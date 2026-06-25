【箱根強羅公園】サンドイッチ料理のお店「一色堂茶廊」で夏にぴったりの限定スイーツを販売いたします

株式会社小田急箱根

箱根強羅公園（神奈川県足柄下郡箱根町強羅）では、園内にあるサンドイッチ料理のお店「一色堂茶廊」において、夏にぴったりの夏季限定スイーツを７月１日から期間限定で提供します。

店内では、夏らしいライチシャーベットやパッションフルーツとココナッツのケーキを添えた「サマーアフタヌーンティー」にくわえ、桃の果肉を贅沢に味わえる「ピーチパフェ」、爽快感のあるグラデーションドリンク「サンセットピーチソーダ」などをお楽しみいただけます。さらに、テイクアウトコーナーでは、さっぱりとした「レモンスカッシュフロート」やマンゴーを使ったサンデーを販売します。

夏にぴったりの夏限定スイーツをぜひ箱根強羅公園でお楽しみください。

サマーアフタヌーンティーピーチパフェ

１．販売期間 ２０２６年７月１日（水）～８月３１日（月）※材料がなくなり次第終了

２．営業時間 １０：００～１６：００（ＬＯ１５：３０）

３．一色堂茶廊店内にてご提供

（１）サマーアフタヌーンティー ※数量限定

１.商品内容

ライチシャーベット、桃のタルト、パッションフルーツ＆ココナッツのケーキなど夏らしいスイーツにくわえ、当店自慢のサンドイッチは４種から選べます。さっぱりとしたミントとライムを感じるモヒートアイスティーもお楽しみいただけます。

【スイーツ詳細】ライチシャーベット、桃のタルト、チーズ＆レモンのロールケーキ、パッションフルーツ＆ココナッツのケーキ、自家製スコーン（計５品）

２.価格 ２，９７０円（税込）～ ※サンドイッチの種類によって異なります

（２）ピーチパフェ

１.商品内容

濃厚バニラソフトクリームに果肉感たっぷりの桃のソースを合わせ、中には宝石のようなキラキラゼリーと爽やかなキウイソースでさっぱりと仕上げた、夏にピッタリのパフェです。

２.価格 ９００円（税込）

（３）サンセットピーチソーダ

１.商品内容

ピーチシロップ、バタフライピーティーと炭酸を合わせ、グラスの中で夕暮れ時の空のように移り変わる３層のグラデーションドリンクです。

２.価格 ８８０円（税込）

（４）ＭＯＭＯティー

１.商品内容

ひとくちで広がるピーチの贅沢な甘み。甘すぎずスッキリした後味で、リフレッシュしたい時にピッタリの１杯です。

２.価格 ８８０円（税込）

４．一色堂茶廊 テイクアウトコーナーにて販売

（１）トロピカルマンゴーサンデー

１.商品内容

濃厚バニラソフトクリームにジューシーなマンゴーソースを合わせました。夏にピッタリのひんやりスイーツです。

２.価格 ７００円（税込）

（２）桃のサンデー ※トロピカルマンゴーサンデー終了後販売開始

１.商品内容

濃厚バニラソフトクリームにごろっとした桃の果肉入りソースを合わせました。ラスクのサクサクとした食感がアクセントとなり、最後まで飽きずに楽しめます。

２.価格 ７００円（税込）

（３）レモンスカッシュフロート

１.商品内容

甘酸っぱいレモンシロップを炭酸で割り、濃厚バニラソフトクリームを贅沢にトッピングしました。暑い日にぴったりのご褒美ドリンクです。

２.価格 ７００円（税込）

５．箱根強羅公園について

（１）営業時間

３月～１１月 ９：００～１７：００（最終入園時間１６：３０）

１２月～２月 ９：３０～１６：３０（最終入園時間１６：００）

休業日 年中無休（年３回メンテナンス休園日あり）

（２）入園料

大人６５０円（税込）・小学生以下無料・愛犬無料

・箱根フリーパス、のんびりきっぷ、大涌谷きっぷをご利用の方は入園無料（デジタルチケットを含む）

・当日・翌日再入園可 ※レシートを窓口でご提示ください ※箱根強羅公園・箱根美術館共通入場券は対象外です

６．お問い合わせ

株式会社小田急箱根 施設事業部

TEL.０４６５-３２-６８２７ (平日９：００～１７：００)

ホームページ https://www.hakonenavi.jp/gorapark/

公式インスタグラム

【強羅公園】＠hakone_goura_park

【一色堂茶廊】＠isshikidosaro_official

箱根強羅公園（はこねごうらこうえん）

箱根登山電車の終着駅、強羅に大正3年（1914年）に開園された、日本初のフランス式整型庭園です。フランス式整型庭園とは、平坦で広大な敷地に左右対称に幾何学的に噴水池などを配置した特徴がありますが、強羅公園は傾斜面に作られています。

広い空と山々に囲まれた開放的な園内には、様々な花が植えられており、花の名所でもあります。また、熱帯植物館や茶室、体験工房などの施設もあり、色々な体験を一度にできるのが魅力です。

一色堂茶廊（いっしきどうさろう）

今年開店１０周年を迎えた当店では、良質な自然有精卵や、老舗精肉店のお肉など、こだわりの食材を使用し、一皿でご満足いただける「サンドイッチ料理」として一つ一つ丁寧に手作りしています。また、お料理に合う厳選した紅茶もご用意しています。

１００年以上の歴史をもつ箱根強羅公園の庭園を眺めながら優雅なティータイムをお楽しみください。