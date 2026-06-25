アフタヌーン40周年展『ああっ女神さまっ』『寄生獣』『メダリスト』など12作品のイベント特別描き下ろしイラストを公開！イベント期間に合わせて開催される見逃せない“書店キャンペーン”も！

株式会社講談社

月刊マンガ誌・アフタヌーンの創刊40周年を記念して7月10日（金）から東京・池袋のサンシャインシティで開催される「アフタヌーン40周年展」。このたび、全12点におよぶ描き下ろしイラストをすべて公開いたしました。

描き下ろしイラストは「アフタヌーン40周年展」公式Xで順次公開していましたが、『メダリスト』や『寄生獣』『ブルーピリオド』などの描き下ろしにファンの熱い反響が届いています。また、描き下ろしを使用したオリジナルグッズに期待が寄せられています。

グッズラインナップも更新。今回は思わずクスッとしてしまうマニアックな商品を紹介しており、見逃せません。

また、展示イメージの新着情報や、展示会と同時に実施される書店でのキャンペーン情報も紹介します。

Xで話題沸騰！『ディグイット』『天国大魔境』『シドニアの騎士』など、アフタヌーン創刊40周年を祝う作者ら渾身の完全オリジナル描き下ろし全12点を堂々公開！

○石川雅之『もやしもん＋』

○石黒正数『天国大魔境』

○岩明均『寄生獣』

○漆原友紀『蟲師』

○園田健一『GUNSMITH CATS』

○つるまいかだ『メダリスト』

○弐瓶勉『シドニアの騎士』

○ひぐちアサ『おおきく振りかぶって』

○藤島康介『ああっ女神さまっ』

○山口つばさ『ブルーピリオド』

○幸村誠『ヴィンランド・サガ』

○ヨシダ。『ディグイット』

イベント限定『寄生獣』グッズを公開！直筆サイン入りの描き下ろし商品や40周年展だからこそ可能になった参加作品のセット商品も見逃せない！（※画像はすべてイメージです）

