迷子の子猫がLINEに上陸。『Little Kitty, Big City (リトルキティ・ビッグシティ～まいごの子猫の街さんぽ～）』公式のLINEスタンプが登場！

インフォレンズ株式会社

エンターテインメント関連商品を輸入・製造販売するインフォレンズ株式会社(本社：東京都中央区、代表取締役CEO：安川 洋)は、『Little Kitty, Big City』 (リトルキティ・ビッグシティ～まいごの子猫の街さんぽ～）初のLINEスタンプ販売を開始したことを発表します。

『Little Kitty, Big City』のLINEスタンプが販売開始。

大人気ゲーム『Little Kitty, Big City』がLINEスタンプになって登場！ 都会を舞台に冒険するあの子猫が、表情豊かなスタンプになりました。

おなじみのポーズから、日常使いしやすい挨拶まで全24種類を収録。友達や家族とのトークを、キュートな子猫と一緒に盛り上げましょう！

タイトル：Little Kitty, Big City 公式スタンプ

種類：全24個

購入方法：「LINE」の公式オンラインストア「LINE STORE」内もしくは「LINE」内のスタンプショップにて購入

URL：https://line.me/S/sticker/34612443

価格：250円（税込）（LINE STORE）／100LINEコイン（スタンプショップ）

販売元：InfoLens

■『Little Kitty, Big City』について

『Little Kitty, Big City』は、米国ワシントン州カークランドのインディーゲームスタジオDouble Dagger Studioが開発したカジュアルアドベンチャーゲームです。現代の日本をモチーフにした街を舞台に、プレイヤーはまいごになった一匹のクロネコとなり、家に帰るための冒険を繰り広げます。街を自由に探索しながら個性豊かな動物たちと交流したり、ネコならではのいたずらを楽しんだりする、ほのぼのとした世界観が世界中で500万人以上のプレイヤーから支持を受けています。

2024年5月にPC（Steam/Microsoft Store）、Nintendo Switch、Xbox向けに正式リリース後、わずか48時間で販売本数10万本を突破。その後もPlayStation版のリリースや大型無料アップデートの配信を経て、現在Steamでは約96%という圧倒的な高評価を獲得しています。「The Indie Game Awards 2024」でのデビューゲーム賞受賞、BAFTAノミネート、D.I.C.E.アワードへのノミネートなど、数多くの受賞・ノミネート実績も誇ります。また、株式会社セガおよびFangamerによる共同パブリッシングにより、Nintendo Switch(TM)向けパッケージ版『リトルキティ・ビッグシティ～まいごの子猫の街さんぽ～』が2026年6月18日（木）に日本国内で発売予定です（希望小売価格：3,980円・税込）。

■今後の展開について

インフォレンズ株式会社は、これまで培ってきたライセンスビジネスのノウハウとネットワークを最大限に活用し、『Little Kitty, Big City』の公式ライセンス商品を日本市場に展開してまいります。具体的な商品ラインナップや販売時期については、準備が整い次第、改めて発表いたします。引き続き、最新情報をお楽しみにお待ちください。

■Double Dagger Studio LTD. について

Double Dagger Studioは、元Valveのベテランゲーム開発者マット・T・ウッド（Matt T. Wood）によって設立された、米国ワシントン州カークランドに拠点を置くインディーゲームスタジオです。魅力的なキャラクターを軸とした体験づくりを強みとし、デビュー作『Little Kitty, Big City』は世界中で500万人以上のプレイヤーに親しまれています。各種インディーゲームアワードにおいて受賞・ノミネート実績多数。グローバルに幅広い支持を獲得しています。

【INFOLENS GEEK SHOPについて】

インフォレンズ株式会社が運営するINFOLENS GEEK SHOP(インフォレンズ・ギークショップ)は、世界的な人気コンテンツから厳選した公式ライセンスグッズ約300種類を集めた、国内で手軽にオンライン購入ができるショップです。2023年3月には池袋パルコ店をオープン。ジャンルを問わずバラエティに富んだ公式グッズを実際に手に取り購入できる国内最大級のゲーム・エンターテインメントグッズ専門店となっています。

【インフォレンズ株式会社とは】

インフォレンズ株式会社は、世界的な人気コンテンツから厳選した公式ライセンスグッズを取り扱う正規販売代理店です。全国の量販店向けの卸売販売やオンラインショップ・直営店の運営を行っております。

商号 ： インフォレンズ株式会社

代表者 ： 代表取締役CEO 安川 洋

本社 ： 〒104-0043 東京都中央区湊1丁目12-11 八重洲第七長岡ビル9階

設立 ： 2018年10月

事業内容： エンターテインメント関連商品の輸入販売・製造販売

URL ： http://www.infolens.com

Little Kitty, Big City(TM) (C) 2024-2026 Double Dagger Studio LTD. All rights reserved.