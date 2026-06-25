TikTokが主催する「GG祭2026」アンバサダーにブチギレ氏原&サカモトが就任！さらに『Pokemon Champions』と『Identity V 第五人格』のTikTok公式大会が開催決定！

Bytedance株式会社

ショートムービープラットフォーム「TikTok（ティックトック）」は、2026年8月11日（火・祝）に東京ビックサイトで開催を予定している、TikTokで活躍するゲームLIVEクリエイター40名が出演するオフラインイベント「TikTok for Gaming GG祭2026 - Powered by BytePlus」（以下、「GG祭2026」（ジジフェスニーマルニーロク））の続報として、5つの新情報を発表します。

■「GG祭2026」公式アンバサダーにブチギレ氏原&サカモト（GGチャンネル）が就任！イベント総合MCには百花繚乱と田口尚平が決定！

「GG祭2026」の魅力を広く発信する公式アンバサダーとして、とにかく“ブチギレる”ことで話題のクリエイター、ブチギレ氏原＆サカモト（GGチャンネル）の就任が決定しました。イベント当日は、ステージコンテンツに出演し会場を盛り上げます。

さらに、本イベントの総合MCには、数々のネットカルチャー公式生放送や大型eスポーツ大会で卓越した司会進行を務める、百花繚乱と田口尚平の登場も決定しました。

アンバサダー コメント

ブチギレ氏原(https://www.tiktok.com/@ujiharagongoal)

ブチギレ氏原としてTikTokで人気を得てからも私の片思いだったので、「GG祭2026」公式アンバサダー就任はとても嬉しいです。ようやく両思いになれたんじゃないかと思っています。ただ、38歳でもう良い大人なので、あくまで自分たちを見にきているわけではなく、それぞれの推しを見にきているんだろうな思って、出しゃばりたくないなとは思ってます（笑）クリエイターのファンの皆さんに「出しゃばらないけど私のクリエイターにも良くしてくれてちょっとあの人の配信も見ても良いかも」と思ってもらえるように頑張ります。8月11日東京ビックサイトの「GG祭2026」を楽しみにしています。

サカモト(https://www.tiktok.com/@__sakamoto__)

イベント名が「GG祭2026」と聞いて、最初俺らのために開いてくれたのかなと思って、すげぇ売れたなと思いました（笑）正直言うと「クリエイターさんより目立ちたい！」っていうのが本音なんですけど、見に来る人はクリエイターさんメインなので、あくまでそっちメインですよっていうスタンスはとりつつ、コッチも見てねっていう感じでうまいことやってみせます。でも、「GG祭2026」はあくまで自分のためにやります。8月11日東京ビックサイトは僕が盛り上げます！楽しみにしててください！

ゴンゴール（GGチャンネル） プロフィール

とにかく“ブチギレる”ことで話題のブチギレ氏原とサカモトの二人からなるクリエイター。「ブチギレ配信」がTikTokで話題になり、一躍有名人に。現在では、YouTube/TikTok/テレビなど多方面で活躍の場を広げている。

百花繚乱 プロフィール

活動18年目。インターネット配信黎明期から活動を開始。司会者として多方面の番組やイベント等を担い、これまでに司会を担当した番組・イベント数はまもなく4000回に達する。ネット番組イベント制作会社スタジオオンサイト社長。

田口尚平 プロフィール

2015年にテレビ東京にアナウンサーとして入社後、スポーツ中継やバラエティ番組を担当。2020年にテレビ東京を退職後、早稲田大学院でMBAを取得し「オタクを極める」という目標を掲げてGamchewを創業。エンタメ領域で出演を続けながら、企業のビジネス支援活動なども行う。

■熱狂必至の大人気タイトル『Pokemon Champions』『Identity V 第五人格』の大会開催決定！

イベント内を彩る競技コンテンツとして、世界中で熱狂的なファンを持つ『Pokemon Champions』『第五人格』の人気2タイトルの大会開催が決定いたしました。

「『Pokemon Champions』はじまりの王者決定戦 GG祭2026杯」

本大会は、TikTok LIVE上で7月に実施される「TikTok LIVE Game Cup 『Pokemon Champions』ランキング」の上位入賞者から選出されたクリエイターと、「GG祭2026」に出演するクリエイターが参加するスペシャルイベントです。出場クリエイターたちはそれぞれのチームに分かれ、『Pokemon Champions』の「はじまりの王者」の称号をかけて熱戦を繰り広げます。

