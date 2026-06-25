アクションRPG『GRANBLUE FANTASY: Relink - Endless Ragnarok』との書店コラボキャンペーンを7月2日より全国492書店で開催！

日本出版販売株式会社

日本出版販売株式会社（代表取締役社長：富樫 建、略称：日販）は、株式会社Cygamesが2026年7月9日（木）に新発売するアクションRPG『GRANBLUE FANTASY: Relink - Endless Ragnarok（グランブルーファンタジー：リリンク エンドレスラグナロク）』との書店コラボキャンペーンを、7月2日（木）より全国492書店にて開催します。

■『GRANBLUE FANTASY: Relink - Endless Ragnarok』書店コラボキャンペーン概要

本キャンペーンでは、『GRANBLUE FANTASY: Relink - Endless Ragnarok』内に登場するキャラクターのビジュアルを使用したオリジナルしおり（全8種）を、店頭商品購入者特典としてプレゼントします。また、ノベルティコンプリートセットが当たるXハッシュタグキャンペーンを実施します。



＜概要＞

・開催期間：2026年7月2日（木）～7月26日（日）

・開催店舗一覧：https://hon-hikidashi.jp/event/143947/

・キャンペーン内容：

１. 店頭商品購入者特典としてオリジナルしおりをプレゼント

２. X ハッシュタグキャンペーンを開催

・キャンペーン詳細： https://hon-hikidashi.jp/event/141335/

・「ほんのひきだし」公式X：https://x.com/honhikidashi



＜内容＞

１.店頭商品購入者特典としてオリジナルしおりをプレゼント

キャンペーン期間中、対象書店で商品のご購入時に所定の引換画像をご提示もしくはレジにてお声掛けいただいた方へ、購入金額1,000円（税込）につき1枚、オリジナルしおり（全8種）をランダムでプレゼントします。

オリジナルしおりは、『GRANBLUE FANTASY: Relink - Endless Ragnarok』に登場するキャラクターのビジュアルを使用したデザインです。

※プレゼント対象となる商品は、本・文具・雑貨など店内の全ジャンルの商品です。

図書カードを含む金券類等、一部対象外があります。

※1会計での配布枚数に上限はありません。

※オリジナルしおりがなくなり次第終了となります。



▼オリジナルしおり

※オリジナルしおりは実際のデザインと異なる場合があります。

▼引換画像

※引換画像は「ほんのひきだし」のキャンペーン詳細ページや公式Xにも掲載しています。



２.Xハッシュタグキャンペーンを開催

書店コラボキャンペーンの実施を記念して、抽選で10名様にオリジナルしおり全8種の「ノベルティコンプリートセット」が当たるXハッシュタグキャンペーンを開催します。

・応募受付期間：2026年7月2日（木）～7月26日（日）

・賞品内容：ノベルティコンプリートセット 10名様

・応募方法：

キャンペーン対象書店にて入手したオリジナルしおりの写真を、「#書店コラボ」「#リリンク」「#EndlessRagnarok」の３つのハッシュタグをつけてXに投稿する。

・キャンペーン詳細：https://hon-hikidashi.jp/event/141335/

※当選結果の発表は「ほんのひきだし」公式XからのDMをもって代えさせていただきます。

■『GRANBLUE FANTASY: Relink - Endless Ragnarok』とは

多彩なキャラクターとの連携で、爽快なバトルを体験できるアクションRPG『GRANBLUE FANTASY: Relink』の最新作です。新たなストーリーや多数のゲームシステム、ゲームモードが追加され、あらゆる要素が大幅に進化。また、オンラインマルチプレイでは異なるプラットフォーム間でのクロスプレイにも対応しています。

■関連リンク

・『GRANBLUE FANTASY: Relink - Endless Ragnarok』公式サイト：

https://relink-ragnarok.granbluefantasy.com/ja/

・『GRANBLUE FANTASY: Relink - Endless Ragnarok』公式X：

https://x.com/relink_official

・『GRANBLUE FANTASY: Relink - Endless Ragnarok』公式Discord：

https://discord.gg/relink-official

・『GRANBLUE FANTASY: Relink - Endless Ragnarok』公式YouTube：

https://www.youtube.com/@relink_official

(C) Cygames, Inc.



■本件に関するお問い合わせ

日本出版販売株式会社 出版流通事業本部 企画チーム 担当：吉田、中村、窪薗

TEL.03-3233-4854／E-mail: nippan_md@nippan.co.jp