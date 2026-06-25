【いわきFC】木吹翔太 選手、育成型期限付き移籍期間延長のお知らせ

株式会社いわきスポーツクラブ

このたび、いわきFCは、サンフレッチェ広島から育成型期限付き移籍中の木吹翔太選手が移籍期間を延長することとなりましたので、お知らせします。

なお、新たな移籍期間は2027年6月30日までとなり、契約条件により移籍期間中はサンフレッチェ広島と対戦するすべての公式戦に出場することができません。

【木吹 翔太（SHOTA KOFIE）】

| ポジション

MF

| 生年月日

2006年8月19日（19歳）

| 身長/体重

203cm / 90kg

| 出身

石川県

| 経歴

泉クラブU-12ジュニア → JFAアカデミー福島U-15 → サンフレッチェ広島ユース → サンフレッチェ広島 → いわきFC（育成型期限付き移籍）

| 代表歴

2022年：U-16日本代表

2023年：U-17日本代表

2024年：U-18日本代表、U-19日本代表

| 出場記録

＜2026年＞

百年構想リーグ：19試合出場 / 2得点

＜通算＞

J2リーグ：16試合出場 / 0得点、百年構想リーグ：19試合出場 / 2得点、リーグカップ戦：1試合出場 / 0得点、天皇杯：1試合出場 / 0得点

| コメント

「2026/27シーズンもいわきFCでプレーさせていただくことになりました。

更に成長し、いわきFCの勝利に一つでも多く貢献できるよう頑張ります。応援よろしくお願いします！」