○「直筆サイン入りA4キャラファイングラフ：描き下ろし「メダリスト」」

イラスト：約A4 本体：約336×423mm 44,000円（税込）【数量限定受注生産品】

原画展描き下ろしイラストを、高精細プリントで鮮やかに再現。額装された高品質なアート商品！作者の直筆サイン入りです。

○「ランダム2連アクリルキーホルダー【全6種】：おおきく振りかぶって」

本体：約60×40mm ロゴ：約20×40mm

バラ：880円（税込）※ランダム商品です コンプリートセット：5,280円（税込）

イラストとタイトルチャームが可愛い、2連タイプのアクリルキーホルダー。

○「キャラファインアコーディオン：メダリスト」

サイズ：約235×185×15mm （全長）約235×760mm 4,950円（税込）

『メダリスト』の美麗イラストを4面で楽しめる、アコーディオン型アルバム。箔押し仕様のタイトルロゴが映える、高級感のある記念商品です。

○「コミックス風メモ：寄生獣」

（折り畳み時）：約108×77×12mm 880円（税込）

コミックスをイメージしたデザインに、作中の印象的なシーンを楽しめる4つ折りメモ帳！

○「ミギーの軍手」

約：全長 225mm、中指長さ80mm、手のひら幅95mm 990円（税込）

ミギーがあなたの右手にも!?『寄生獣』のミギーをモチーフにした遊び心溢れる軍手です。

○「メタルフィギュアキーホルダー：オリゼー」

オリゼー：約35×30mm 全体：約90×70mm 3,300円（税込）

キャラクターのメタルフィギュアとロゴを刻印した牛革を組み合わせた、こだわりのキーホルダー。金属の重厚感とレザーの上質な風合いが魅力の一品です。

○「湯呑み：寄生獣」

約H105mm、直径72mm、300ml 2,420円（税込）

キャラクターのイラストをぐるりと一周デザインした湯呑み。お茶の時間が楽しくなるアイテムです。

○「描き下ろしアクリルスタンド」（全12種）

約140×100mm 組立後：約100×80mm 各1,650円（税込）

原画展描き下ろしイラストを使用した3mm厚のアクリルスタンドです。

○「ポストカードセットF【全10種】」

約100×148mm 1,100円（税込）

アフタヌーン展の参加作品を集めたポストカードセット。展示会の思い出を残せる、記念にぴったりのアイテムです。

グッズラインナップ最終弾の詳細は、公式ウェブページ（https://mixalive.tokyo/afternoon_40thten）にて本日から公開！

グッズ購入特典「限定デザインショッパー」プレゼント！

本展グッズコーナーにて、税込7,000円以上お買い上げの方に、アフタヌーン40周年展「限定デザインショッパー」１枚をプレゼントいたします

※数に限りがございますので、配布終了の際はご容赦ください。

※特典の品切れによるチケットの払い戻しはいたしません。

※レシートの合算および、お会計の分割は行っておりません。

『ヨコハマ買い出し紀行』の“カフェアルファ”が目の前に！様々な再現展示やフォトスポットが楽しい本展、君も“等身大ミギー”に会いに行こう！（※画像はイメージです）

（１）『寄生獣』より

「等身大ミギー」：本展用描き下ろしイラストを立体再現。

（２）『ヨコハマ買い出し紀行』より

「フォトスポット・カフェアルファ」：カフェアルファの入口・デッキ部分でゆるりとお過ごしください。

（３）『なるたる』より

「等身大ホシ丸」：「星は丸いからね」ホシ丸と記念写真をどうぞ。

（４）『蟲師』より

「小道具再現」：作中の蟲にまつわるものを再現展示。

（５）『天国大魔境』より

「キル光線＆高原学園制服」：制服の再現展示。

（６）『無限の住人』より

「武器屋（えものや）24時間」：小天狗・四道・烏の再現展示。

池袋の3書店で“【アフタヌーン40周年記念フェア】名作たちのオリジナルしおりがもらえるプレゼントキャンペーン”を開催

池袋に店舗を構える3書店とのコラボレーションが決定！ 「アフタヌーン40周年展」キービジュアルを使用した「オリジナルしおり」をプレゼントいたします。

実施期間：2026年7月4日～ ※なくなり次第終了

実施店舗：

・くまざわ書店 サンシャインシティアルパ店

・ジュンク堂書店 池袋本店

・三省堂書店 池袋本店

実施内容：書店内にて「オリジナルしおり」を無料配布

開催概要

イベント名 ： アフタヌーン40周年展

会場 ：池袋・サンシャインシティ 展示ホールA

東京都豊島区東池袋3-1-3 サンシャインシティ ワールドインポートマートビル4F

開催期間 ： 2026年7月10日（金）～7月26日（日）

開催時間 ： 11時～19時（最終入場18時30分）

主催 ： アフタヌーン40周年展製作委員会

原作協力 ： 講談社 アフタヌーン編集部

料金 ： 前売券2,200円/グッズ付前売券：5,200円

当日券2,500円/グッズ付当日券：5,500円 ※料金はすべて税込

販売URL：https://eplus.jp/afternoon_40thten/

公式ウェブページ： https://mixalive.tokyo/afternoon_40thten

公式X：https://x.com/aft_40thten

アフタヌーンについて

アフタヌーンは、1986年に講談社より創刊された月刊漫画誌です。

ジャンルや作風にとらわれない自由な表現を掲げ、SF、歴史、青春、日常、ファンタジーなど多彩な作品を掲載。

独創的な作家性と高い作品性を持つ漫画を数多く生み出し、日本の漫画文化を代表する青年漫画誌のひとつとして多くの読者に支持され続けています。

※状況により、内容・スケジュールが変更になる場合がございます。※画像はイメージです。

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