※各大会のルール、賞金、チーム、タイムスケジュールなどの詳細は、決定次第順次発表いたします。

出演クリエイター：

サイちゃんネル (https://www.tiktok.com/@saichannel1213) / サワコ 🪩(https://www.tiktok.com/@sawakoendo__) / 砂利ボーイ🪨⏳(https://www.tiktok.com/@jarinkoboy) / じんとに ‍🟩【ジントニックの隠れ家】(https://www.tiktok.com/@jintonic_house) / こちゃに(https://www.tiktok.com/@kochani1224) / エペくじら🐳(https://www.tiktok.com/@kujira_775) / ちんぺい🐷(https://www.tiktok.com/@godtinpei) / 他

「第五人格 TikTok Game Cup in GG祭2026 ～手記の加筆～」

TikTokで活躍するゲームLIVEクリエイターたちが一堂に集結。「第五人格LIVE配信ランキング」および「動画ランキング」の頂点に輝いた猛者たちが、第五人格「手記の加筆」モードで激突します！さらに、今回は第五人格KOLの特別参戦も決定！ぜひお見逃しなく！

※各大会のルール、賞金、チーム、タイムスケジュールなどの詳細は、決定次第順次発表いたします。

出演クリエイター：

ゆきドラ🐵🥝(https://www.tiktok.com/@s7_yukidora) /みそらくん🍥(https://www.tiktok.com/@misoradao) /りなてぃ(天音利梛)＜＞(https://www.tiktok.com/@amanerina333) / じんとに ‍🟩【ジントニックの隠れ家】(https://www.tiktok.com/@jintonic_house) / 純くんち🏴‍☠️👑(https://www.tiktok.com/@junkun.game) / ぴょん🍁(https://www.tiktok.com/@pyon_game) / 八神月📓(https://www.tiktok.com/@yagamilight_tt45) / うさたん (ハート)(https://www.tiktok.com/@usa_tanna) / RURI🐺 (https://www.tiktok.com/@wolfpizza_) / くんくん🐸(https://www.tiktok.com/@saikyoumaster_apex) / 田中(https://www.tiktok.com/@jrg_7.879) / 午後のリム茶(https://www.tiktok.com/@rimucha_ch) / るなる🌙(https://www.tiktok.com/@runa1126_) /👑🍜えいと🍜👑(https://www.tiktok.com/@ramen_king_eito) / 他

■「GG祭2026」とBitSummitのコラボ企画として、「無双∞ × Mumeixxx」によるスペシャル音楽ライブとサイン会が実現！

「GG祭2026」とインディーゲームの祭典「BitSummit」のコラボ企画として、ショート動画やダンスの発信で爆発的な人気を誇るTikTokクリエイターMumeixxx(https://www.tiktok.com/@mumeixxx)と、ゲーム音楽を通して日本のゲーム史を彩ってきたレジェンドクリエイター4名によって結成された音楽プロジェクト無双∞による、スペシャル音楽ライブの開催が決定いたしました。本イベントでしか見られない、音楽とTikTokカルチャーが融合した圧巻のステージパフォーマンスをお届けします。

また、会場内に大人気インディーゲームの試遊機ブースが集まる「BitSummitエリア」を用意いたします。試遊機ブースではノベルティを数量限定で配布する予定です。さらに、「無双∞ × Mumeixxx」ブースも設置し、「無双∞ × Mumeixxx」のサイン会とグッズ販売を開催します！

BitSummitとは

BitSummit(https://bitsummit.org/)は、毎年京都で開催している日本最大級のインディーゲームの祭典。「国内のおもしろいインディーゲームを海外に向けて発信していく」という趣旨のもと、2012年後半に発足。今年開催された「BitSummit PUNCH」の累計来場者延べ人数は過去最大の68,208人を記録した。日本最大級のインディーゲームの祭典として成長し続けている。

Mumeixxx(https://www.tiktok.com/@mumeixxx) プロフィール

SNS等の総フォロワー数が700万人を超える、注目のクリエイター。

YouTubeにてオリジナルMVを公開するほか、ファッションイベントへの参加、企業コラボも行うなど多方面で活動中。

無双∞ プロフィール

日本のゲーム史を彩ってきたレジェンドたちで結成された夢のゲーム音楽バンド、無双∞（Musou Infinity）。『ロックマン3』の作曲家でも知られ、SNS総フォロワー35万人超のおかんPこと藤田晴美(keyboard)を中心に、『ロマンシング サ・ガ』『聖剣伝説』『パズル&ドラゴンズ』作曲家でピアニストの伊藤賢治(keyboard)、『スターフォックス』『F-ZERO』『ゼルダの伝説』キャラクターデザインやアートディレクションを手がけたゲームクリエイターの今村孝矢(guitar)、さらには『シャイニングスター』の作曲家として知られ、曲の総再生数は1億5000万、チャンネル以外も含めた「魔王魂の曲が使用された動画」の再生数の2024年が6億回、2025年は4億回を誇る“魔王魂”こと森田交一(bass)が参加。

