ネイルクイック・ネイル・トレーニングセンターがJNA特別功労賞を受賞

株式会社ノンストレスネイルクイック・ネイル・トレーニングセンターがJNA特別功労賞を受賞

ネイルクイック・ネイル・トレーニングセンターは、一般の方を対象に、ネイル技術や接客スキルを備えたネイリストの育成に取り組んでいます。

なお、ネイルクイックおよびネイルパフェの以下5店舗も功労賞を受賞いたしました。

【功労賞受賞店舗】

・ネイルクイック メルサ自由が丘店

・ネイルクイック 飯田橋ラムラ店

・ネイルクイック グランエミオ大泉学園店

・ネイルクイック 大分店

・ネイルパフェ 高田馬場店

JNA表彰式にて

【受賞概要】

表彰名：特別功労賞（認定校部門）

表彰団体：NPO法人日本ネイリスト協会（JNA）

受賞日：2026年6月24日

受賞校：ネイルクイック・ネイル・トレーニングセンター



----------------------◇株式会社ノンストレスについて（URL: http://www.nonstress.com/）



株式会社ノンストレスは、健康と美容のドメインの中で、「ささやかな幸せを感じていただけるようなワクワクしたサービスの提供により、お客様の日常のストレス解消・生き甲斐を感じる環境作りのお手伝いを行う」を理念に掲げ、経営方針として「クオリティー＆ホスピタリティー」を一番に考えております。1996年に「ネイルクイック」をオープン以来、ネイルサロンの国内外への展開、ジェルネイル・化粧品の製造販売、海外化粧品輸入販売、ネイルスクールの運営を行っています。社員の95％が女性であることから、早くから女性活躍に取り組み、逆に男性ネイリストを増やすなどダイバーシティの推進に尽力しています。





■ネイルサロン「ネイルクイック」「スパネイル」「ネイルパフェ」

https://www.nailquick.co.jp/

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■ジェルネイル「ネイルパフェ」

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◼️アイビューティーサロン「オクリ」

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■スパネイル オンラインショップ

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■ネイルクイック採用情報

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