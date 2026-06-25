従業員教育を“受講して終わり”にしない。最新脅威に対応したセキュリティ教育コンテンツを提供開始

株式会社エスシーシー

株式会社エスシーシー（本社：東京都中野区、代表：春日 邦彦、以下SCC）は、標的型攻撃メール訓練サービス「TrapFeel」において、最新のサイバー攻撃事例・手法を反映した教育コンテンツの提供を、2026年6月1日より開始しました。

教育コンテンツ刷新の背景

サイバー攻撃の手口は日々巧妙化しており、企業には最新の脅威動向を踏まえた継続的なセキュリティ教育が求められています。IPAが公表した「情報セキュリティ10大脅威 2026」では、組織向け脅威として「AIの利用をめぐるサイバーリスク」が初めて選出されるなど、AIの悪用によるサイバー攻撃の容易化や手口の巧妙化が懸念されています。

また、こうした脅威に対しては、従来の技術的な対策だけでは防ぎきれない攻撃も想定されます。そのため、従業員一人ひとりが攻撃手口を理解し、適切に対処できる体制を整えることが、被害を最小限に抑えるうえで重要です。

こうした背景を踏まえ、情報処理安全確保支援士の監修のもと、最新の脅威動向に合わせて教育コンテンツを刷新しました。

※出典：IPA「情報セキュリティ10大脅威 2026」

https://www.ipa.go.jp/security/10threats/10threats2026.html

本コンテンツ刷新のポイント

今回の刷新では、攻撃手法「ClickFix」や、社長・役員になりすましたメールを送る手口（ニセ社長詐欺）などの攻撃手法・事例に加え、個人のSNS利用や生成AIの利用に伴うサイバーリスクなど、2025年度に注目された脅威動向を追加しています(※1,2)。

各事例では、概要、影響範囲、攻撃手口を整理しており、従業員が実際にどのような点に気を付けるべきかを学べる内容となっています。

※1 出典：警察庁「サイバー警察局便り」

https://www.npa.go.jp/bureau/cyber/pdf/R7_Vol.7cpal.pdf

※2 出典：警察庁「法人を対象とした詐欺（ニセ社長詐欺）に注意！」

https://www.npa.go.jp/bureau/safetylife/sos47/new-topics/260213/01.html

選べる教育内容

１.情報セキュリティ基礎編

情報セキュリティの基本を、事例を交えながら体系的に学べる入門コンテンツです。

情報の取り扱い、基本的な端末・SNSの利用ルールなど、日常業務で押さえるべきポイントを整理して学ぶことができます。新入社員・部署異動者の受講や、全従業員の意識合わせ／底上げにおすすめです。

２.標的型攻撃メール対策編

標的型攻撃メール対策に特化した教育コンテンツです。

攻撃の手口や被害事例を踏まえ、「見分け方」「メール受信時の初動（報告・対応）」「日常の注意点」を体系的に学ぶことができます。標的型攻撃メール訓練とセットで実施することで、万一の際にも現場で迷わない判断と行動を定着させることができます。

３.貴社オリジナル編

各企業ごとの規程・業務フロー・想定リスク等をヒアリングのうえ、オリジナルの教育コンテンツを作成します。

提供形式

企業ごとの課題や運用に合わせた教育を実施できるよう、複数の提供形式をご用意しています。特にeラーニングでは、教育とあわせて理解度テストを実施でき、受講後の理解度確認まで行うことが可能です。

- eラーニング：受講と理解度テストをセットで実施- 講義：セキュリティスペシャリストによる約30分のリアルタイム講義- 動画コンテンツ：教育内容に合わせた動画を提供- 教育教材：教育内容に沿った教材（配布資料）を提供詳細はこちら :https://trapfeel.the-dxtech.com/learning/?utm_source=pr0625

TrapFeelとは

TrapFeelは実際の攻撃を想定した疑似メールを従業員に送信し、不審なメールへの対応方法を学ぶ実践型のセキュリティ訓練です。訓練を通じて、組織全体のセキュリティ意識を高め、安心して働ける環境づくりを支援します。

500名までずっと無料で利用できるコースも提供しており、初めて標的型攻撃メール訓練を実施する企業でも導入しやすいサービスです。

サービスサイト：https://trapfeel.the-dxtech.com/(https://trapfeel.the-dxtech.com/?utm_source=pr0625)

お問い合わせ先

株式会社エスシーシー

標的型攻撃メール訓練担当：篠崎 大輔（しのざき だいすけ）

e-mail：trapfeel-sales@scc-kk.co.jp

TEL：03-3228-4442

URL：https://trapfeel.the-dxtech.com/inquiry?utm_source=pr0625

株式会社エスシーシーについて

独立系SIerとして培ってきた高い技術力と豊富な経験を基に、お客さまの課題解決のためのコンサルティングから設計、開発、運用・保守までをワンストップで担うトータルコーディネーターです。

グループモットーである「Quality First」のもと、品質だけでなくお客さまにとって魅力的であることを大切にし、お客さまを第一に考えたソリューションサービスやソフトウェア製品を提供しています。

【会社概要】

会社名：株式会社エスシーシー

代表者：代表取締役社長 春日 邦彦

所在地：東京都中野区中野5-62-1（eDCビル）

事業内容：システムインテグレーション、ソリューションサービス、コラボレーションビジネス、エデュケーションビジネス

URL：https://www.scc-kk.co.jp