CHARLES & KEITH 夏の最新ルックを公開　人気バッグやシューズを取り入れた、全9ルックのシティスタイルを提案

CHARLES & KEITH JAPAN 合同会社

ローバルファッションブランドCHARLES & KEITH（チャールズ&キース）は、この夏おすすめのバッグやシューズを取り入れた全9ルックを公開いたします。

今回は、洗練された都市の風景を背景に、フェミニンな装いからモダンなシティスタイルまで、夏のさまざまなシーンに寄り添うスタイリングを提案します。

バッグやシューズを主役に、それぞれのアイテムが持つ魅力を引き立てる着こなしを展開。CHARLES & KEITHらしい現代的なデザインを取り入れた全9スタイルをご紹介します。

LOOK 01-03

洗練されたシルエットと上品なディテールが印象的。バッグやシューズをアクセントに、スタイリングにさりげない個性を添えます。

LOOK 04-06

Lyla ライラ チューブラースラウチー ショルダーバッグ / 13,900円、Lindon リンドン サテンストラッピー プラットフォーム ウエッジ / 10,900円Alert アラート ベルトトップハンドルバッグ / 11,900円、ラフィア スカルプチュラルヒール ポインテッドミュール / 9,900円Aubrielle オブリエル ベルトストラクチャー トートバッグ/ 15,900円、Kaleen カリーン スリングバックフラット / 8,900円

フェミニンな装いからマニッシュなスタイルまで、異なるテイストで表現。クリーンなカラーのバッグやミニマルなシューズが、軽やかな抜け感を演出します。

LOOK 07-09

Shania ミニシャナイア トートバッグ / 12,900円、Arden アーデン サテン ウェイビーヒールミュール / 8,900円Beryl ベリル ベルトサドルバッグ / 13,900円、ウーブン ポインテッド スティレット パンプス / 11,900円Duo ドゥオ キルティング ドローストリング ツーウェイバックパック / 16,900円、Kaleen カリーン スリングバックスティレット/ 9,900円

クラシックなムードが漂うスタイリング。ラフィア素材や構築的なフォルムのバッグ、存在感のあるシューズを取り入れ、上品さと遊び心を兼ね備えた着こなしを提案します。

Calla カルラ ウーブン トートバッグ / 17,900円、カットアウト エスパドリーユ ウエッジ / 10,500円Rachel レイチェル マルチポケット ボウリングバッグ / 12,900円、ルーシュドストラップ プラットフォームウェッジ / 9,900円Ida アイダ ストライプ ニット トートバッグ / 12,900円、Kaida カイダ バックル エスパドリーユ サンダル / 8,900円

CHARLES & KEITH / チャールズ&キース

CHARLES & KEITHは、すべての女性に自信を与え、エンパワーメントするグローバルブランドを構築するというビジョンのもと、1996年に設立されました。シンガポールの一軒の靴屋から始まり、現在は世界34カ国以上の店舗やオンラインで、ダイナミックなショッピング体験を展開しています。常に消費者を第一に考え、実現可能で魅力的なブランド体験を提供することを目標に、フットウェア、バッグ、アイウェア、アクセサリーなど、自分自身を表現できるようなコレクションを生み出しています。

https://charleskeith.jp