【持ち歩きにぴったりの図鑑】『学研の図鑑LIVEポケット 昆虫 新版』『動物 新版』が全国の書店・ネット書店で同時発売！

株式会社 学研ホールディングス

株式会社 学研ホールディングス（東京・品川／代表取締役社長：宮原博昭）のグループ会社、株式会社 Gakken（東京・品川／代表取締役社長：南條達也）は、2026年6月25日に『学研の図鑑LIVEポケット 昆虫 新版』『学研の図鑑LIVEポケット 動物 新版』を発売いたしました。

◆「学研の図鑑LIVEポケット 新版」2026年夏の新刊は『昆虫』と『動物』！

「学研の図鑑LIVEポケット 新版」は、「学研の図鑑LIVE」から誕生したポケットサイズ（B6変形判）の図鑑シリーズの改訂版。2025年夏に、リニューアル第1弾として『魚』『岩石・鉱物・化石』の2巻を発売しました。

リニューアルに合わせて紙を軽いものに変更。「観察」や「採集」の特集をパワーアップし、「体験」や「外で持ち歩く」ことに徹底的にこだわった新シリーズです。近所の公園のお散歩から、釣りやキャンプなどのアウトドアまで、さまざまな野外活動のおともにぴったりな内容に生まれかわりました。

そして2026年の新刊は『昆虫』と『動物』。大人気の2テーマのポケット図鑑を2026年6月25日に同時発売いたしました。

◆すべて生きた昆虫写真！ 昆虫採集の理想の相棒『昆虫 新版』

『学研の図鑑LIVEポケット 昆虫 新版』の最大の特徴は「生きたままの昆虫写真」です。全国の研究者チームが、実際に昆虫を採集し撮影した写真を約1,100種収録しています。「生きた姿」の美しい羽の色や透明感、表面の艶を紙面に掲載しているので、野山で見つけた昆虫を図鑑の中ですぐに見つけることができます。また、カブトムシやアゲハなどの人気昆虫の飼い方を手厚く紹介する特集を掲載。子どもたちの自由研究をサポートします。見つけて、観察して、飼育するところまでをカバーした、持ち歩きできる昆虫図鑑の決定版です。

▲『学研の図鑑LIVEポケット 昆虫 新版』表紙▲『学研の図鑑LIVEポケット 昆虫 新版』紙面

◆動物園や水族館に行くのが何倍も楽しくなる！『動物 新版』

多くの子どもたちにとって、いちばん身近に動物に出会える場所は動物園や水族館。『学研の図鑑LIVEポケット 動物 新版』は、動物園や水族館に持って行くと楽しい情報が満載です。キリンやゾウ、ライオンなど人気動物の観察ポイントや、アシカとアザラシのちがいなど、知っていると動物の見方が変わる知識をたくさん紹介しています。夏休みのお出かけがもっと楽しくなる1冊です。

◆夏休みの自由研究やお出かけに！ 観察記録や持ち歩きに最適なつくり

▲『学研の図鑑LIVEポケット 動物 新版』表紙▲『学研の図鑑LIVEポケット 動物 新版』紙面

「学研の図鑑LIVEポケット 新版」シリーズは、「体験」や「外で持ち歩く」ことに特化した図鑑です。

★見つけたものをはかろう！ おおきさしらべシート

裏表紙には、見つけたものの大きさをはかることができる方眼「おおきさしらべシート」つき。シートの外側には定規がついていて、採集した昆虫の大きさをはかったり、上にのせて写真を撮ったり、さまざまな使い方で野外で体験したことの記録を残すことができます。夏休みの自由研究の記録にも最適です！

★軽くて持ち運びに便利！

昨年リニューアルした新版では、旧版の84%まで軽くした紙を採用。お子さまの持ち歩きにも便利な仕様です。夏休みのお出かけのおともにぴったりです。

［商品概要］

■『学研の図鑑LIVEポケット 昆虫 新版』

監修：丸山宗利、長島聖大、中峰空

定価：1,430円（税込）

発売日：2026年6月25日

判型：B6変型判ソフトカバー／256ページ

ISBN：978-4-05-206291-9

電子版：あり

発行所：株式会社 Gakken

【本書の詳細・ご購入はこちら】

・学研出版サイト：https://hon.gakken.jp/book/1020629100(https://hon.gakken.jp/book/1020629100)

・Amazon：https://www.amazon.co.jp/dp/4052062914/(https://www.amazon.co.jp/dp/4052062914/)

・楽天ブックス：https://books.rakuten.co.jp/rb/18591521/(https://books.rakuten.co.jp/rb/18591521/)

■『学研の図鑑LIVEポケット 動物 新版』

監修：今泉忠明

定価：1,430円（税込）

発売日：2026年6月25日

判型：B6変型判ソフトカバー／216ページ

ISBN：978-4-05-206222-3

電子版：あり

発行所：株式会社 Gakken

【本書の詳細・ご購入はこちら】

・学研出版サイト：https://hon.gakken.jp/book/1020622200(https://hon.gakken.jp/book/1020622200)

・Amazon：https://www.amazon.co.jp/dp/4052062221/(https://www.amazon.co.jp/dp/4052062221/)

・楽天ブックス：https://books.rakuten.co.jp/rb/18591554/(https://books.rakuten.co.jp/rb/18591554/)

★公式サイト：https://zukan.gakken.jp/(https://zukan.gakken.jp/)

■株式会社 Gakken（Gakken Inc.）

https://www.corp-gakken.co.jp/

・代表取締役社長：南條 達也

・法人設立年月日：2009年1月13日（2022年10月1日商号変更）

・資本金：50百万円

・所在住所：〒141-8416 東京都品川区西五反田2丁目11番8号

・事業内容：出版・コンテンツ事業、グローバル事業、医療・看護出版コンテンツ事業、

園・学校向け事業、教室関連事業、EC・オンライン事業、広告事業を展開

■株式会社学研ホールディングス（GAKKEN HOLDINGS CO., LTD.）

https://www.gakken.co.jp/

・代表取締役社長：宮原 博昭

・法人設立年月日：1947年3月31日

・資本金：19,817百万円

・売上高：1,991億円、連結子会社：82社（2025年9月期）

東京証券取引所 プライム市場上場（証券コード：9470）

・所在住所：〒141-8510 東京都品川区西五反田2丁目11番8号

・電話番号：03-6431-1001（代表）

・事業内容：1946年創業の教育・医療福祉関連事業を展開する持株会社

教育分野：「学研教室」を始めとする教室・学習塾事業、

学習教材などの出版・コンテンツ事業、

教科書・保育用品などの園・学校事業など

医療福祉分野：サービス付き高齢者向け住宅事業、

認知症グループホーム事業、

保育園・学童などの子育て支援事業など

グローバル：150か国以上で活動・事業展開