和菓子になった、テキスタイルデザイン

若林株式会社

京都発のテキスタイルブランド〈SOU・SOU〉（代表取締役：若林剛之）は、1864年創業の京都の老舗菓子メーカー『伊藤軒』とのコラボレーションにより、新商品「ほほえみまんじゅう」を発売いたしました。しっとりなめらかなバター生地でほろほろの黄身餡を包んだ、やさしい味わいのみるくまんじゅう。ひと口食べると、やわらかな甘みが口いっぱいに広がります。

SOU・SOUの「ほほえみ」の意匠をかたどった愛らしいかたちも魅力のひとつ。5個入り、10個入りをご用意しており、手土産や京都土産にもおすすめです。

伊藤軒とSOU・SOUがおりなす新しい京銘菓「ほほえみまんじゅう」をぜひご賞味ください。

伊藤軒×SOU・SOU／ほほえみまんじゅう

価格：5個入／\970、10個入／\1,680（税込）

原材料名：黄身あん（国内製造)、小麦粉、砂糖、鶏卵、バター、加糖練乳など

原材料に含まれるアレルギー物質：小麦、卵、乳

※はちみつを使用しております。1歳未満の乳児には与えないでください。

製造：株式会社 伊藤軒（京都製）

菓寮 伊藤軒

元治元(1864) 年創業の老舗菓子メーカー。 京都市内に「伊藤軒／ SOU・SOU」も２店舗。失われつつある製菓技術を今もなお受け継ぎ、懐かしくもあたらしいお菓子を開発、販売中。

■高解像度画像リンク

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1mHDndKjW3yg6h7rvlZkkyRZqQcpd1THH

■商品ページURL

https://www.sousou.co.jp/products/7580354

【会社概要】

日本の四季や風情をポップに表現したテキスタイルデザインを製作する京都のブランド。『新しい日本文化の創造』をコンセプトに、伝統的な素材や技法を積極的に用いながらも、現代のライフスタイルに寄り添うものづくりを展開。地下足袋や和服、和菓子や家具など、多岐にわたるアイテムを製作・販売。また、様々な分野の企業とのコラボレーションによって、日本のテキスタイルデザインの可能性を広げている。

【問い合わせ先】

商品・お買い物案内 電話：050-3172-1526（営業時間：12:00～17:00 ※水・日曜定休）

取材・メディア掲載 E-mail：press@sousou.co.jp 電話：075-229-6751（代表）

URL：https://www.sousou.co.jp/

■Instagram

https://www.instagram.com/sousoukyoto/

■Twitter

https://twitter.com/SOUSOUKYOTO

■Facebook

https://www.facebook.com/SOUSOUKYOTO.JP