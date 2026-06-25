GTN、外国人向けお部屋探しサイト「BEST-ESTATE.JP」に、受け入れ企業・学校向け管理ポータルを提供開始

株式会社グローバルトラストネットワークス

外国人の住まい・就労・生活支援サービスを展開する株式会社グローバルトラストネットワークス（本社：東京都豊島区、代表取締役社長：後藤 裕幸、以下GTN）は、外国人向けお部屋探しサイト「BEST-ESTATE.JP」において、受け入れ企業・学校向け管理ポータル「BEST-ESTATE.JP for Partner」を2026年6月より提供開始いたしました。

外国籍人材や留学生の受け入れが拡大する中、企業や学校による住まい探し支援の重要性も高まっています。 今回提供開始したサービスは、外国籍社員や留学生の住まい探しの依頼や進捗確認をオンライン上で一元管理できる管理ポータルです。物件紹介から入居までの状況を可視化することで、受け入れ担当者の業務負担軽減と、より円滑な受け入れ体制の構築を支援します。

外国人受け入れの広がりと、住まい支援の新たな課題

GTNが運営する「BEST-ESTATE.JP」は、日本での住まいを探す外国籍の方に向けたお部屋探しサイトです。来日前から多言語で相談でき、物件紹介から契約手続き、新生活のスタートまでを支援しています。

近年、外国籍人材の採用や留学生の受け入れが拡大する中、住まい探しを本人任せにせず、企業や学校側が支援するケースが増えています。住まいの確保は日本での生活立ち上げに直結するため、受け入れ支援の一環として企業や学校が関与する動きが広がっています。

一方で、受け入れ担当者は入社日や入学日に向けて住まいの準備状況を把握する必要がありますが、「物件探しが、どこまで進んでいるのか」「入居審査は完了したのか」といった状況確認は、従来、本人や関係者への電話・メールによる個別確認が中心であり、進捗管理が負担となっていました。 また、外国人の住まい探しでは、言語対応や各種確認を含め、物件提案から入居まで複数のステップが発生するため、やり取りや進捗情報が分散しやすく、受け入れ担当者が状況を把握しづらいという課題もありました。

受け入れ担当者向け管理ポータル「BEST-ESTATE.JP for Partner」

こうした課題を受け、GTNは企業・学校向け管理ポータル「BEST-ESTATE.JP for Partner」の提供を開始しました。外国籍社員や留学生の住まい探し状況をポータル上に集約し、確認できるようにすることで、受け入れ担当者による進捗確認の負担を軽減し、円滑な受け入れを支援します。

「BEST-ESTATE.JP for Partner」の主要なメリット- お部屋探しの進捗状況が、いつでも一目でわかる「物件提案中」「審査中」「お部屋決定」といった進捗ステータスをリアルタイムで確認できます。必要なタイミングで、最新状況を把握できるため、個別確認の手間を軽減します。- 依頼や相談のやり取りを、一か所に集約できるお部屋探しの依頼や進捗確認、GTN担当者とのやり取りを管理画面上に集約。電話やメールによる確認の手間を減らし、必要な情報を一か所で確認できます。- 複数名の受け入れ時も、全案件をまとめて管理できる複数人の受け入れが重なる場合でも、誰がどの段階にいるのかを一覧で把握できます。確認漏れを防ぎ、計画的な受け入れ準備を可能にします。今後の展望

GTNは、今回の「BEST-ESTATE.JP for Partner」の提供開始により、受け入れ企業・学校との連携を強化し、外国籍社員・留学生の住まい探しに関する受け入れ体制のさらなる効率化を目指してまいります。さらに今後は、物件を管理する不動産会社向けの管理ポータルの刷新も予定しています。今後も外国人受け入れに関わる情報連携や業務プロセスのDXを推進することで 、外国人と受け入れ機関双方を支えることで、信頼を軸にした持続可能な受け入れ環境づくりに貢献してまいります。





■事業責任者コメント

株式会社グローバルトラストネットワークス

執行役員 不動産事業部 事業部長 鄭 光演



外国人の住まい探しは、本人任せにせず企業・学校が支える時代になりました。「BEST-ESTATE.JP for Partner」 は、住まい探しのやり取りや進捗を一か所に集約し、状況を見える化することで受け入れ担当者の負担を軽減します。住まいの安心は新生活の土台。今後も現場の声を起点に、受け入れ機関を支える仕組みへ進化させてまいります。

【BEST-ESTATE.JP(https://www.gtn.co.jp/contact/ct-room-search) について】

「BEST-ESTATE.JP」は、多言語に対応した外国人専門のお部屋探し総合サイトです。日本の賃貸慣習に不慣れな外国籍の方でも、安心してスムーズに物件探しから契約手続きまでを行える環境を提供しています。

サービスサイト：https://www.best-estate.jp/

本サービスに関するお問い合わせ：https://www.gtn.co.jp/contact/ct-room-search



【GTNについて】

GTNは、「国を越え、共に生きるすべての人に、豊かな暮らしを。」をミッションに、2006年の創業当初から一貫して外国人専門のサービスを提供してきました。住まい（家賃保証・賃貸仲介）・就労（就職・定着支援）・通信（SIM・回線）・金融（クレジットカード・ローン）など日本での暮らしを支えるサービスを包括的に提供しています。スタッフの7割を、約20の国と地域の外国籍メンバーが占めており、言語・文化の違いを理解したうえで、生活の中で発生するあらゆる困りごとの解決をしています。

社名 ：株式会社グローバルトラストネットワークス

所在地 ：東京都豊島区東池袋1-21-11 オーク池袋ビル2F

創業年月：2006年7月

代表 ：代表取締役社長 後藤 裕幸

事業内容：外国人専門の家賃債務保証・賃貸仲介・通信・金融・登録支援・人材紹介事業など

URL ：https://www.gtn.co.jp/