■キッチンカーで、「GG祭2026」出演クリエイターがコラボしたフードメニューを展開！

株式会社セクションエイト協力のもと「GG祭2026」会場内でクリエイターコラボのフードメニューを提供することが決定しました。コラボするのは、TikTokのゲームジャンルで活躍し、「GG祭2026」にも出演するゲームLIVEクリエイターの ぴょん🍁(https://www.tiktok.com/@pyon_game)/ RURI🐺 (https://www.tiktok.com/@wolfpizza_) / サイちゃんネル (https://www.tiktok.com/@saichannel1213) の3名です。

ぴょん🍁(https://www.tiktok.com/@pyon_game) からファンの皆さんへコメント

こんつぁ！えっ！！ぴょんのコラボフード！？もちろんみんな食べるよね！？絶対食べるよね！？！？ね？？？これからみんなの意見も参考にしつつ、美味しいものをプロデュースしていくので楽しみに待っててネ☆

「GG祭2026」はお腹空かせて来るんだよ！みんなと会えるの楽しみにしてるヨ(ハート)

RURI🐺 (https://www.tiktok.com/@wolfpizza_) からファンの皆さんへコメント

やほぉ！みんなGG祭くるでな！？なんとキッチンカーでコラボフードメニュー出せることになったどぉ！！いっぱい歩いて汗かいたらしょっぱいもん！？いや甘いもんか！？いっぱいありすぎて困るなぁ！メニュー期待しててな！みんなで一緒に食べるどぃ！

サイちゃんネル (https://www.tiktok.com/@saichannel1213) からファンの皆さんへコメント

みんな～「GG祭2026」で会えるの超たのしみにしてるぞ！！今回はステージだけやなく、コラボフードまで出ちゃうって事でほんまに激アツじゃないか！？これからセクションエイトさんと最高のメニューを考えるから期待して待っててな！！絶対に皆で食べよう！！！！

株式会社セクションエイトとは

株式会社セクションエイトは、2008年設立の外食・エンターテインメント企業で、「出会い」をテーマにした業態の飲食で事業化しています。相席屋、THE SINGLE、The Public standなど、多くのヒット業態を生み出しています。

公式ホームページ：https://section-8.jp/

■ゲーム以外で活躍するTikTok LIVEクリエイターもゲスト出演が決定！

💠ゆきか(https://www.tiktok.com/@ykk_1218)

TikTok LIVEで多くの視聴者を巻き込み、その熱量を大きな力へと変えるLIVEクリエイター。華やかな実績の裏で、ひとりひとりを大切にする誠実さと行動力が多くの人を惹きつけています。

☪️えすぴ🪽(https://www.tiktok.com/@esuxxxip)

「何事にも全力！今を大切に！」をモットーに活動中。喜怒哀楽を隠さない人間味あふれるキャラクターと負けず嫌いな一面が魅力。どんな場面でも全力で挑戦し続けています。

午後のリム茶(https://www.tiktok.com/@rimucha_ch)

圧倒的な熱量と巻き込み力でリスナーを主役に変えるフェス系LIVEクリエイター。バトルコラボで魅せるキレのある掛け合いと愛のある毒舌を武器に、踊って、叫んで、コールしてリム茶の前では気づけば全員が参加者。リスナー(視聴者)とともに夢を追いかけ、熱狂を生み出し続けるエンターテイナーです。

るなる🌙(https://www.tiktok.com/@runa1126_)

工作やものづくりが得意で、アイデアあふれる配信で視聴者を楽しませているLIVEクリエイター。明るく親しみやすい人柄が魅力で、配信ではいつも楽しい雰囲気を作り出しています。見ている人も自然と笑顔になれるような、温かさと創造力にあふれた存在です。

👑🍜えいと🍜👑(https://www.tiktok.com/@ramen_king_eito)

日々の配信では、「笑い」と「地方創生」をテーマに活動しているLIVEクリエイター。大切にしているのは、「情熱・行動・気合い」。体育会系の精神で、何事にも全力で取り組んでいます。これからも諦めることなく、新しいことに挑戦し続けていきます。

■出演者一覧

公式アンバサダー

ブチギレ氏原&サカモト（GGチャンネル）(https://x.com/GGchannel1988)

総合MC

百花 繚乱(https://x.com/ryouran2525) / 田口尚平(https://x.com/shohei_taguchi)

