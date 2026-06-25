THE ALFEE ５ヵ月連続特集決定！

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株式会社ジャパネットブロードキャスティングが運営する「BS10プレミアム（読み：ビーエステンプレミアム）」では、50年以上の歴史を持つ今なお第一線を走り続けるレジェンドバンドTHE ALFEEの5ヵ月連続特集放送が決定いたしました！

1ヶ月目となる7月は、THE ALFEEのデビュー10年目にして初の武道館公演となる「OVER DRIVE 1983 8-24 BUDOKAN」を無料放送することが決定。THE ALFEEの名を世に轟かせた決定的な名曲「メリーアン」を発表した1983年、現在のTHE ALFEEの原点とも言えるべき武道館公演の金字塔的ライブとなっている。

2ヵ月目となる8月にはなんと、現在ソフト化されていない超貴重ライブ、「2022 Winter Genesis of New World Final 冬の天地創造」をTV初＆独占放送することが決定！

さらに、伝説のライブ、「FLYING AWAY IN YOKOHAMA STADIUM 1984.8.3. FRI」も放送決定。 THE ALFEE最初のスタジアムコンサートとなった本ライブだが、「暁のパラダイス・ロード」での高見沢のギターソロ途中、演奏しながらも雨のステージを走り回る高見沢が転倒し、尖がったギターをぶつけたことで肋骨骨折してしまうも最後まで完璧なパフォーマンスを続けた…という今でもファンの間では有名な逸話になっている貴重な一場面も観ることが出来る。

今後、現在ソフト化されていない超貴重ライブ第2弾として「2023 Winter Genesis of New World Final 風の時代・冬」のTV初＆独占放送も決定！

その累計ライブ本数は国内バンド最多となる3000回を超え、50年以上のキャリアにおいて音楽界の第一線を走り続けるレジェンドバンドTHE ALFEE。今後もTHE ALFEEの魅力的なライブを放送予定となっておりますので、続報にご期待ください！

【特集放送】THE ALFEE 5ヵ月連続特集放送

１９８３年８月２４日に開催されたＴＨＥ ＡＬＦＥＥ初の日本武道館ライブをお届け。

（C）PONY CANYON INC.（C）Project III【発売元】(株)ポニーキャニオン【無料放送】ＴＨＥ ＡＬＦＥＥ「ＯＶＥＲ ＤＲＩＶＥ １９８３ ＡＬＦＥＥ ８-２４ ＢＵＤＯＫＡＮ」7月25日（土）午後6:00

１９８３年８月２４日に開催されたＴＨＥ ＡＬＦＥＥ初の日本武道館ライブをお届け。新曲「メリーアン」を引っ提げ行ったライブで、３６年連続武道館ライブの皮切りとなった伝説的ライブ。ここからＴＨＥ ＡＬＦＥＥの快進撃が始まった。メドレー含め全１４曲をオンエアー。

【セットリスト】トラベリング・バンド／誓いの明日／ＳＡＶＥＤ ＢＹ ＴＨＥ ＬＯＶＥ ＳＯＮＧ／Ｍｕｓｉｃｉａｎ／メリーアン／メドレー（～ロックンロール・ナイトショー／～恋人になりたい／～暁のパラダイス・ロード／～Ａ．Ｄ．１９９９）／ジェネレーション・ダイナマイト／Ｓｅｅ Ｙｏｕ Ａｇａｉｎ／ＴＩＭＥ ＡＮＤ ＴＩＤＥ／ラジカル・ティーンエイジャー／夢よ急げ

＜8月放送予定のTHE ALFEE音楽ライブ＞

「FLYING AWAY IN YOKOHAMA STADIUM 1984.8.3. FRI」

THE ALFEEの、1984年8月3日に横浜スタジアムで行われたライブ。悪天候に見舞われながらも実施した夏のイベントで、「メリーアン」「祈り」「愛の鼓動」ほか白熱したステージの様子をとらえている。

【セットリスト】Prologue／メリーアン／祈り／愛の鼓動／暁のパラダイス・ロード／星空のディスタンス／メドレー 真夜中を突っ走れ!～恋人になりたい～ロックンロール・ナイトショー～夢よ急げ～ラジカル・ティーンエイジャー／絶叫!ジャンピング・グルーピー／鋼鉄の巨人／See You Again／SINCE 1982／STARSHIP-光を求めて-

（C）PONY CANYON INC.（C）Project III【発売元】(株)ポニーキャニオン

【TV初＆独占】「2022 Winter Genesis of New World Final 冬の天地創造」

THE ALFEEの聖地・日本武道館で通算99回目となった記念すべき伝説の夜が、ついに独占TV初放送！

約10,000人の熱気に包まれた「2022 Winter Genesis of New World Final 冬の天地創造」の模様をお届けします。

シングル56作連続オリコントップ10入りの快挙を達成した「星空のCeremony / Circle of Seasons」をはじめ、彼らの歴史を彩るヒット曲が満載。

3人の絆と進化した至高のサウンドを体感できるライブです。

今秋放送予定

【TV初＆独占】 「2023 Winter Genesis of New World Final 風の時代・冬」