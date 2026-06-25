失敗しない「営業パートナーの選定基準」がわかる！新規事業を加速させる営業アウトソース戦略をレディクルが主催

フロンティア株式会社

ビジネスマッチングサービス「Ready Crew（レディクル）」を運営するフロンティア株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：高橋政裕、以下「当社」）は、新規事業担当者や営業責任者に向けた無料ウェビナー『失敗しない「営業パートナーの選定基準」がわかる！新規事業を加速させる営業アウトソース戦略』を、2026年6月26日（金）11:00よりオンラインにて開催いたします。

開催の背景

新規事業の成否は、「いかに早く最初の10社（ファーストレファレンス）を創出できるか」というスピード感に懸かっています。しかし、立ち上げ期の多くの現場では、以下のような課題に直面しています。

- 深刻なリソース・ノウハウ不足：「動ける営業マンがいない」「ターゲットへのアプローチ手法が確立できていない」- 先行優位性の喪失リスク：社内リソースの確保や採用を待つ間に、競合に市場を奪われるリスク- パートナー選定の迷い：打開策として営業アウトソーシングを検討するものの、「どの会社も同じに見えてしまい、明確な選定基準がわからない」

このように、外部リソースの活用を模索しつつも、最適な選択肢を選べずに足踏みしてしまう企業が増加しています。

なぜ、今レディクルがこのテーマを語るのか

本ウェビナーは、上記のような「リソース不足」や「営業パートナーの選定」に悩む企業へ向けて、具体的な打開策を提示することを目的としています。 年間取扱予算総額1,100億円、累計マッチング件数14万件の豊富なビジネスマッチング実績を持つ『レディクル』の運営知見をもとに、リソースゼロの状況から最短で商談を量産するためのアウトソーシング戦略と、自社に最適な企業を見極めるための失敗しない営業パートナーの選定基準を詳しく解説いたします。 本セミナーを通じて、新規事業の立ち上げスピードを最大化し、市場での先行優位性を確実につかみ取るための具体的な実践ステップを提示いたします。

開催概要

・日時 ： 2026年6月26日（金）11:00 - 12:00

・参加費： 無料

・会場 ： オンライン開催（※お申し込みいただいた方に視聴用URLをご案内）

・主催 ： フロンティア株式会社

【お申し込み方法】

以下の特設ページより必要事項を入力の上、お申し込みください。

URL:https://readycrew.jp/seminar/seminar/20260626-2/?organizationId=2841

【登壇者プロフィール】

パーソルビジネスプロセスデザイン株式会社

CX事業本部 SMKT統括部 デジタルセールス部 マネジャー

志水 裕

2013年より、セールスアウトソーシング事業に従事。

約9年にわたり、IT系総合代理店、フィンテック関連企業などの法人営業において戦略立案、運用、チームマネジメントを経験。

現在は、主にインサイドセールス領域におけるマネジャーとして、組織の管理業務、サービス開発、人材育成、新規営業や既存深耕営業を担当。

直近では業務設計～実行までのスキル習得を目指した人材育成プログラムについても対応中。

株式会社Emooove

代表取締役

藤澤 諒一

神戸大学在学中に月間100万PVを誇る就活メディアを立ち上げ、上場企業を含む複数企業の採用や、旧帝/早慶上理大生を中心とする学生100名以上の就職活動を支援。大学卒業後は、新規事業開発やイノベーション創出を支援する株式会社Relicに入社。スタートアップから大企業まで企業規模を問わず、SaaSプロダクトのCPF～PMF支援等を実施し、新規事業開発における企画/セールス/マーケティングなど様々な角度から貢献。また、クライアントへの支援に限らず、社内におけるマーケティング組織の立ち上げを推進。その後、株式会社Emoooveを設立。

フロンティア株式会社

マーケティング部 部長

岩田 貴幸

早稲田大学卒業後、リクルートホールディングスの通信事業がスピンアウトしたネクスウェイにてマーケティング、事業企画などに従事。セキュリティSaaSのデジタルアーツにてマーケティングプロモーション部門統括を経て、チャットボット市場売上No.1のモビルスにてPR・マーケティング・デザイン部門を管掌しグロース市場上場を経験。HRTechカオナビでのマーケティングマネージャーを経て、2025年よりフロンティア株式会社に参画。同社マーケティング部門を管掌。

Ready Crew（レディクル）とは

「レディクル」は、年間取扱予算総額1,100億円、累計マッチング件数14万件の案件を取り扱う無料のビジネスマッチングコミュニティです。上場企業の約70%に導入され、企業の成長を加速させる「最適なマッチング」を実現しています。

最大の特徴は、対話を通じて潜在課題を顕在化させる「コンテキスト営業」です。「明確な悩みがない状態でも、巧みに課題を引き出す」ビジネスコンシェルジュによる深いヒアリングにより、お客様自身も気づいていなかった真のニーズを浮き彫りにします。

レディクルご活用事例

https://readycrew.jp/results/

【会社概要】

社名 ：フロンティア株式会社

本社所在地 ： 東京都渋谷区恵比寿4丁目20番3号 恵比寿ガーデンプレイスタワー17階

代表者 ： 代表取締役社長 高橋 政裕

事業内容 ： ビジネスマッチングエージェント「レディクル」の運営

創業 ： 2009年11月

URL ： https://frontier-gr.jp/

【公式SNS】

Facebook ：https://www.facebook.com/ReadyCrew

X ：https://x.com/readycrew1111

LinkedIn ：https://www.linkedin.com/company/78123988/admin/dashboard/

このページに掲載されているプレスリリースその他の情報は、発表日現在の情報であり、時間の経過または様々な後発事象によって変更される可能性がありますので、あらかじめご了承ください。