アジア太平洋地域最大級の国際宇宙ビジネスカンファレンス「SPACETIDE 2026」に内閣府特命担当大臣（宇宙政策）小野田紀美氏登壇決定

一般社団法人SPACETIDE

一般社団法人SPACETIDE（所在地：東京都港区、代表理事兼CEO：石田真康）は、2026年7月6日（月）から9日（木）までの4日間、東京・虎ノ門ヒルズフォーラムおよびVISION CENTER TOKYO TORANOMONにて、アジア太平洋地域最大級の国際宇宙ビジネスカンファレンス「SPACETIDE 2026」を開催いたします。

このたび、本カンファレンスの開催初日となる7月6日（月）（18:10～18:20）に、内閣府特命担当大臣（宇宙政策）の小野田紀美氏の登壇が決定いたしましたので、お知らせいたします。

現在、日本では宇宙戦略基金やSBIR制度をはじめ、宇宙産業の成長を後押しするさまざまな政策が推進されるとともに、安全保障分野における宇宙利用の重要性も高まっています。

本セッションでは、宇宙政策を担う立場から、日本の宇宙産業を取り巻く最新動向や今後の方向性についてスピーチいただく予定です。

宇宙関連企業・団体の皆様はもちろん、今後宇宙分野への参入を検討する皆様にとっても、日本の宇宙政策の最前線に触れる貴重な機会となります。

■「SPACETIDE 2026」の各種チケットは現在販売中です。ぜひ参加をご検討ください。

https://events.spacetide.jp/d7R4no?RefId=press-release

■報道関係者の皆様を対象に取材申込を受け付けております。ぜひご取材をご検討いただけますと

幸いです。

取材をご希望の場合は、下記申請フォームよりお申し込みください。

応募フォーム：https://forms.gle/qXE61AmyNUwL1aoD9

■過去最多の海外デリゲーションが集結

SPACETIDE 2026には、過去最多となる海外ミッション（ナショナル・デリゲーション）の参加が予定されています。

今年は欧州およびアジア太平洋地域（APAC）から、政府機関や宇宙機関、業界団体などを中心とした代表団が来日。それぞれの地域が有する先進的な技術や知見、イノベーションの取り組みを日本の宇宙コミュニティに紹介します。

会期中は、各国の産業界、研究機関、政府関係者が一堂に会し、日本との新たな協業やビジネス機会の創出に向けた交流を展開します。特に、日本政府が推進する宇宙戦略基金の重点技術分野においては、海外の優れた技術や知見との連携が重要性を増しており、SPACETIDE 2026は国際協力を促進する重要な場となることが期待されています。

宇宙産業の発展は、一国だけで実現できるものではありません。世界各国のプレイヤーが東京に集結する4日間。国境を越えた新たな技術連携や事業創出の可能性を、ぜひ会場でご体感ください。

■スポンサー、パートナーのご案内

＜DIAMOND SPONSOR＞

アマゾンウェブサービスジャパン合同会社

＜GOLD SPONSORS＞

Blue Origin、ケンブリッジコンサルタンツ株式会社、CONTEC、デロイトスペース、エグゾロンチ

株式会社本田技術研究所、株式会社ＩＨＩ、株式会社ispace、有人宇宙システム株式会社（JAMSS）

KSAT /KSATジャパン、New Space Alliances、Northrop Grumman、株式会社パワーレーザー

Rocket Lab、PwCコンサルティング合同会社、スカパーＪＳＡＴ株式会社、Starlab Space LLC

SSC Space、テラン・オービタル、ヴァスト

＜SILVER SPONSORS＞

株式会社2moon、株式会社アクセルスペースホールディングス、エンデューロサット合同会社

富士通株式会社、HEO、株式会社エイチ・ティ・エル、出光興産株式会社、LeoLabs

三菱電機株式会社、日本電気株式会社、NTT株式会社、Skyloom、Surrey Satellite Technology Ltd

株式会社たすく

＜OUTREACH PARTNER＞

ALE株式会社

＜ACADEMIA PARTNER＞

立命館大学

＜KNOWREDGE PARTNER＞

A.T. カーニー株式会社

＜GOVERNMENT PARTNERS＞

内閣府 宇宙開発戦略推進事務局、総務省、文部科学省、農林水産省、経済産業省、防衛省

航空幕僚監部

＜EMBASSIES＞

アメリカ大使館後援、オーストラリア大使館商務部、GREAT BRITAIN & NORTHERN IRELAND

ルクセンブルク貿易投資事務所、ニュージーランド貿易経済促進庁、在日ポルトガル大使館

＜SPACE AGENCY PARTNERS＞

国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構（JAXA）、欧州宇宙機関 (ESA)

フランス国立宇宙研究センター (CNES) 、タイ地理情報・宇宙技術開発機構（GISTDA)

＜LOCAL GOVERNMENT PARTNERS＞

神奈川県、福岡県（福岡県宇宙ビジネス研究会）、岐阜県

＜INTERNATIONAL PARTNERS＞

AAIS、ESPI、Geospatial World、SIA-India、SIAA、Space Summit 2026

＜VENUE PARTNER＞

森ビル

＜STUDENT PARTNERS＞

ASE-Lab.、宇宙開発フォーラム実行委員会（SDF）、宇宙広報団体TELSTAR、Stars

■『SPACETIDE 2026』公式サイト

>> https://events.spacetide.jp/tide2026

■開催概要

名称：SPACETIDE 2026

日時：

Day1 7月6日（月) 13:00-18:00

Day2 7月7日（火）9:00-18:00 (セッション終了後、ネットワーキング)

Day3 7月8日（水）9:00-18:00

Day4 7月9日（木）9:00-18:00

会場：第一会場（受付、トークセッション、登壇者フォトセッション、協賛企業展示ブース、商談ブース、ネットワーキング）

虎ノ門ヒルズフォーラム (東京都港区虎ノ門1-23­-3 虎ノ門ヒルズ森タワー 4階・5階)

第二会場（サイドイベント・ビジネスミーティング）

VISION CENTER TOKYO TORANOMON (東京都港区虎ノ門2-4-7 T-LITE(トライト) 4階・5階）

言語：日本語および英語 音声通訳または字幕翻訳あり

主催：一般社団法人SPACETIDE

チケット料金：チケット料金はすべて税込み価格となります。

※Masterチケット購入者のみ、7月7日（火）にSPACETIDEが主催するレセプションに参加できます。

【 一般社団法人SPACETIDE 】 https://spacetide.jp/

一般社団法人SPACETIDEは、2015年から「日本および世界の新たな宇宙産業の発展」をビジョンに掲げ、産業横断的な取り組みを通じて宇宙ビジネス全体の底上げを図り、新たな宇宙ビジネスの道筋を創り出すために活動している団体です。2015年から毎年、日本発の国際宇宙ビジネスカンファレンス「SPACETIDE」を主催しています。国際宇宙航行連盟（International Astronautical Federation：IAF）メンバー。内閣府主催 第6回宇宙開発利用大賞「経済産業大臣賞」受賞。