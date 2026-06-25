7月はくっきー！が登場、お笑い芸人がセレクターを務める番組「MUSIC LAUGH MIX」

株式会社ジャパンエフエムネットワーク

株式会社ジャパンエフエムネットワーク（以下、JFNC）が制作する全国JFN系列で放送中の番組「MUSIC LAUGH MIX（読み方：ミュージックラフミックス）」（日曜 19:00-19:55ほか、6日遅れ土曜 28:00-29:00）、7月度のマンスリーセレクターとして、くっきー！が登場。

【radikoリンクはこちら：https://radiko.jp/#!/search/live?key=MUSIC+LAUGH+MIX】



今回のセレクトは、まさにくっきー！ならではの振り幅が際立つ内容に。

ある日はほぼパンクロックのみで構成されたプレイリスト、またある日は長渕剛にフォーカスしたプレイリスト、さらに森田童子とあるアーティストが交互にかかるなど、一筋縄ではいかない構成となっています。さらに、アフタートークでは本編では語りきれなかった選曲の背景や意図が明かされる回も!?唯一無二のプレイリストを、ぜひ放送でお楽しみください。



▪️これまでのプレイリストも配信中

また、これまでのセレクター（友田オレ、レイザーラモンRG、素敵じゃないか 柏木成彦、ハリセンボン 箕輪はるか、ツートライブ 周平魂、ヨネダ2000 誠、オズワルド畠中悠、こがけん）によるプレイリストも公開中。

プレイリストはこちら：

https://open.spotify.com/user/31pic3i7uxkbwutdmgdcju7nyzli?si=f10a7647472e4334

※一部サブスク未配信楽曲は含まれておりません。



■番組概要■

番組名：「MUSIC LAUGH MIX」（ミュージックラフミックス）

放送日時：毎週日曜日 19:00～19:55 ほか（収録）

毎週土曜日 28:00～29:00（収録・60分版・6日遅れ）

メッセージフォーム：https://form.jfn.co.jp/musiclm/message

７月度マンスリーセレクター：くっきー！（野性爆弾）

ハッシュタグ：#ミュラミ

番組公式ページ：https://jfn-pods.com/program/300011920

公式X：https://x.com/musiclaughmix（@musiclaughmix）

公式プレイリスト：https://open.spotify.com/user/31pic3i7uxkbwutdmgdcju7nyzli?si=f10a7647472e4334



放送局：

（日曜日19:00~ ほか）：

FM青森、FM岩手、FM秋田、FM山形、ふくしまFM、FM GUNMA、FM栃木、FM新潟、FM長野、FMとやま、FM石川、FM GIFU、FM三重、FM滋賀、Kiss FM KOBE、FM山陰、FM岡山、広島FM、FM山口、FM香川、FM徳島、FM大分、FM宮崎（以上、23局ネット予定）



（6日遅れ 土曜日28:00~）：

FM青森、FM岩手、FM仙台、FM秋田、FM GUNMA、FMとやま、FM石川、FM福井、FM GIFU、FM三重、FM滋賀、FM山陰、FM岡山、広島FM、FM山口、FM高知、FM長崎、FM熊本、FM大分、FM鹿児島、FM沖縄（以上、21局ネット予定）

※オンエア日時は各局のHPをご確認ください。

※放送局以外のエリアにお住まいの方はradikoのエリアフリー機能でお楽しみください。