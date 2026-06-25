ロジザードとOCC、沖縄発のシステムDX化に向けた共催セミナーを開催

ロジザード株式会社

クラウド型在庫管理システムのリーディングカンパニーであるロジザード株式会社（東京都中央区、代表取締役社長：金澤 茂則、以下：ロジザード）は、株式会社OCC（沖縄県浦添市、代表取締役社長：屋比久 友秀 (CEO)、以下：OCC）との共催ウェビナー『【沖縄初開催！】現場業務の“よくある課題”とその解決策～マルキン海産の事例で見る、販売管理と倉庫在庫管理（WMS）による業務改善～』を2026年7月10日（金）14:30～16:00に開催決定、申し込み受付を開始しました。

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お申し込みはこちら ： https://243273511.hs-sites-na2.com/okinawa_seminar2607

開催概要

沖縄企業における業務運用では、Excelでの管理や属人化、販売管理と倉庫在庫管理の情報連携などに課題を感じている企業も少なくありません。

本セミナーでは、販売管理システムや倉庫在庫管理システム（WMS）を活用することで、受注・出荷・在庫情報の管理がどのようにスムーズになり、業務改善やシステム化につながるのかをご紹介します。

当日は、クラウドWMSと販売管理システムをご利用されているマルキン海産様にもご登壇いただき、導入前の課題や導入背景、導入後の変化など、現場のリアルなお話をお聞きします。

後半のパネルディスカッションでは、システム導入のポイントや業務の変化、今後のDX推進に向けたヒントについても深掘りします。

現場業務の見直しや、販売管理システムとWMSを活用した業務改善・システム化・DXをご検討中の方におすすめのセミナーです。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/14943/table/347_1_d7e18388e768f8aefda1d7a75e96baa7.jpg?v=202606251151 ]

ロジザードZERO

クラウド倉庫管理システム「ロジザードZERO」は、20年以上の運用実績があり、クラウドWMS業界でトップシェア※を誇ります。

標準機能を最大限に活用して「すