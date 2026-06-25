マイメロディ&クロミ×ザボディショップコラボレーション第2弾！ 限定パッケージで人気のクレンジングバターを7月16日(木)発売

ザボディショップジャパン株式会社

あらゆるジェンダーや年代、肌タイプの人に、心地よく美しい毎日と豊かで持続可能な地球環境へとつながる変化をもたらすイギリス発のビューティブランド「ザボディショップ」は、株式会社サンリオの人気キャラクター「マイメロディ」「クロミ」を起用したコラボレーションの第2弾として、ブランドの人気スキンケア製品「クレンジングバター」を限定パッケージで、2026年7月16日(木)より数量限定で新発売いたします（全国のザボディショップ店舗では、6月25日(木)から先行して予約を受付）。

■マイメロディ＆クロミ×ザボディショップ

コラボ限定パッケージのデザインでは、幅広い世代から愛されるマイメロディ＆クロミが“森の妖精”に。ザボディショップの「あらゆるジェンダーや年代、肌タイプの人に、心地よく美しい毎日と豊かで持続可能な地球環境へとつながる変化をもたらすブランド」としてのメッセージを表現しています。

限定パッケージを手にとって選ぶところから楽しみが始まるような、毎日のボディケアが楽しみになるような、マイメロディ＆クロミのキュートなオリジナルデザインです。贈る人の笑顔を思い浮かべながらのギフト選びも楽しくなります。

■マイメロディ＆クロミコラボ限定パッケージ「CA サンプチュアス クレンジングバター」

まるでバターのように体温でとろけてオイル状に変化。メイクや汚れをじんわり浮かせてさっと落とすバームタイプのクレンジング料です。クレンジング時の摩擦による肌への負担を減らすので、敏感に傾いた肌にもお使いいただけます。

保湿成分のシアバター*¹やオリーブ果実油*²をリッチにブレンド。汚れをすっきり落としながらも、必要なうるおいを肌に残し、つっぱることなく、柔らかでしなやかなお肌に洗い上げます。

多くのお客様よりレビューで高評価をいただき、ザボディショップのスタッフからも愛されている製品です。

＊1シア脂(エモリエント成分)、＊2オリーブ果実油(エモリエント成分)

CA サンプチュアス クレンジングバター (香り：カモマイル)

90mL／20mL 3,080円(税込)／1,000円(税込)

※詳しくはプレスリリースをご確認ください。

https://prtimes.jp/a/?f=d19887-218-65b0b38ea6bd8314bb149f13dc27de7b.pdf