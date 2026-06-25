【ホテルメトロポリタン 鎌倉】「着物レンタルVASARA」と提携した、特別な専用パッケージ付き宿泊プラン

日本ホテル株式会社

ホテルメトロポリタン 鎌倉（運営／日本ホテル株式会社、 総支配人／草野 博子）は、国内外から絶大な人気を誇る「着物レンタルVASARA（株式会社VASARA）」と提携し、当ホテルのお客様だけが利用できる特別な「専用パッケージ」付き宿泊プランを公式サイト限定で販売いたします。

本プランは、「着物で古都を歩きたいけれど、返却時間や不意の汚れが心配」というお客様の声に応え、圧倒的な手軽さと安心感を両立させたホテル限定の特別企画です。ホテルからほど近い「着物レンタルVASARA 鎌倉小町通り店」でのプロによる着付けと本格的なヘアセット（スタンダードコース）、さらに食べ歩きや突然の雨でも安心な「安心保障パック」があらかじめ宿泊料金に含まれています。

最大の特長は、通常であれば夕方に店舗へ返却しなければならないところを、追加料金なしで翌朝まで着用できる点です。夕暮れ時の情緒ある小町通りの散策や、夜のディナーを着物姿のまま時間を気にせずゆったりと愉しんだ後は、翌朝のチェックアウト時にホテルスタッフへ返すだけで返却が完了いたします。

「着替えて、楽しんで、ホテルで返すだけ」というシームレスでスマートな旅の形を通じて、鎌倉の景色に溶け込む心温まる非日常のひとときをお届けいたします。

■ 概要

画像はイメージです

■プラン名 ＜公式サイト限定＞【気軽に美しく、時間を忘れて】

「着物レンタルVASARA」着付け＆ヘアセット付き宿泊プラン

■予約受付 2026年6月25日（木）～ 2026年12月30日（水）

■宿泊期間 2026年6月25日（木）～ 2026年12月31日（木）チェックインまで

■料金 1室33,400円~（素泊まり）／1室39,400円~（朝食付き）

※いずれも1室あたり（2名様利用の場合）サービス料・消費税込み

■プラン特典 ホテル専用パッケージ(着物レンタルVASARA「鎌倉小町通り店」での着付け＆ヘアセット)

■プラン特典 ホテル専用パッケージ(着物レンタルVASARA「鎌倉小町通り店」での着付け

＆ヘアセット)

■ご予約 https://kamakura.metropolitan.jp/stay/plan/rental_vasara.html

■お問合せ 電話0467-60-1111（代表）

■協力 東日本旅客鉄道株式会社

■ホテル専用「VASARA着物レンタルパッケージ」の嬉しい4つのポイント

商品画像スタンプポイント一覧

１.手ぶらですぐに散策へ！プロの着付け＆選べる本格ヘアセット（所要時間：約1時間/1名）

２.店舗の時間を気にしない「夜までたっぷり」着物姿のまま過ごせるロングステイ着用

３.着物の返却はチェックアウト（着用翌日午前中）までにホテルのスタッフに渡すだけでOK！

追加料金なしで制限なくお好きな時間まで着用可能！

４.食べ歩きや雨の日も心強い「安心保障パック」付き

■着物レンタルVASARA「鎌倉小町通り店」店舗紹介

日本最大級の店舗展開と実績を誇る着物レンタルブランド「VASARA」。トレンドのレトロモダンやレース着物から伝統的な浴衣まで、総数1,000着以上の豊富な衣装をラインナップ。プロの着付け師とヘアスタイリストによるトータルコーディネートにより、手ぶらでスマートに利用できる質の高いサービスが特徴。業界トップクラスの知名度と確かな技術で、華やかな鎌倉での和装体験を提供しています。

■公式サイト https://vasara-h.co.jp/shop/detail.html?id=2

客室紹介

プレミアムコーナーツイン（45平方メートル ）スーペリアツイン（28平方メートル ）モデレートツイン（26平方メートル ）

■ホテルメトロポリタン 鎌倉

2020年4月24日開業。日本ホテル株式会社（所在地／神奈川県鎌倉市）運営のメトロポリタンブランドの1ホテル。古都鎌倉の中心、JR鎌倉駅から徒歩2分という好立地にある「ホテルメトロポリタン鎌倉」。若宮大路に面したロケーションは観光拠点に最適です。全室に洗い場付きバスルームを完備し、一部客室では鶴岡八幡宮の二の鳥居を望めます。温かみのあるサービスと、心安らぐ空間が、歴史と文化が息づく街での上質な滞在を約束します。

住所：〒248-0006 神奈川県鎌倉市小町 1-8-1

電話番号：0467-60-1111（代表）

URL： https://kamakura.metropolitan.jp/

アクセス：ＪＲ鎌倉駅東口から徒歩２分

ホテル公式SNS

Facebook https://www.facebook.com/hotelmetropolitankamakura

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外観photo