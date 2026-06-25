【ＢＳ日テレ】立ち食いそば屋にアンバサダー！？　汁が無い!?そばと具材をあえて楽しむ“あえそば”に初めて会えて感無量　巨大団地を前にするとドランク塚地が小さく見える？初体験！革命が起きた！？

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旅の舞台は東京都板橋区高島平。

かつては、東洋一のマンモス団地とも言われ約５万人が暮らしていた団地を塚地武雅（ドランクドラゴン）が散策していると、住民から声をかけられ井戸端会議が始まった。団地での暮らしについてあれこれ聞いた後、住民が塚地を見て「そんなに太ってないんですね」と一言。塚地も「やめてください。見掛け倒しみたいな言い方。太っております。この団地を見ているからですよ」とすかさず応戦！巨大団地の前では塚地も小さく見えてしまったのか！？爆笑の掛け合いが繰り広げられる。

お目当ての立ち食いそば屋は、都営地下鉄三田線・新高島平駅から徒歩１分。

店前に若い女性の写真がついたのぼりが立っていて、興味津々で近づいた塚地は、じっくり眺めて店にこちらの女性がいるのか？と胸を躍らせる。

もともと、土木工事を行う会社が従業員の定年退職後の働き先としてオープンさせた店で１６歳から７６歳まで幅広い年齢層が店員として働いている。果たして、のぼりに載っていた女性の正体は？

この店で人気なのは汁の無いそばで、そばと具材をあえて食べる“あえそば”。

つゆの代わりに入れる鴨油がアクセントになり新感覚の風味を生み出している。さらに、赤い黄身のブランド卵は温泉玉子としてトッピングし、具材とよくあえることで一味も二味も美味しく楽しめるそう。汁の無いそばに塚地もたまらず「いつもはおつゆからいっていますが、それができない。封じられているというか…もうあえるべきか…あえそばって言っているんですもんね。あえますよ！」と興奮気味に箸を取る。「鴨の脂の甘みがおつゆのもととなる返しとだしに深みを加えている感じ。旨味ばっちりです！」と力説！終盤には赤い黄身の温泉玉子をそばとあえて喜び倍増！感無量！初体験の味に「これはもう革命ですよ」と箸が止まらない。

放送では、気になる店名“TGS622”の由来も明らかに！

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２軒目は、東京・入谷。

親子３代で受け継いできた製麺所の立ち食いそばをアンコール放送でお届けする。

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［タイトル］

ドランク塚地のふらっと立ち食いそば

［番組概要］

ドランクドラゴン塚地武雅が庶民の味方「立ち食いそば」を求め、日本全国をふらっと旅する番組。行く先々では最高の１杯と心温まる素敵な出会いが。こだわりあり、人情ありのほんわか立ち食いそば巡り！

［放送日時］

6月29日（月）よる１０時～１1時放送（毎週月曜よる１０時放送）

［放送局］

ＢＳ日テレ ／ ＢＳ日テレ４Ｋ

【出演者】

塚地武雅（ドランクドラゴン）

ナレーター 柳家喬太郎

［クレジット］

(C)ＢＳ日テレ

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=crqUW_M9WA8 ]