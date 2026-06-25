Intelligence Design、既設の防犯カメラを活用したAI映像解析サービス「IDEA」の提供を強化

Intelligence Design株式会社

Intelligence Design株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：中澤拓二、以下「当社」）は、AI映像解析プラットフォーム「IDEA（イデア）」において、既設の防犯カメラ映像を活用した人流解析・属性解析サービスの提供を強化しました。

IDEAの最大の特徴は、すでに設置されている防犯カメラの映像をそのまま活用し、人物カウント・性別・年代の属性解析をカメラ1台で一括取得できる点です。正面顔が撮れない環境でも解析可能なため、入口だけでなく通路・売場内・屋外など、あらゆる場所に設置している既存のカメラがそのままデータ活用の起点になります。

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https://idea.i-d.ai/contact/

■眠っている防犯カメラ資産を、データへ

防犯カメラの映像が、そのままビジネスデータになる

すでに多くの施設・店舗・公共スペースには防犯カメラが設置されています。しかし従来のAIカメラサービスの多くは「専用カメラ」や「正面顔の撮影」が前提であり、既存の防犯カメラ映像を活用したカウント・属性解析が一括でできるサービスは、まだほとんど存在していません。（当社調べ）IDEAは既存の防犯カメラ映像をそのまま入力として受け付け、カウントから性別・年代の属性解析まで一括取得が可能です。既存のカメラに当社解析機器を接続するだけで、すでに施設に眠っているカメラ資産をデータ活用の起点へと変えることができます。

IDEAでは、既存の防犯カメラ映像を活用しながら、さまざまなシーンで人流や利用者属性の可視化を実現しています。以下では、防犯カメラ資産をデータ活用へ転換する代表的な活用例をご紹介します。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/48250/table/84_1_f0733b7b9456cb7d643f21f6d68c575d.jpg?v=202606251151 ]

一般的なAIカメラサービスとの機能比較

防犯カメラ映像を活用しながら、人物カウントと属性解析を同時に行うことのできるサービスを提供します。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/48250/table/84_2_00a0b2f201ca2925dc2f508eefaf26dd.jpg?v=202606251151 ]

※ 一般的なAIカメラサービスの情報は当社調べによるものとなります。

■ 現場で求められる映像データ活用とIDEAの提供価値

近年、人流分析や利用者属性分析へのニーズが高まる一方で、現場では導入や運用に関するさまざまな課題が存在しています。

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/48250/table/84_3_10991f91e00115add38a4eb6a26ce2e7.jpg?v=202606251151 ]

解析精度

当社検証環境において、以下の解析精度を確認しています。

[表4: https://prtimes.jp/data/corp/48250/table/84_4_b64e924308c7bd6af5d97302cef5ed21.jpg?v=202606251151 ]

無料解析デモのご案内

当社では、IDEAの導入を検討されるお客様向けに無料解析デモをご提供しています。

お客様がお持ちの映像データをお送りいただくだけで、AI解析を実施し、解析結果をレポート形式でご提出します。

無料でご提供できること

・現場映像をお送りいただくだけで解析デモを実施し、結果レポートをご提出（最短1営業日）

・専任担当者による現場視察・設置計画のコンサルティング（近隣エリアの場合）

導入から運用まで、すべてお任せいただけます（有償）

カメラの選定・調達から設置まで、ワンストップでトータル対応が可能です。自社で業者を探す手間なく、専門チームが一貫して担当します。

・カメラ選定・調達・動作確認

・配線設計・カメラ設置工事

・設置に伴う各種申請業務の代行

・運用開始後のサポート・精度チューニング

※ 遠方エリアへの現場視察が必要な場合は、旅費について事前にご相談させていただきます。

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https://idea.i-d.ai/contact/

■ AI画像認識技術を持つIntelligence Design株式会社について

Intelligence Designは「AIを中心とした先端技術を社会実装する」ことをテーマに2018年5月に事業を開始いたしました。 AI関連技術は世の中に広く認知されるようになった一方で、その技術を利用した社会実装はまだ進んでいないのが現状です。そこで、だれでも、簡単、かつリーズナブルにAI関連技術を使えるようにすることが、テクノロジーの発展にも寄与すると考え「IDEA（イデア）」シリーズを開発し、UDX（アーバンデジタルトランスフォーメーション）を推進しています。

Intelligence Design株式会社概要（URL：https://i-d.ai）

会社名 ：Intelligence Design株式会社

代表者 ：代表取締役 中澤 拓二

所在地 ：〒150-0001 東京都渋谷区神宮前6丁目28番5号 3階

事業内容：◆先端技術の社会実装事業

◆AIを用いたプロダクト開発・販売

◆AIビジネスの事業企画、サービス開発支援、コンサルティング業務

設立 ：2018年5月

資本金 ：2億3200万円（資本準備金を含む）

〈本件お問い合わせ先〉

Intelligence Design株式会社

担当 ：Business Development Group 末廣

TEL ：03-6869-4055

E-mail ：contact@i-d.ai