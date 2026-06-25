【アルマーニ / カフェ 表参道】夏の陽射しを感じる、とうもろこしの味わい - 7月限定「トウモロコシのパフェ」

ジョルジオ アルマーニ ジャパン 株式会社

アルマーニ / カフェ 表参道の人気メニュー、月替わりのパフェ。

7月は、2023年に登場したトウモロコシのパフェを、今年らしく再構築しました。トウモロコシの自然な甘みを主役に、柑橘やベリーのアクセントを効かせ、夏の陽射しを感じる一品に仕上げています。

トップには、シャキシャキの焼きトウモロコシとグロゼイユをあしらい、トウモロコシジェラート、オレンジオリーブジェラート、オレンジグラニテを合わせました。トウモロコシのやさしい甘みに、柑橘の清々しさとオリーブのほのかな風味が重なり、夏らしい表情を生み出します。

続く層には、塩味の効いたクランブルの食感にシャンティのコク、トウモロコシとトウモロコシクリームの凝縮した旨味。素材そのものの甘みを感じながら、奥行きのある味わいへと導きます。

さらに食べ進めると、ミックスベリーソースの酸味、レアチーズクリームのまろやかさ、ベルガモットジュレの爽やかさが、心地よい余韻をもたらします。

トウモロコシの新たな魅力に出合える、夏にぴったりのパフェ。この時期だけの旬の味覚を、アルマーニ / カフェでお愉しみください。

7月限定「トウモロコシのパフェ」

販売期間：2026年7月1日（水）～7月31日（金）

価格：3,200円（税込み、サービス料10%別）

【店舗情報】

アルマーニ / カフェ 表参道

住所：東京都港区北青山 3-6-1 オーク表参道 1F

電話番号：03-5778-1637

営業時間：11:00-20:00（L.O. 19:00）

定休日：1月1日、不定休

https://www.armani.com/ja-jp/armani-restaurant/experience/armani-caffe-tokyo/