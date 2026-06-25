英ブリット・アワードノミネートのシエナ・スパイロがポスターに

タワーレコード株式会社「YO!GAKU TO THE FUTURE」シエナ・スパイロver. ポスター

タワーレコードは、いま聴いておきたい洋楽を盛り上げる企画「YO!GAKU TO THE FUTURE」キャンペーン第12弾を7月3日（金）より開催。今回はアンバサダーにシエナ・スパイロを迎え、全国のタワーレコードおよびタワーレコードミニ店頭でのポスター掲出をはじめ、タワーレコード オンラインを含む全店でキャンペーンを実施します。

シエナ・スパイロは、ロンドン出身のジャズやソウルに深い影響を受けた、時代を超越したタイムレスなバラードが特徴のシンガーソングライターです。映画『プラダを着た悪魔2』のオリジナル・サウンドトラックに新曲「Material Lover」を書き下ろしたことでも話題となっているシエナ・スパイロは、7月3日（金）にデビューアルバム『ビジター』を発売します。

タワーレコードが展開する「YO!GAKU TO THE FUTURE」第12弾では、同アルバムを発売するシエナ・スパイロのオリジナルポスターを制作し、7月3日（金）以降順次、全国のタワーレコードおよびタワーレコードミニ店頭で掲出します。また、タワーレコード オンラインでは「YO!GAKU TO THE FUTURE」特集ページにてシエナ・スパイロの作品をより詳しく紹介します。

YO!GAKU TO THE FUTURE 特集ページURL

https://tower.jp/article/feature_item/2026/06/25/0101(https://tower.jp/article/feature_item/2026/06/25/0101)

■タワーレコード オリジナル特典

タワーレコードならびにタワーレコードミニ、またはタワーレコード オンラインでシエナ・スパイロ『ビジター』を購入の方にA3ポスターをプレゼントします。

A3ポスター（全1種）

※予約者優先で先着にてなくなり次第配布を終了します。

■タワーレコード応募抽選特典 サイン入りアートカード

タワーレコード全店またはタワーレコード オンラインでシエナ・スパイロ『ビジター』を購入のうえ、応募していただいた方に抽選でサイン入りアートカードを5名様にプレゼントします。特設ページからの応募となり、タワーレコードメンバーズへの登録およびレシート番号の入力が必要となります。

応募フォーム：https://tower.jp/SIENNASPIRO2607(https://tower.jp/ec/Campaign/PresentEntryInput.aspx?pid=10062108)

抽選応募期間：7月3日（金）～8月2日（日）23:59まで

※サインは直筆のため、その過程において一部汚れ等が入る場合がございますが、返品・交換はできません。

■対象作品情報

アーティスト：SIENNA SPIRO

タイトル：ビジター

発売日：7月3日（金）

レーベル：ユニバーサルミュージック

国内盤

＜SHM-CD＞UICC-10060

3,300円（税込）

アーティスト：SIENNA SPIRO

タイトル：Visitor

発売日：7月3日（金）

レーベル：Capitol

輸入盤＜CD＞

5778400

3,490円（税込）

輸入盤＜LP＞

5747477

5,690円（税込）

輸入盤（Exclusive）＜タワーレコード限定/Red Vinyl＞

5778397

5,690円（税込）

■シエナ・スパイロ プロフィール

2005年ロンドン生まれのシンガー・ソングライター。エタ・ジェイムスやエイミー・ワインハウスを宿したような感性と、20歳とは思えない圧倒的な歌唱力は、すでにサム・スミス、エルトン・ジョン、サブリナ・カーペンター、SZA、ライアン・テダー、ハリー・スタイルズ、フィニアス、マーク・ロンソンといった音楽家たちを虜にしている。SNSに投稿したカバー動画が絶大な人気を誇り、2024年5月、シングル「NEED ME」でCapitol Recordsよりデビューを果たす。リリース曲がまだ数曲でありながら、TikTokのフォロワー数は350万人を突破、Spotifyの月間リスナー数は2800万人を超える異例の数字を叩き出している。2025年10月にリリースしたシングル『Die On This Hill』は、自身初となる全英シングルチャートTOP 10入りを達成し、Spotify Global ChartにてTOP 10にランクイン。さらに、ローラ・ヤング、オリヴィア・ディーン、RAYEといった実力派アーティストに並び、全英TOP 100に3曲同時にランクインさせた数少ないイギリス人女性アーティストとしての地位を確立した。

さらに、デビュー・アルバム未発表のアーティストとしては唯一の快挙でもある。2025年よりライブ活動も開始させ、1年間でサム・スミスのニューヨーク公演（To Be Free: New York City）にゲスト出演、テディ・スウィムズの全米ツアーにも帯同。最新ツアー“The Visitor Tour”における自身初の北米公演は、発表と同時に数秒でソールドアウトを記録し、その反響を受けて追加公演が決定した。これらのブレイクスルーを経て、アデルやサム・スミスらを輩出してきたブリット・アワードの「ライジング・スター賞（旧クリティックス・チョイス賞）」にノミネート、映画『プラダを着た悪魔２』のサントラに書き下ろし楽曲「Material Lover」が起用されるなど、シエナの快進撃は止まるところを知らない。2027年1月4日（月）TOYOSU PITにて、シエナ・スパイロは初めての来日公演を開催する予定。

Instagram：https://www.instagram.com/siennaspiro/

TikTok：https://www.tiktok.com/@siennaspiro

日本公式HP：https://www.universal-music.co.jp/sienna-spiro/

■ライブ情報

公演日程：東京 2027 年 1 月 4 日（月）TOYOSU PIT

OPEN 18:00 / START 19:00

詳細はこちら：https://www.creativeman.co.jp/event/sienna-spiro_2027/