スペシャルコラボゲスト

Mumeixxx(https://www.tiktok.com/@mumeixxx) / 無双∞

ゲスト

💠ゆきか(https://www.tiktok.com/@ykk_1218) / ☪️えすぴ🪽(https://www.tiktok.com/@esuxxxip) / 午後のリム茶(https://www.tiktok.com/@rimucha_ch) / るなる🌙(https://www.tiktok.com/@runa1126_) / 👑🍜えいと🍜👑(https://www.tiktok.com/@ramen_king_eito)

出演クリエイター ※50音順

秋吉とキンクマ🐹(https://www.tiktok.com/@akikuma1031) / うさたん (ハート)(https://www.tiktok.com/@usa_tanna) / くんくん🐸(https://www.tiktok.com/@saikyoumaster_apex) / こちゃに(https://www.tiktok.com/@kochani1224) / サイちゃんネル (https://www.tiktok.com/@saichannel1213) / サワコ 🪩(https://www.tiktok.com/@sawakoendo__) / 砂利ボーイ🪨⏳(https://www.tiktok.com/@jarinkoboy) / 純くんち🏴‍☠️👑(https://www.tiktok.com/@junkun.game) / じんとに ‍🟩【ジントニックの隠れ家】(https://www.tiktok.com/@jintonic_house) / 田中(https://www.tiktok.com/@jrg_7.879) / ないぴーしゅ😎(https://www.tiktok.com/@naipishu3000) / なかま!!️(https://www.tiktok.com/@majecraft) / ぴてぃ (https://www.tiktok.com/@xx_pity) / ぴょん🍁(https://www.tiktok.com/@pyon_game) / ふめい。👾🚩(https://www.tiktok.com/@fumeikun124) / ぼぶくん 👊(https://www.tiktok.com/@bobuchaso) / みそらくん🍥(https://www.tiktok.com/@misoradao) / 八神月📓(https://www.tiktok.com/@yagamilight_tt45) / ゆきドラ🐵🥝(https://www.tiktok.com/@s7_yukidora) / ゆっけ♨️(https://www.tiktok.com/@majestindogg) / リズアート🍙(https://www.tiktok.com/@rizart_cr) / りなてぃ(天音利梛)＜＞(https://www.tiktok.com/@amanerina333) / リョーマ🎧 (https://www.tiktok.com/@z_ryo_z) / RURI🐺 (https://www.tiktok.com/@wolfpizza_) / わずぼーん(https://www.tiktok.com/@ws_bn) / ワンちゅう☄️(https://www.tiktok.com/@wanchu_17)

個別ブース招待クリエイター

あおばじゃぱん!_?🇯🇵(https://www.tiktok.com/@aqba_japan) / あるた 🌿(https://www.tiktok.com/@aruta_a) / ウエスギ🦊(https://www.tiktok.com/@uesugi_b) / ウメ星(ハート)️ 🧎(https://www.tiktok.com/@umeboshis) / エペくじら🐳(https://www.tiktok.com/@kujira_775) / おばあちゃんと孫、二人暮らし(https://www.tiktok.com/@tomopi1107) / 極限リミットTV※高岡(https://www.tiktok.com/@kyokugen.takaoka) / kentoboss😈🃏(https://www.tiktok.com/@kentobossblitz) / ちんぺい🐷(https://www.tiktok.com/@godtinpei) / 人間不信。🎧🪼(https://www.tiktok.com/@o_o._.0705) / バナさん🍌 (https://www.tiktok.com/@banana_game_jp) / 星波りん🩵 (https://www.tiktok.com/@hoshinami_rin) / 抹茶ディーラー🔫🍵(https://www.tiktok.com/@greentea_fortnite) / メブ/Mev(https://www.tiktok.com/@mev1c)

■チケット販売情報

チケット販売ページ（ローチケ）：

https://l-tike.com/event/mevent/?mid=785249

※チケット購入時の注意事項については公式サイトをご確認下さい。（https://www.ggfes.com）

チケット種別と価格：入場チケット 3,500円（税抜）

※入場チケット以外の種別のチケットの情報ならびに価格等については、今後の情報発信をお待ちください。

■「GG祭2026」概要

イベント名：「TikTok for Gaming GG祭2026 - Powered by BytePlus」

イベント特設ページURL：https://www.ggfes.com

イベント日時：2026年8月11日（火・祝） 10:30～19:00（開場：9:30）

イベント会場：東京ビッグサイト 西3ホール

住所：〒135-0063 東京都江東区有明3丁目11-1

来場可能人数：約2,000人

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