デビュー50周年トリビュート・プロジェクトピンク・レディー伝説 今も そして永遠に… Legend, Now and Forever　8月25日（火）開催公演にH ZETTRIOの出演が決定！

株式会社サンライズプロモーション

ピンク・レディーのデビュー50周年を記念して、2026年8月25日（火）に、東京・LINE CUBE SHIBUYAにて開催する『デビュー50周年トリビュート・プロジェクト ピンク・レディー伝説 今も そして永遠に … Legend, Now and Forever』に、"自由すぎるピアノトリオ" H ZETTRIOの出演が決定した。

H ZETTRIOは、日本の名曲を独自の解釈でカバーする冠企画「SPEED MUSIC ソクドノオンガク」において、これまでにピンク・レディーの代表曲「UFO」「ペッパー警部」を演奏。

原曲への敬意を込めながらも、圧倒的な演奏力と遊び心あふれるアレンジで新たな魅力を引き出し、多くの反響を集めてきた。

そうした縁もあり、このたびピンク・レディーのデビュー50周年を記念するトリビュート公演への出演が実現した。

H ZETTRIOは、“無重力奏法”と称される超絶技巧ピアノのH ZETT M（青鼻）、骨太なグルーヴでバンドを支えるベースのH ZETT NIRE（赤鼻）、躍動感あふれるビートを叩き出すドラムのH ZETT KOU（銀鼻）によるピアノトリオ。

ジャズを起点に多彩なジャンルを横断し、独創的な楽曲と圧巻のライブパフォーマンスで国内外から高い支持を集めている。

50年にわたり世代を超えて愛され続けるピンク・レディーの名曲が、H ZETTRIOならではの独創的なアレンジと演奏でどのように表現されるのか。

時代を超えて愛される名曲と、唯一無二の音楽性を持つH ZETTRIOとの出会いに、大きな期待が寄せられている。

また、本公演のバンドマスターを務めるのは、音楽家として多彩な活動を展開する上杉洋史 。本公演のために編成されたスペシャルバンドを率いる。

チケットは6月27日（土）10:00より一般発売開始。ピンク・レディーのデビュー50周年を祝し、豪華アーティストが集結する一夜限りのステージを、ぜひ会場でお楽しみいただきたい。

■トリビュートコンサート公演概要

【日時】 2026年8月25日(火) 開場 18:00 開演19:00

【出演】（50音順）

AKASAKI / 新井彩永＆伊藤百花（AKB48）/ 鈴木愛理 / 田村芽実 / 一青窈 / H ZETTRIO / 百田夏菜子（ももいろクローバーZ）/ 森高千里＆渡瀬マキ(LINDBERG) / MC 藤井隆

【会場】 LINE CUBE SHIBUYA

【料金】 11,500円(全席指定・税込)

【主催】 サンライズプロモーション

【演出・構成】 NHKエンタープライズ

【協力】 ビクターエンタテインメント

【お問い合わせ】サンライズプロモーション 0570-00-3337 （平日12:00~15:00）

【チケット】

一般発売：2026年6月27日(土)10:00～

公演URL：https://sunrisetokyo.com/detail/34983/

【注意事項】

※未就学児童入場不可。小学生以上はチケットが必要です。

■トリビュートアルバム概要

2026年8月26日（水）リリース ＊8/25 LINE CUBE SHIBUYAにて会場販売

＜参加アーティスト＞（50音順）

AKASAKI、新井彩永＆伊藤百花（AKB48）、シン・コイズミックスプロダクションズ（小泉今日子・高木完・上田ケンジ）、鈴木愛理、田村芽実、一青窈、百田夏菜子（ももいろクローバーZ）、森高千里＆渡瀬マキ(LINDBERG)

発売元：ビクターエンタテインメント ＊リリース内容の詳細は後日発表いたします。

アルバム発売元／ビクターエンタテインメント株式会社

コンサート主催／株式会社サンライズプロモーション