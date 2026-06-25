資生堂 ライフクオリティー メイクアップ、世界白斑デーにあわせ特設ページを開設「化粧のちから」を通じて白斑への理解促進を強化

株式会社資生堂

株式会社資生堂（以下、資生堂）は、6月25日の「世界白斑デー」にあわせ、白斑への理解促進や、白斑カバー用ファンデーションの開発に関する取り組みを紹介する特設ページを「資生堂 ライフクオリティー メイクアップサイト」内に開設します。同ページでは、白斑カバー用化粧品「パーフェクトカバー ファンデーション VC n」を製造する資生堂掛川工場での生産現場や研究開発の舞台裏を紹介します。また、啓発活動の一環として当社オリジナルの世界白斑デー啓発ロゴを制作しました。

資生堂は70年にわたり肌に深いお悩みを持つ方々を「化粧のちから」で支援する社会活動「資生堂 ライフクオリティー メイクアップ」を展開しています。本活動では白斑だけでなく、あざや傷跡、病気の治療による見た目の変化などに対応した専用商品「パーフェクトカバー」を開発し、専門施設での無料カウンセリングサービスを提供しています。現在は日本、中国大陸、シンガポール、台湾、フランスの5つの国と地域で展開しています。

■ 資生堂 ライフクオリティー メイクアップサイト 特設ページでの発信コンテンツ

・白斑当事者であり、資生堂掛川工場で働く社員へのインタビューを掲載。カバーメイクとの向き合い方や白斑カバー用商品「パーフェクトカバー ファンデーション VC n」の魅力、使い方について紹介します。

・資生堂掛川工場における「パーフェクトカバー ファンデーションVC n」生産現場の舞台裏として、品質の高い製造工程やモノづくりへの想いを紹介します。

・2025年の商品リニューアルを率いた研究員が、開発の背景や、白斑当事者の方が安心して使用できるように行った工夫を語ります。

・公開日： 2026年6月25日（木）

・URL（日本語）： https://corp.shiseido.com/slqm/jp/concept/vitiligo.html?rt_pr=trv18

・URL（英語）：https://corp.shiseido.com/slqm/en/conceptt/vitiligo.html?rt_pr=trv18

■ 6月25日は世界白斑デー

世界白斑デーは、白斑の症状を持つ方が直面する偏見や心理的な負担に対する理解を深めるための啓発の日です。白斑は、皮膚の色素が失われることで皮膚の一部が白くなる疾患です。性別や年齢を問わず発症する可能性があり、外用療法や光線療法などの治療法があります。症状や経過には個人差があり、見た目の変化が心理的負担となるなどQOL（生活の質）に影響する場合があります。

■ 白斑カバー用ファンデーションの開発

・2006年に資生堂初の白斑カバー用ファンデーションを発売。従来の白斑用の化粧品はカバー力が高い一方で厚づきや衣服への付着といった課題がありました。これらを解決するため、メラニン色調を再現する光技術や、二次付着を防ぐ被膜剤を採用した製品を開発しました。

・2025年には白斑カバー用商品「パーフェクトカバー ファンデーション VC n」としてリニューアルしました。メラニン色調を補い白斑をしっかりカバーし、みずみずしく軽やかな使い心地を実現。水や汗、皮脂に強いウォータープルーフタイプです。

■ 資生堂オリジナルの世界白斑デー啓発ロゴに込めた想い

白斑を持つ方の手が重なり合う形状とし、白斑の症状を持つ多様な方々が互いに手を取り合うイメージを表現しました。今後、当社によるセミナーやイベントなどでの啓発活動において本ロゴを使用し、白斑への理解促進につなげていきます。

資生堂が制作した世界白斑デー啓発ロゴ

■ 皮膚科医や白斑当事者会との連携

肌に深いお悩みを持つ方やがん患者のQOL（クオリティー・オブ・ライフ＝生活の質）向上を目指し、1992年より当社は医療機関と連携し、エビデンス開発や支援対象者との接点拡大に取り組んできました。2006年から医師や看護師など医療従事者向けの学会への出展を開始し、現在も医療従事者に向けてメイクアップによる白斑患者のQOL向上に関する情報提供を行っています。

2025年3月から資生堂 ライフクオリティー メイクアップの活動と白斑カバー用商品「パーフェクトカバー ファンデーション VC n」の展開を開始した資生堂EMEA（フランス）では、同年6月にフランス白斑協会が主催するワークショップで同商品を体感いただく機会を設けました。また、フランス白斑協会を通じて、同商品を当事者へ130セット寄付するなど、白斑当事者会との連携を行っています。

日本においては、2026年9月に資生堂として初めて「日本白斑学会学術大会」に出展し、医療従事者・白斑研究者との新たな関係構築を行っていきます。

●第8回 日本白斑学会学術大会

開催期間：2026年9月5日～6日

会場：大阪・大阪公立大学 I-siteなんば

資生堂 ライフクオリティー メイクアップサイト

商品情報や取扱い店舗・取扱い医療機関、実際の利用者の声などを掲載しています。

日本語 https://corp.shiseido.com/slqm/jp/?rt_pr=trv18

英語 https://corp.shiseido.com/slqm/en/?rt_pr=trv18

資生堂 ライフクオリティー メイクアップ 70 周年スペシャルサイト「70 years JOURNEY」

この活動をご支援くださる医療従事者や美容ジャーナリストの声などを紹介しています。

日本語 https://corp.shiseido.com/slqm/jp/70th/?rt_pr=trv18

英語 https://corp.shiseido.com/slqm/en/70th/?rt_pr=trv18

白斑専用商品「パーフェクトカバー ファンデーション VC n」

日本語 https://corp.shiseido.com/slqm/jp/products/vc.html?rt_pr=trv18

英語 https://corp.shiseido.com/slqm/en/products/vc.html?rt_pr=trv18

資生堂 ライフクオリティー ビューティーセンター

通常のファンデーションではカバーしづらい、あざや白斑、傷跡などの肌の凹凸、がん治療の副作用による外見変化のお悩みなどについて、専門スタッフがメイクアップの方法をわかりやすくお伝えするカウンセリング施設です。予約制、カウンセリング無料。

日本語 https://corp.shiseido.com/slqm/jp/salon/?rt_pr=trv18

英語 https://corp.shiseido.com/slqm/en/salon/?rt_pr=trv18