「今日、好きになりました。」人気メンバー3名が出演の新WEB CM公開！公開を記念して、横浜会場限定の特別イベントへ抽選で合計400名様をご招待！ ぺタグーグミ 新WEB CM「ぺタグーがちうま！」篇

ノーベル製菓 株式会社

ノーベル製菓株式会社（本社：大阪市生野区、代表取締役社長：馬場敏明）は、「ペタグーグミ」のリニューアル発売を記念し、ABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」に参加した榊原樹里さん、瀬川陽菜乃さん、米澤りあさんの3名が出演する新WEB CM「ぺタグーがちうま！」篇を公開いたします。

また、WEB CMの公開を記念し、7月25日（土）に横浜会場にて、CM出演者である3名が登壇する特別イベントを開催し、抽選で合計400名様をご招待いたします。

■企画について

「ペタグーグミ」のリニューアル発売を記念し、ABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（以下、「今日好き」）に参加した人気メンバー、榊原樹里さん、瀬川陽菜乃さん、米澤りあさんの3名が出演する新WEB CM「ぺタグーがちうま！」篇を、6月25日より公開いたします。

本CMでは、「ペタグーグミ」の特徴「かわいい見た目なのにハードな食感」をキュートかつコミカルに表現するため、「令和JK⇄平成ギャル」のギャップをテーマに設定。

ユニークなネーミングと特徴的な平らな形状をより印象付けるため、商品にちなんだ“キャッチーな振付を導入。さらに、平成を彷彿とさせる「パラパラ」の要素をミックスした、“ギャルかわいい”遊び心あふれる世界観が見どころとなっています。

また、WEB CMの公開を記念し、7月25日（土）に横浜にて開催されるサンプリングイベント「ペタグー号 襲来！人類よ、噛んでみるペタ！に合わせて、CM出演者である3名が登壇する特別イベントを開催いたします。本イベントでは、CMの撮影秘話など、このイベントでしか聞くことのできないトークセッションを予定しています。また、イベント参加者限定のプレゼントキャンペーンを実施予定です。

イベント実施場所近くでは、「ペタグーグミ」のサンプリングや「食感大調査プリクラ」など、ぺタグー号ならではのコンテンツをお楽しみいただけます。横浜会場でしか体験できない特別イベントとともに、ペタグー号ならではのコンテンツをぜひお楽しみください。

■WEB CM概要

商品名 ：「ぺタグーがちうま！」篇（30秒）

公開日 ：2026年6月25日（木）

URL ：https://youtu.be/x6FmElr2abQ

■イベント概要

名称 ：「ペタグー号 襲来！今日好きメンバーよ、噛んでみるペタ！」

日時 ：2026年7月25日（土）

１.12:00～ ２.14:30～

会場 ：クイーンズスクエア横浜 クイーンズサークル

出演者 ：榊原樹里さん、瀬川陽菜乃さん、米澤りあさん

参加方法 ：事前抽選制

招待人数 ：各回200名様、合計400名様

応募方法 ：ノーベル製菓公式X（旧Twitter）

「@nobel_seika」をフォロー＆対象のポストをリポスト

応募期間 ：2026年6月25日（木）～7月5日（日）23:59

当選発表 ：当選者へ公式XアカウントよりDMにてご連絡いたします。

※入場無料

※開場は各回開始時刻の30分前を予定しております。

＜来場者限定キャンペーン＞

イベントにご来場いただいた方の中から抽選で抽選で各公演3名様、合計6名様に

「今日好き」メンバー直筆サイン入り「食感大調査プリクラ」をプレゼントいたします。

当日ご来場された方へ入場時に抽選券をお渡しいたします。

■出演者プロフィール

榊原樹里

生年月日：2007年02月12日

年齢 ：19才

出身地 ：愛知県

特技 ：ダンス

ABEMAのリアリティーショー『今日、好きになりました。』シリーズへの参加をはじめ、CM・広告、ファッションイベント、MVなど幅広く活動。JCミスコン2020グランプリを受賞し、モデル・インフルエンサーとして、TGCをはじめとする大型イベントにも多数出演。

瀬川陽菜乃

生年月日：2008年02月06日

年齢 ：18才

出身地 ：長崎県

特技 ：ダンス・大食い

ABEMAの恋愛リアリティーショー『今日、好きになりました。』に5回参加。圧倒的ビジュアルとスタイルをもち、 SNSのファッション投稿ではミリオン再生を連発。新世代ファッションアイコンとしてCMやMVをはじめ、アパレル広告モデルやファッションショーにも多数出演。

米澤りあ

生年月日：2007年05月09日

年齢 ：19才

出身地 ：北海道

特技 ：ダンス

女子高生ミスコン2023グランプリを受賞し、ABEMAの恋愛リアリティーショー『今日、好きになりました。』に４回参加。

モデル・タレントとしても活動し、「TGC」、「TGC teen」などのイベントにも出演し「2026 BEST WALKNIST AWARD」受賞。明るいキャラクターと発信力で注目を集め、広告、WebCM、MVなど幅広い分野で活躍している。

■「ペタグーグミ」商品概要

商品名 ：「ぺタグーグミ グレープ味/ソーダ味/ゴールデンパイン味」

発売地域 ：全国

内容量 ：50g

参考価格 ：オープン価格

商品特徴 ：噛むほどに広がる濃厚な味わいと、

薄くて硬い噛みごたえのある食感がクセになる新感覚グミ

■ノーベル製菓について

ノーベル製菓は、菓子から広がる「夢とロマン」を大切に、

様々なお菓子を「新しい美味しさ」というカタチの夢にしてお届けしています。

より多くの笑顔を求めて、口に含むと思わず笑みがこぼれる

“夢の一粒”をこれからも作り続けていきます。

社名 ：ノーベル製菓株式会社

役員 ：代表取締役社長 馬場 敏明

創業 ：1929年10月2日

設立年月日 ：1947年5月10日

事業内容 ：菓子製造販売

主な製品 ：キャンデ-、グミキャンデー、

錠菓、素材菓子

従業員数 ：249名（2026年6月現在）

＜公式サイトURL＞

https://www.nobel.co.jp/