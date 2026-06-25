「今日、好きになりました。」人気メンバー3名が出演の新WEB CM公開！公開を記念して、横浜会場限定の特別イベントへ抽選で合計400名様をご招待！ ぺタグーグミ 新WEB CM「ぺタグーがちうま！」篇

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ノーベル製菓 株式会社

ノーベル製菓株式会社（本社：大阪市生野区、代表取締役社長：馬場敏明）は、「ペタグーグミ」のリニューアル発売を記念し、ABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」に参加した榊原樹里さん、瀬川陽菜乃さん、米澤りあさんの3名が出演する新WEB CM「ぺタグーがちうま！」篇を公開いたします。


また、WEB CMの公開を記念し、7月25日（土）に横浜会場にて、CM出演者である3名が登壇する特別イベントを開催し、抽選で合計400名様をご招待いたします。




■企画について


「ペタグーグミ」のリニューアル発売を記念し、ABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（以下、「今日好き」）に参加した人気メンバー、榊原樹里さん、瀬川陽菜乃さん、米澤りあさんの3名が出演する新WEB CM「ぺタグーがちうま！」篇を、6月25日より公開いたします。


本CMでは、「ペタグーグミ」の特徴「かわいい見た目なのにハードな食感」をキュートかつコミカルに表現するため、「令和JK⇄平成ギャル」のギャップをテーマに設定。


ユニークなネーミングと特徴的な平らな形状をより印象付けるため、商品にちなんだ“キャッチーな振付を導入。さらに、平成を彷彿とさせる「パラパラ」の要素をミックスした、“ギャルかわいい”遊び心あふれる世界観が見どころとなっています。


また、WEB CMの公開を記念し、7月25日（土）に横浜にて開催されるサンプリングイベント「ペタグー号 襲来！人類よ、噛んでみるペタ！に合わせて、CM出演者である3名が登壇する特別イベントを開催いたします。本イベントでは、CMの撮影秘話など、このイベントでしか聞くことのできないトークセッションを予定しています。また、イベント参加者限定のプレゼントキャンペーンを実施予定です。


イベント実施場所近くでは、「ペタグーグミ」のサンプリングや「食感大調査プリクラ」など、ぺタグー号ならではのコンテンツをお楽しみいただけます。横浜会場でしか体験できない特別イベントとともに、ペタグー号ならではのコンテンツをぜひお楽しみください。



■WEB CM概要


商品名　　　　：「ぺタグーがちうま！」篇（30秒）


公開日 　　：2026年6月25日（木）


URL　　 ：https://youtu.be/x6FmElr2abQ











■イベント概要


名称　　　：「ペタグー号 襲来！今日好きメンバーよ、噛んでみるペタ！」


日時　　　：2026年7月25日（土）


　　　　　　１.12:00～　２.14:30～


会場　　　：クイーンズスクエア横浜 クイーンズサークル


出演者　　：榊原樹里さん、瀬川陽菜乃さん、米澤りあさん


参加方法　：事前抽選制


招待人数 ：各回200名様、合計400名様


応募方法　：ノーベル製菓公式X（旧Twitter）


　　　　　　「@nobel_seika」をフォロー＆対象のポストをリポスト


応募期間　：2026年6月25日（木）～7月5日（日）23:59


当選発表　：当選者へ公式XアカウントよりDMにてご連絡いたします。



※入場無料


※開場は各回開始時刻の30分前を予定しております。



＜来場者限定キャンペーン＞


イベントにご来場いただいた方の中から抽選で抽選で各公演3名様、合計6名様に


「今日好き」メンバー直筆サイン入り「食感大調査プリクラ」をプレゼントいたします。



当日ご来場された方へ入場時に抽選券をお渡しいたします。



■出演者プロフィール



榊原樹里


生年月日：2007年02月12日


年齢 ：19才


出身地 ：愛知県


特技 ：ダンス



ABEMAのリアリティーショー『今日、好きになりました。』シリーズへの参加をはじめ、CM・広告、ファッションイベント、MVなど幅広く活動。JCミスコン2020グランプリを受賞し、モデル・インフルエンサーとして、TGCをはじめとする大型イベントにも多数出演。







瀬川陽菜乃


生年月日：2008年02月06日


年齢 ：18才


出身地 ：長崎県


特技 ：ダンス・大食い



ABEMAの恋愛リアリティーショー『今日、好きになりました。』に5回参加。圧倒的ビジュアルとスタイルをもち、 SNSのファッション投稿ではミリオン再生を連発。新世代ファッションアイコンとしてCMやMVをはじめ、アパレル広告モデルやファッションショーにも多数出演。







米澤りあ


生年月日：2007年05月09日


年齢 ：19才


出身地 ：北海道


特技 ：ダンス



女子高生ミスコン2023グランプリを受賞し、ABEMAの恋愛リアリティーショー『今日、好きになりました。』に４回参加。


モデル・タレントとしても活動し、「TGC」、「TGC teen」などのイベントにも出演し「2026 BEST WALKNIST AWARD」受賞。明るいキャラクターと発信力で注目を集め、広告、WebCM、MVなど幅広い分野で活躍している。






■「ペタグーグミ」商品概要


商品名　　　　：「ぺタグーグミ グレープ味/ソーダ味/ゴールデンパイン味」


発売地域　　　：全国　


内容量　　　　：50g


参考価格　　　：オープン価格


商品特徴　　　：噛むほどに広がる濃厚な味わいと、


薄くて硬い噛みごたえのある食感がクセになる新感覚グミ








■ノーベル製菓について


ノーベル製菓は、菓子から広がる「夢とロマン」を大切に、


様々なお菓子を「新しい美味しさ」というカタチの夢にしてお届けしています。


より多くの笑顔を求めて、口に含むと思わず笑みがこぼれる


“夢の一粒”をこれからも作り続けていきます。



社名　　　　 ：ノーベル製菓株式会社


役員　　　　 ：代表取締役社長 馬場 敏明


創業　　　　 ：1929年10月2日


設立年月日　 ：1947年5月10日


事業内容　　 ：菓子製造販売


主な製品 ：キャンデ-、グミキャンデー、


錠菓、素材菓子


従業員数 ：249名（2026年6月現在）



＜公式サイトURL＞


https://www.nobel.co.jp/