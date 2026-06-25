『にゃんこ大戦争』×「BOTEJYU Group」初コラボ開催！

ポノス株式会社

ポノス株式会社（本社：京都府京都市、代表取締役：辻子依旦、以下「ポノス」）が提供するスマートフォン向けゲームアプリ『にゃんこ大戦争』と、「ぼてぢゅう(R)」などを展開する「BOTEJYU Group」とのコラボレーションキャンペーンを、2026年7月1日（水）から期間限定で開催いたします。

全国の対象店舗では、『にゃんこ大戦争』のにゃんこたちをモチーフにしたコラボメニューをはじめ、オリジナルノベルティや限定グッズを展開いたします。また、コラボ開催を記念したSNSキャンペーンも実施いたします。

本企画では、お好み焼や焼そば、たこ焼など、「ぼてぢゅう(R)」ならではの人気メニューと『にゃんこ大戦争』の世界観が融合した、ここでしか味わえない特別なコラボレーションをお楽しみいただけます。

『にゃんこ大戦争』×「BOTEJYU Group」コラボキャンペーン概要

開催期間：2026年7月1日（水）～8月31日（月）

特設サイト：https://botejyu.co.jp/battlecats2026

※店舗によってコラボ開催期間が異なります。詳細は特設サイトをご確認ください。

コラボメニュー登場

ネコの2色お好み焼、タンクネコのお好み焼、ネコフィーバーの焼そば、巨神ネコのオムモダン、キモネコの2色たこ焼など、『にゃんこ大戦争』のにゃんこをモチーフにしたコラボメニューが登場いたします。

※対応店舗の一覧は特設ページをご覧ください。

※販売メニュー・ドリンク、販売価格は店舗により異なります。

※最新情報は特設ページ、店頭、公式SNSをご確認ください。

フード・ドリンク注文特典

コラボメニューを1品ご注文につき、オリジナル限定キラキラステッカー（全5種）をランダムで1枚プレゼントいたします。

また、コラボドリンクを1杯ご注文につき、オリジナルクッキー（全5種）をランダムで1個プレゼントいたします。

※キラキラステッカーおよびクッキーは数量限定のため、無くなり次第終了となります。

※キラキラステッカーおよびクッキーの絵柄・デザインはお選びいただけません。

※配布条件、対象メニュー、配布方法は店舗により異なる場合がございます。

※特典内容は変更となる場合がございます。詳細は特設ページ・店頭にてご確認ください。

オリジナルグッズ販売

コラボ開催を記念したオリジナルグッズも登場いたします。

スライドキーホルダーやトレーディングふわふわ缶バッジ、トレーディングダイカットアクリルキーホルダー、クリアファイルなど、コラボならではのアイテムを販売いたします。

【オリジナルグッズ一覧】

・スライドキーホルダー（全1種） 1,100円（税込）

・トレーディングふわふわ缶バッジ（全5種） 各660円（税込）

・トレーディングダイカットアクリルキーホルダー（全5種） 各770円（税込）

・クリアファイル（全1種） 550円（税込）

オンライン販売サイト：https://tokyogetsmall.com/collections/botejyu_battlecats2026

※店舗でのグッズ購入は、レストラン店舗では店内飲食をご利用いただいた方に限ります。フードコート店舗では、ドリンクまたはフードを1品以上ご注文いただいた方に限ります。

※オンライン販売に関する詳細は、販売サイトをご確認ください。

※トレーディング商品の絵柄はお選びいただけません。性質上、同じ絵柄が出る場合がございます。

※その他の購入条件・注意事項は、販売サイトおよび店頭にてご確認ください。

SNSキャンペーン

コラボ開催を記念し、X（旧Twitter）にて2つのキャンペーンを実施いたします。

【店頭フォト投稿キャンペーン】

「@BOTEJYU_GroupJP」と「@PONOS_GAME」をフォローのうえ、店舗で注文したコラボメニューの写真を「#にゃんこ大戦争」「#ぼてぢゅうフォト」を付けて投稿いただいた方の中から抽選で5名様に、「ぼてぢゅうグループお食事券3,000円分」と「フード・ドリンク購入特典キラキラステッカー（5枚1セット）」をプレゼントいたします。

【リポストキャンペーン】

「@BOTEJYU_GroupJP」と「@PONOS_GAME」をフォローし、対象投稿をリポストいただいた方の中から抽選で5名様に、「ぼてぢゅうグループお食事券1,000円分」と「フード・ドリンク購入特典キラキラステッカー（5枚1セット）」をプレゼントいたします。

応募期間：2026年7月1日（水）～8月31日（月）

※応募方法・応募条件・注意事項の詳細は、ぼてぢゅうグループ公式X（@BOTEJYU_GroupJP）をご確認ください。

※キャンペーン内容は予告なく変更となる場合がございます。

『にゃんこ大戦争』概要

『にゃんこ大戦争』は、iOS・Android向けタワーディフェンスゲームです。プレイヤーは様々な能力を持つ「にゃんこ」たちを編成して、各地を侵略していきます。2012年のリリース以来、個性的なキャラクターや独特の世界観が、日本のみならず世界中の多くのお客様にご支持をいただいています。今後も多様なメディア展開やコラボレーションを積極的に行ってまいります。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/36495/table/744_1_db961d81ade22e6c0ea6aba5abcdd9cf.jpg?v=202606261251 ]

ポノスについて

ポノスは、1990年の創業以来一貫してゲームを通してエンターテインメントという文化の発展に貢献してまいりました。【求められるモノは創らない、それ以上を創り出す。】を掲げ、求められるモノの中に、自分たちしか創れない価値をプラスしていくことを私たちは大切にしています。現在は、スマートデバイス向けのオリジナルゲーム開発を核に事業を展開し、代表タイトル『にゃんこ大戦争』は、累計DL数1億1111万回（2026年3月現在）を超え、多くのお客様に楽しんでいただいております。

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※ 画像のみを引用・転載する際は、権利表記「(C)PONOS Corp.」の記載をお願いいたします。