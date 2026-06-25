『9 R.I.P. sequel』新作グッズが発売！　公式イラストを使用した作品の思い出がよみがえるラインナップに!!

株式会社Ａ３

『9 R.I.P. sequel』の新作グッズが発売！ 2026年6月19日(金)から通販サイト「eeo Store online」で販売がスタート、そして7月15日(水)からはeeo Store 池袋本店での販売も開始されます。

新作グッズには公式イラストを使用。美麗なイラストで作品の思い出も鮮やかによみがえる……そんな魅力あふれるグッズをすべてご紹介します！

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https://eeo.today/store/101/title/3827?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=prt1165(https://eeo.today/store/101/title/3827?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=prt1165)

販売情報

＜通販＞

■販売開始：2026年6月19日(金)～

■販売場所：通販サイト「eeo Store online」(https://eeo.today/store/101/title/3827?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=prt1165)

＜店舗＞

■販売期間：2026年7月15日(水)～

■販売場所：eeo Store 池袋本店

グッズ一覧

・アクリルカード（全9種）※ブラインド

・パーツ付きアクリルキーホルダー（全9種）※ブラインド

・コレクションボトル（全9種）

・小物ケース（全1種）

・キャラクリアケース（全1種）

・アクリルアートボード（全1種）

※ブラインド商品はランダムで1種が当たる単品と、全種ゲットできるコンプリートセットをご用意しています。

アクリルカード（全9種）※ブラインド

■価格：[単品]690円（税込） [コンプリートセット]6,210円（税込）

そのままラックに飾れるアクリルカード。約7cm×9cmとカバンにもしまいやすいサイズなので、カフェなどお出かけ先のおともにもピッタリです♪

パーツ付きアクリルキーホルダー（全9種）※ブラインド

■価格：[単品]990円（税込） [コンプリートセット]8,910円（税込）

彼岸花など、キャラクターたちを想わせるデザインされたミニパーツが付いた、大きさ6cm×5cm以内のアクリルキーホルダーです。

コレクションボトル（全9種）

※画像は一例です。

■価格：各1,815円（税込）

コレクションボトルは、大きさ約横5cm×縦12cm×厚さ1cmのアクリル製のアイテム。棺の中にキャラクターたちが佇むデザインで、作品の世界観がたっぷり味わえるグッズです！

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小物ケース（全1種）

■価格：880円（税込）

小物ケースは、大きさ約横11cm×縦10cm×厚さ3cm。今回、小物ケース同様に発売されたパーツ付きアクリルキーホルダーなどのグッズを入れて、自分だけのコレクションボックスを作ってみるのもおすすめ！

キャラクリアケース（全1種）

■価格：900円（税込）

A5サイズ（約15cm×21cm）以内の用紙がしまえる硬質クリアケースもラインナップ。ポストカードの保管や、イベントのチケットを持ち運ぶためのチケットホルダー代わりとしても役立ちます！

アクリルアートボード（全1種）

■価格：3,300円（税込）

アクリルアートボードは、大きさ約15cm×21cm。付属の台座を使えばテーブルの上にも飾ることができるので、お好きなところで『9 R.I.P. sequel』のキービジュアルを鑑賞してみましょう！

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(C)IDEA FACTORY/DESIGN FACTORY

株式会社A3

【会社概要】

社名：株式会社A3（エースリー）

設立：2012年9月27日

所在地：東京都豊島区南池袋 1-11-22 山種池袋ビル2F

代表者：代表取締役 小澤隆史

HP：https://athree3.com/

お問い合わせ先：https://athree3.com/contact/



【事業内容】

IPリアルプラットフォーム事業



【各公式サイトURL】

eeo Store：https://eeo.today/store/101/

eeo Media：https://eeo.today/media/

推し活最新情報（OSHI＋）：https://eeo.today/store/101/specialfeature/oshiplus