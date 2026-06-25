TechSuite株式会社のAI検索最適化（AIO/LLMO/GEO/AEO）支援サービス「AI検索パートナーズ」、「マーケティング・セールス World 2026 夏 東京」に出展

TechSuite株式会社

TechSuite株式会社（テックスイート／代表取締役: 畠山夏輝）は、2026年7月8日（水）～10日（金）の3日間にわたり開催される「マーケティング・セールス World 2026 夏 東京」＠東京ビッグサイトに出展し、生成AIを活用した最先端のコンサルティングサービス「AI検索パートナーズ」(https://ai-search.techsuite.co.jp/)をご紹介いたします。

「マーケティング・セールス World 2026 夏 東京」とは

2026年7月8日（水）～10日（金）に東京ビッグサイトで開催される、マーケティング・営業などフロント部門向けのサービス・ソリューションが一堂に集う総合展です。

本展では、業務の効率化・生産性向上をしたい企業のマーケティング・営業推進・営業・広告・販促・CS・CX・EC担当などが、最新の製品やサービスを比較検討したり、豪華講師陣によるセミナーで最新トレンドを学ぶことができます。

TechSuiteの「AI検索パートナーズ」(https://ai-search.techsuite.co.jp/)ブースでは、AI検索最適化（AIO/GEO）支援サービス「AI検索パートナーズ」(https://ai-search.techsuite.co.jp/)の特徴や活用事例をご紹介します。サービスの詳細についてスタッフに直接ご相談いただける場もご用意しています。

＼ 弊社のブースご訪問の方に、書籍を無料プレゼント！／

ご来場特典として、AI検索時代の戦略をまとめた書籍『AI検索最適化の教科書』をブースにお越しいただいた方にプレゼントいたします。SEO・コンテンツマーケティングに関わるすべての方に手に取っていただきたい一冊です。数量限定のため、お早めにお立ち寄りください。

「ChatGPTに聞いたら、競合の名前しか出てこなかった──」

GoogleのAIによる概要、ChatGPT、Gemini。ユーザーの検索行動は劇的に変わりつつあります。従来の「10本の青いリンク」から、AIが直接答えを返す時代へ。この変化に対応できない企業は、知らないうちに顧客接点を失い続けています。



本書は、AI検索で自社が「選ばれる」ための実践ガイドです。

入場には、入場用バッジが必要です。当日は混雑が予想されるため、ブース訪問予約の活用もおすすめいたします。

イベント情報

AI検索パートナーズとは

来場のお申し込みはこちら :https://www.bizcrew.jp/expo/entry/marketing-sales-tokyo[表: https://prtimes.jp/data/corp/118298/table/139_1_be5394eba96703e2d3dccff7b3e8f415.jpg?v=202606251151 ]

「AI検索パートナーズ」(https://ai-search.techsuite.co.jp/)は、AI検索で自社が引用・言及されるための戦略設計からコンテンツ制作、効果検証までを一気通貫で支援するコンサルティングサービスです。

ChatGPTやPerplexity、Google AI Overviewsなど、生成AIを使った検索行動が急速に広がっています。こうしたAI検索において、自社のサービスや情報が「引用元」として選ばれるかどうかが、今後の問い合わせ獲得を大きく左右する時代に入りました。

300社超のAI記事制作実績を持つ「バクヤスAI 記事代行」(https://bakuyasu.techsuite.co.jp/)で蓄積した知見をもとに、各AIの引用ロジックを独自に分析。従来のSEOとAI検索対策を掛け合わせた"二刀流"の戦略で、検索エンジンと生成AIの双方から評価されるコンテンツづくりを実現します。

気になった方は、まずは資料請求を！

AI検索パートナーズの資料請求 :https://ai-search.techsuite.co.jp/contact.php/TechSuite株式会社とは?

TechSuite株式会社は「生成AIとヒトの力を融合し、ビジネスの未来を創造する」をミッションに掲げるスタートアップ企業です。

生成AIを活用したコンテンツSEO対策サービス「バクヤスAI 記事代行」(https://bakuyasu.techsuite.co.jp/)や企業の採用活動を支援する「AIスカウトくん」(https://techsuite.co.jp/ai-scout)などのサービスをご提供しております。

「バクヤスAI 記事代行」紹介ページ: https://bakuyasu.techsuite.co.jp/

「AI検索パートナーズ」紹介ページ: https://ai-search.techsuite.co.jp/

(https://ai-search.techsuite.co.jp/)「AIスカウトくん」紹介ページ: https://ai-scout.techsuite.co.jp/(https://ai-scout.techsuite.co.jp/)

「バクヤスAI医療記事代行」紹介ページ：https://bakuyasu.techsuite.co.jp/medical/

「メディア立ち上げパートナーズ」紹介ページ：https://media-partners.techsuite.co.jp/

(https://techsuite.co.jp/ai-scout)会社ウェブサイト: https://techsuite.co.jp/