみで販売いたします。

商品名：横井孝二直筆サイン入り フレームアート(全6種・各25個限定)

価格：各19,800円(税込)

<ご購入方法>

下記、購入条件と購入方法を必ずご確認ください。

転売目的の方への販売は固くお断りしております。

購入をご希望のお客さまは、7月19日(日)11:30～12:00にバンダイナムコ Cross Store 東京 エントランスにお並びください。

※11:30以前の列形成はおやめください。

12:00までに並ばれたお客さまに順にご希望の商品を伺い、商品別の購入抽選券を配布いたします。

その際、簡単なクイズを日本語で出題し、解答できた場合のみ購入抽選券をお渡しいたします。クイズはご購入者様本人による解答のみ有効とし、代理解答は受け付けません。

※クイズを出題する様子を撮影される方がいた場合、即時販売を中止いたします。

14:00頃、抽選結果を店頭とサンライズワールド公式Xアカウントにて発表し、当選されたお客様がご購入いただけます。

当日中にご購入いただけない場合はキャンセルとなり、キャンセル分の販売については後日発表いたします。

購入制限：１会計１作品につき１個まで。

※購入抽選券の複製・譲渡を一切禁止いたします。

※例：ⒶⒷ(C)をご希望で、抽選結果がⒶ(C)のみ当選だった場合はⒶ(C)の２作品をご購入いただけます。

※12：01以降に購入抽選券の配布はいたしません。

※販売状況によっては、後日ECサイトで販売する可能性がございます。

その際はサンライズワールド公式Xアカウントにてお知らせいたします。

■物販購入特典 描き下ろし複製ミニ色紙(ランダム配布)

＜取扱店舗：TOKYO、YOKOHAMA、HAKATA、KYOTO、SENDAI、KOSHIGAYA＞

物販コーナーにて、1会計3,000円(税込)ご購入ごとに、クリエイターによる描き下ろしイラストを使用した複製ミニ色紙を1枚ランダムにてプレゼントします。

※特典はなくなり次第終了です。 ※カフェコーナーは対象外です。

※現在6店舗にて配布している物販購入特典色紙は7月15日(水)で終了します。

■メッセージ＆インフォメーションコーナー

＜取扱店舗：TOKYO＞

サンライズワールドTOKYOではお客様のメッセージコーナーを設置しております。

来店の記念にぜひメッセージをお寄せください。

また、裏側はインフォメーションコーナーとして、公式YouTube「サンライズチャンネル」の情報などを紹介しております。

■「サンライズワールド」について

これまで制作された300を超えるサンライズブランド作品を、フォトスポットなどの無料展示、オリジナルグッズなどの物販、カフェコーナーを通して【見て知って楽しんでいただく店舗】として展開中。現在は、東京、横浜、博多、京都、仙台、越谷の６店舗にて開催しています。

■「サンライズワールド」オリジナルグッズ ECサイトにて販売中

過去開催されたフェア等のオリジナルグッズの一部を下記ECサイトで取り扱い中です。ぜひご利用ください。

※ECサイトでのグッズのご購入は各店舗で配布する購入特典色紙の配布対象外です。

●A-on STORE https://a-onstore.jp/shop/sunrise-world/

●サンライズストア(プレミアムバンダイ内)https://p-bandai.jp/sunrise-store/a0014/c012/list-da10-n0/

■関連サイト・SNS

◎「サンライズワールド」公式サイト：https://bandainamco-am.co.jp/official_shop/sunrise-world/

◎サンライズワールド公式 X：https://x.com/sunriseworld_pr

◎バンダイナムコ Cross Store 公式X：https://x.com/bn_cross_store

◎バンダイナムコ Cross Store 東京公式X：https://x.com/bn_crossstore_t

◎バンダイナムコ Cross Store 横浜公式X：https://x.com/bn_crossstore_y

◎バンダイナムコ Cross Store 博多公式X：https://x.com/bn_crossstore_h

◎バンダイナムコ Cross Store 京都公式X：https://x.com/namco_kyoto

◎バンダイナムコ Cross Store 仙台公式X︓https://x.com/namco_base765

「バンダイナムコ Cross Store 越谷」公式X：http://x.com/namco_laketown

◎バンダイナムコフィルムワークス作品情報サイト「V-STORAGE」：https://v-storage.jp/