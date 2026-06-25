27年の感謝をお届け！『原作『テニスの王子様』シリーズ完結記念！テニプリサプライズ☆サミット』U-NEXTで独占ライブ配信決定！

株式会社 U-NEXT

USEN＆U-NEXT GROUPの株式会社U-NEXT（本社：東京都品川区、代表取締役社長：堤 天心）が運営する動画配信サービス「U-NEXT」は、2026年7月19日（日）に東京国際フォーラムで開催される『原作『テニスの王子様』シリーズ完結記念！テニプリサプライズ☆サミット』(以下、『テニプリサプライズ☆サミット』)を独占ライブ配信いたします。

漫画『テニスの王子様』は、1999年より「週刊少年ジャンプ」にて連載を開始。青春学園中等部テニス部に所属する主人公・越前リョーマと仲間たちの成長と熱い戦いを描き、多くの読者を魅了してきました。その後、続編『新テニスの王子様』を2009年より「ジャンプSQ.」にて連載開始。27年にわたり愛され続けてきた同シリーズが、ついに完結を迎えます。

27年にわたり作品を支えてくださったファンの皆様へ感謝を伝える場として、シリーズ完結記念の特別イベント『テニプリサプライズ☆サミット』の開催が決定。原作者の許斐 剛先生が登壇するほか、越前リョーマ役・皆川純子、手塚国光役・置鮎龍太郎、跡部景吾役・諏訪部順一など、お馴染みの豪華声優陣が一堂に集結。

原作の完結という節目にふさわしい、ファン必見のステージにご期待ください。

U-NEXTでは、2026年7月19日（日）15時より、本イベントを独占でライブ配信いたします。特典映像としてステージ終了後に許斐 剛先生含む出演者総勢9名からの生コメントをお届け。公演終了後にゆっくり楽しめる見逃し配信もご利用いただけます。ぜひライブ配信とあわせてお楽しみください。

さらに豪華プレゼントが当たるキャンペーンも実施予定です。

また、『テニスの王子様』の漫画やアニメ、劇場版も配信中です。ぜひあわせてご覧ください。



原作『テニスの王子様』シリーズ完結記念！テニプリサプライズ☆サミット

【配信期間／販売期間】

・ライブ配信：2026年7月19日（日）15:00～公演終了まで

・見逃し配信：準備が整い次第～2026年7月27日（月）23:59

・販売期間：2026年6月25日（木） 12:00～7月27日（月）12:00

【視聴料】

3,300円（税込）

※ライブ配信＋見逃し配信付き

【出演者】

許斐 剛先生

越前リョーマ役：皆川純子

手塚国光役：置鮎龍太郎

大石秀一郎役：近藤孝行

不二周助役：甲斐田ゆき

跡部景吾役：諏訪部順一

忍足侑士役：木内秀信

河村隆役：川本成（MC）

桃城武役：小野坂昌也（MC）

【特典映像】

許斐 剛先生含む出演者総勢9名からの生コメント(ステージ終了後)

【プレゼントキャンペーン】

ライブ配信を購入いただいた方の中から、抽選で1名様に許斐 剛先生のサイン入りTシャツが当たるキャンペーンを実施いたします。

・実施期間：6月25日（木） 12:00～7月27日（月）23:59

・応募条件：U-NEXTで配信する公演をご購入・視聴し、応募フォームに記入した方

・応募フォーム：https://f.msgs.jp/webapp/form/12884_obt_1222/index.do

・賞品：許斐 剛先生のサイン入りTシャツ 合計1名様

(C) 許斐 剛／集英社

(C) 許斐 剛／集英社・ＮＡＳ・新テニスの王子様プロジェクト

U-NEXT

U-NEXTは見放題作品数No.1※の動画配信サービスです。映画、ドラマ、アニメなど46万本以上が楽しめるほか、音楽ライブや舞台に加え、サッカー、ゴルフ、格闘技など世界最高峰のスポーツをリアルタイムで観戦いただけます。さらに、129万冊以上のマンガや書籍も配信し、1つのアプリで「ビデオ」「ブック」「スポーツ」「ライブ」をシームレスに楽しめる、ジャンルを超えたエンタメ体験をお届けしています。2023年7月にParaviとサービス統合したことにより、TBS、テレビ東京のドラマ、バラエティも大量にラインナップし、さらに魅力的なサービスをお届けします。



株式会社U-NEXTは、株式会社U-NEXT HOLDINGS（本社：東京都品川区、代表取締役社長CEO：宇野 康秀）のグループ会社です。



U-NEXT：https://video.unext.jp



※GEM Partners調べ／2026年4月時点



国内の主要な定額制動画配信サービスにおける洋画/邦画/海外ドラマ/韓流・アジアドラマ/国内ドラマ/アニメを調査。別途、有料作品あり。