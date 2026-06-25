アフリカ・ベナンの太陽光発電所向け蓄電設備等設置工事を受注

豊田通商株式会社

豊田通商株式会社（以下：豊田通商）は、アフリカのベナン共和国（以下：ベナン）水エネルギー省傘下のベナン発電公社から、同国ポベ地区の太陽光発電所向け蓄電池システムの設置工事を受注しました。本件は、ベナンでの2件目の再生可能エネルギー（以下：再エネ）関連設備の受注となります。

1. 背景

豊田通商は、2023年にベナン発電公社から、同国ポベ地区における25MWの太陽光発電所建設工事を受注し、西アフリカ地域において日本企業初となる太陽光発電所の建設に取り組み、2026年3月より発電を開始しております。

ベナンは、国内電力普及率が40％台に留まり、隣国からの電力輸入や火力発電への依存が課題となっています。ポベ地区では当社建設分を含む3つの太陽光発電所（合計75MW）が稼働しており、この課題解決に寄与しております。一方、太陽光由来の電力は、天候によって発電量が大きく変動するなど出力変動が大きく、また日中しか発電できないため、日没後の電力需要ピークへの対応などの課題が残存しており、当社は同国政府と協議を継続してまいりました。

2. 本プロジェクトの概要

本プロジェクトでは、このポベ地区の3つの太陽光発電所向けに、蓄電池システム（50MW/160MWh）を設置します。蓄電池の導入により、太陽光発電の出力変動を吸収し、発電施設の利用効率の最大化および電力系統全体の安定性向上を実現します。

脱炭素やグリーンエネルギーの推進を国家の重要政策として掲げるベナンにおいて、本プロジェクトはその政策を体現するものであり、同国における温室効果ガス排出削減および持続可能な発展の実現に寄与するものです。

豊田通商グループは、“未来の子供たちにより良い地球を届ける”ために、カーボンニュートラルを推進しています。アフリカにおいても、”for the future children of Africa（アフリカの未来の子供たちのために）”をキーメッセージに、今後も社会課題の解決および経済成長に貢献するグリーン事業の推進に取り組んでまいります。



[所在地]

[本事業イメージ図]

※パネル間の中央敷地が工事予定地敷設予定の蓄電池システム

[本事業概要]

[表: https://prtimes.jp/data/corp/769/table/70_1_6f12e55eeef879db407e1bc2bf7b1021.jpg?v=202606251151 ]

＜当社のこれまでの取り組み＞

・2023年8月10日発表：ベナンで25MWの太陽光発電所建設工事を受注

（https://www.toyota-tsusho.com/press/detail/230810_006288.html）