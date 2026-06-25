【新発売】原材料は国産の鮭と水だけ！「OBREMO」から、骨抜きで安心なお魚トッピング「鮭のほろほろ煮」が6月23日（火）に発売！

株式会社エイチームホールディングス

創造性と技術力で多様なITサービスを展開する株式会社エイチームホールディングスのグループ会社である株式会社エイチームコマーステック（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：望月 一宏）が運営するヒューマングレードドッグフードブランド「OBREMO（オブレモ）」は、 愛犬のいつものフードに彩りと美味しさをプラスするトッピングシリーズの最新作として、新商品「鮭のほろほろ煮」を2026年6月23日（火）より販売開始しました。

◼︎OBREMO公式オンラインストア「鮭のほろほろ煮」：https://obremo.jp/products/salmon_horohoro

「鮭のほろほろ煮」の原材料は、国産の鮭と水のみ。着色料・香料・保存料などの不要な添加物を一切使わず、人間が食べるものと同じ品質（ヒューマングレード）を保ちながら、素材の良さをそのまま活かして仕上げたシンプルな一皿です。身がごろっとしているため、いつもの食事へのトッピングはもちろん、手軽なおやつとしてもご活用いただけます。

ドライフードを邪魔しない、OBREMOらしいトッピングへの想い

OBREMOがトッピング商品の開発でこだわるポイントは、大きく2つあります。1つは「主食であるドライフードの食いつきを改善すること」、もう1つは「ワンちゃんのお腹の調子を整えるサポートをすること」です。

ご好評をいただいている「とろとろ野菜煮込み」に続き、今回は特に“食いつきの良さ”を追求し、新たな選択肢として「魚」に着目しました。 あえて肉ではなく魚を選んだ理由は、主食であるドライフードの栄養バランス（タンパク質量や脂質など）を邪魔しないためです。

魚は脂質を抑えられるため、

「トッピングをすると栄養過多になるかもしれない」

「太ってしまうかも」

という飼い主様の不安や懸念をなくし、気兼ねなく、安心して毎日与えられるものを作りたいという想いから開発がスタートしました。

数ある魚の中から「鮭」を選んだのは、誰もが知っていて親しみのある人気の高い魚であること。そして、ワンちゃんに安全に食べてもらうための必須条件である「確実な骨抜き」の実現において、骨の構造を徹底的に検討した結果、最も適していたのが鮭でした。

ワンちゃんの安全を第一に。「仕入れ・手作業・加熱」の3段階で徹底した骨抜き

ワンちゃんに安全に食べてもらうための必須条件である「確実な骨抜き」を実現するため、本商品では独自の3段階に及ぶ安全管理を徹底いたしました。

- 骨抜きを徹底しやすい鮭の部位の仕入れ- 調理上での職人の手作業による確実な目視・手感触確認- 万が一残ってしまった微小な骨を最終的に溶かす丁寧な加熱工程

魚の調理は繊細で難しく、特に今回は開発において大きな壁がありました。人工的な着色料を使えば簡単にきれいな色に仕上げられますが、「添加物・着色料・香料は一切使わない」というのは、OBREMOが絶対に譲れないポイントです。

着色料不使用ゆえに白っぽくなりすぎ、鮭本来の良さが出ない状態が続く中、鮭の品種や仕入れの段階から徹底的に見直しました。 そうして試行錯誤の末にたどり着いた“やさしいピンク色”は、まさに素材本来の美味しさと無添加の証です。

面倒な下ごしらえは不要！忙しい日の水分補給や手作りごはんのサポートに

「鮭のほろほろ煮」は、以下のようなお悩みやこだわりを持つ皆さまに特におすすめです。

- 最近、いつものドライフードを思うように食べてくれないとお悩みの方- お魚好きのワンちゃんに、魚を手軽に食べさせてあげたい方- いつものごはんに彩りをプラスし、日々の「献立づくり」を楽しみたい方- 手作りごはんを作ってあげたいけれど、忙しくて準備が追いつかないとお悩みの方

魚を愛犬に与えたくても、「骨取りや加熱など、下ごしらえの手間がかかる」とハードルを感じている飼い主様は少なくありません。「鮭のほろほろ煮」は、面倒な調理が一切不要。袋を開ければすぐにサッと与えられる手軽さも大きな特徴です。

