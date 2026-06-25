求めるパワーで選べる、次世代Nitro。GeForce RTX 50シリーズ Laptop GPU搭載「Acer Nitro V 16」4機種を6月25日より順次発売

日本エイサー株式会社

日本エイサー株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：ボブ・セン）は、カジュアルゲーマーからコアゲーマーまで幅広いユーザーに向けたゲーミングブランド「Nitro（ニトロ）」より、16インチゲーミングノートPC「Acer Nitro V 16」の新モデル4機種を、2026年6月25日（木）より順次発売します。

本製品は、インテル Core 7 プロセッサー 240Hと、NVIDIA GeForce RTX 5050、RTX 5060またはRTX 5070 Laptop GPUを搭載。16:10の広い表示領域を備えた16インチWUXGA IPSディスプレイは、リフレッシュレート120Hz、色再現性sRGB 100％に対応し、ゲームからクリエイティブ作業まで、滑らかで鮮明な映像を映し出します。

さらに、デュアルファンとデュアル吸排気構造による冷却システム、MUXスイッチ、RGBバックライト付き日本語キーボードを搭載。グラフィックス、メモリー、ストレージ構成の異なる4モデルから、プレイスタイルや用途に合わせて選択できます。

モデル「ANV16-I31-N76Y55」「ANV16-I31-N73Y56」は、2026年6月25日（木）よりAmazonおよびAcer公式オンラインストアで販売します。「ANV16-I31-N73Z56」は、同日より量販店およびAcer公式オンラインストアで販売します。「ANV16-I31-A73Y57」は、2026年7月上旬よりAmazonおよびAcer公式オンラインストアで販売予定です。

本製品の投入により、用途やパフォーマンスに応じて選べるラインアップを拡充し、より多様なニーズに応えます。

用途に合わせて選べるパフォーマンス構成

全モデルにインテル Core 7 プロセッサー 240Hを搭載。高性能コアと高効率コアを組み合わせた設計により、ゲームプレイに加え、配信や動画編集、複数のアプリケーションを使用するマルチタスクにも対応します。ANV16-I31-N76Y55は16GBメモリーと512GB SSD、ANV16-I31-N73Y56およびANV16-I31-A73Y57は32GBメモリーと512GB SSD、ANV16-I31-N73Z56は32GBメモリーと1TB SSDを搭載しています。

GeForce RTX 50シリーズ Laptop GPUを搭載

NVIDIA Blackwellアーキテクチャを採用したNVIDIA GeForce RTX 50シリーズ Laptop GPUを搭載。ANV16-I31-N76Y55はGeForce RTX 5050 Laptop GPU、ANV16-I31-N73Y56およびANV16-I31-N73Z56はGeForce RTX 5060 Laptop GPU、ANV16-I31-A73Y57はGeForce RTX 5070 Laptop GPUを採用しています。DLSS 4やレイトレーシングに対応し、対応ゲームにおける滑らかな映像表示や、光と影を生かしたグラフィックス表現を支えます。また、ゲーム向けのNVIDIA Game Readyドライバーと、クリエイティブアプリ向けのNVIDIA Studioドライバーから、用途に合わせて選択できます。

※NVIDIA Game ReadyドライバーとNVIDIA Studioドライバーは同時に使用できません。用途に応じて、いずれか一方をインストールしてください。

16:10の16インチWUXGAディスプレイ

16インチ、WUXGA（1920×1200）、アスペクト比16:10のIPSディスプレイを搭載。一般的な16:9ディスプレイよりも縦方向の表示領域が広く、ゲームに加え、ウェブ閲覧や文書作成などにも活用できます。120Hzのリフレッシュレートにより動きのある映像を滑らかに表示し、sRGB 100％の色域でゲームや映像コンテンツの色彩を再現します。非光沢パネルを採用し、外光の映り込みも抑えます。

デュアルファンによる冷却設計とMUXスイッチ

2基の冷却ファンを備え、キーボード面と本体底面から取り込んだ空気を、本体側面と背面から排出するデュアル吸排気構造を採用。ゲームや映像制作など負荷のかかる場面で本体内部の熱を効率的に排出し、CPUとGPUの安定した動作を支えます。また、MUXスイッチを搭載し、CPU内蔵グラフィックスを経由する表示と、NVIDIA GeForce RTX Laptop GPUからディスプレイへ直接出力する表示を切り替えられます。バッテリー駆動時間を重視する場合と、ゲームにおける描画性能を重視する場合など、利用状況に合わせた設定が可能です。

※MUXスイッチの設定変更には再起動が必要です。独立グラフィックスから直接出力する設定では、バッテリー駆動時間が短くなる場合があります。

ゲームやオンラインコミュニケーションを支える機能

DTS Ultraによる立体音響に対応し、ゲーム内の音の方向や距離感を把握しやすいサウンド環境を提供します。Acer PurifiedVoiceのAIノイズリダクション機能が周囲の雑音を低減し、ボイスチャットやオンライン会議で声を聞き取りやすくします。約207万画素のフルHD Webカメラは、背景ぼかしや自動フレーミングなどのAcer PurifiedView機能に対応しています。また、Killer Wi-Fi 6 AX1650i、Bluetooth 5.2、有線LANを搭載し、利用環境に合わせてネットワーク接続を選択できます。Thunderbolt 4対応のUSB Type-Cポートは、最大40Gbpsのデータ転送と映像出力に対応。USB Type-AポートやHDMI出力ポートも備えています。

※USB 3.2対応機器を接続した場合のデータ転送速度は最大10Gbpsです。実際の転送速度は接続する機器や使用環境などによって異なります。

NitroSenseとAcer Intelligence Spaceで機能を管理

専用のNitroSenseキーから管理アプリケーションを起動し、システム温度やCPU、GPUの使用状況、ファンの動作などを確認できます。静音、バランス、パフォーマンス、エコの4つの動作モードを備え、使用状況に応じた設定が可能です。Experience Zoneでは、Acer PurifiedVoiceやAcer PurifiedViewなどの対応機能にもアクセスできます。また、Acer Intelligence SpaceはPCのシステム構成を検出し、利用可能なAIアプリケーションや機能を案内します。AIによるコンテンツ生成を行うCreator Space、ゲーム映像の録画を支援するProCam、ゲーム内の視認性や照準操作を補助するGame Assistantなど、対応する機能にアクセスできます。

※Acer Intelligence SpaceはAcerウェブサイトからダウンロードする必要があります。各機能の利用には、所定のシステム要件を満たす必要があります。利用できる機能はモデル、構成、地域およびアプリケーションのバージョンによって異なる場合があります。

日本語キーボードとPC Game Pass 3か月利用権を付属

全モデルに、RGBバックライトを備えた日本語キーボードを搭載。暗い場所でもキーを確認しやすく、ゲームや日常の文字入力をサポートします。また、PC Game Passの3か月利用権を付属し、対象となるPCゲームを購入後すぐに楽しめます。

※PC Game Passの利用には、Microsoftアカウントおよびインターネット接続が必要です。利用できるゲームは時期や地域によって異なります。無料期間終了後は、所定の月額料金が発生します。詳細はMicrosoftのウェブサイトをご確認ください。

製品公式ページ

https://www.acer.com/jp-ja/laptops/nitro/nitro-v-16

プレスリリースページ

https://www.acer.com/jp-ja/about/news/20260625

Acerについて

Acer は世界160か国以上で事業を展開するグローバルICTカンパニーです。1976年の創業以来、人々の生活を豊かにするパソコン、モニター、プロジェクター、タブレットなどのハードウェアやソフトウェア、サービスを提供しています。Acerは現在、全世界約7,500人の従業員とともに、“Breaking barriers between people and technology（人とテクノロジーの垣根を壊す）”のミッションのもと、製品の研究、デザイン、マーケティングおよび販売とサポートを行っています。

日本エイサー株式会社について

社名 ：日本エイサー株式会社

所在地：東京都新宿区西新宿6-24-1 西新宿三井ビルディング 18F

代表者：代表取締役社長 袪 國良（ボブ・セン）

公式サイト： https://www.acer.com/

公式facebook： https://www.facebook.com/AcerJapan

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