製造は、国内の食品加工を手がけている実績ある工場に委託し、衛生面・品質面ともに厳格な品質管理のもとで生産する「安心の国内生産」をお届けします。

すでに販売している「とろとろ野菜煮込み」とあわせて、「今日は野菜にしようかな」「今日は鮭にしようかな」と選ぶ楽しみが生まれ、ワンちゃんの食卓がどんどん彩られていくワクワク感を体験していただけます。OBREMOの理念である『愛犬と食卓を囲もう』を、ぜひこの新商品で実感してください。

販売概要

- 商品名： 鮭のほろほろ煮- 発売日： 2026年6月23日（火）- 内容量：60g（開封前：常温保存／開封後：要冷蔵）- 価格：通常価格1,215円（税込）／定期便価格790円（税込）- 専用ページ：https://obremo.jp/products/salmon_horohoro

「OBREMO」へのFAQ(https://obremo.zendesk.com/hc/ja)に関して詳しくはこちらをご覧ください。

ヒューマングレードドッグフード「OBREMO（オブレモ）」

詳細を見る :https://obremo.jp/products/salmon_horohoro

ドッグフードブランド「OBREMO」は、「愛犬と食卓を囲もう」をサービス理念に、人と同じ食卓に並べられる品質の国産ドッグフードを、飼い主様とワンちゃんへお届けしております。飼い主様とペットの『絆』を深める、健やかで楽しい時間を提供するために、個々の事情に寄り添った安心安全な商品を提案していきます。

さらに、愛犬の体調や好みに合わせた選択肢をより増やしたいという想いからフードのラインナップの拡充にも力を入れており、現在では「鶏肉」「馬肉」「まぐろ＆たら」「いわし＆たら」を展開するなど、愛犬家の皆さまのご要望にお応えしてまいりました。

今後も「愛犬と食卓を囲もう」という理念のもと、飼い主さまと愛犬が心豊かに過ごせる毎日をサポートできるよう、ラインナップの充実と品質向上に取り組んでまいります。

ドライフードラインナップ

トッピングラインナップ

「とろとろ野菜煮込み」シリーズは、春夏秋冬、その時期に最も美味しい旬の味をお届けするため、季節の移ろいに合わせてお届けする商品が変わります。

また、さらなる品質向上や仕入れの状況により、レシピをブラッシュアップ（変更）させていただく場合がございます。

最新のラインナップ状況については、公式Instagramやウェブサイトにて発信してまいります。 季節ごとの出会いを楽しみにお待ちいただけますと幸いです。

OBREMO公式SNS

Instagram公式アカウント：https://www.instagram.com/obremo_jp/

公式note：https://note.com/obremo

LINE公式アカウント：https://line.me/R/ti/p/@364wawcd?from=page

◼︎エイチームコマーステック（Ateam CommerceTech Inc.）

エイチームコマーステックは「ココロが動く買い物を」をミッションに、品揃えや販売方法、配送品質を日々改善し、お客さまの期待を大きく超える買い物体験ができるサービスを提供していきます。

エイチームコマーステック：https://commerce-tech.a-tm.co.jp/

ドッグフードブランド「OBREMO」：https://obremo.jp/

◼︎会社概要

- 会社名：株式会社エイチームホールディングス（Ateam Holdings Co., Ltd.）- 所在地：愛知県名古屋市中村区名駅三丁目28番12号 大名古屋ビルヂング32F- 代表者：代表取締役社長 林高生- 設立：2000年2月29日- 資本金：1,713百万円（2025年7月31日時点）- 事業内容：日常生活に密着した比較サイト・情報メディア・ツールなどの様々なウェブサービスの企画・開発・運営、法人向けデジタル集客支援に関する事業支援サービスを展開する「メディア・ソリューション事業」、多様なジャンルのゲームやツールアプリケーションを企画・開発・運営する「エンターテインメント事業」、複数の商材を取り扱うD2Cサイトの企画・開発・運営をする「D2C事業」の3つの軸で事業を展開するIT企業- URL：https://www.a-tm.co.jp/

※文中に記載されている会社名、商品名は各社の商標または、登録商標です。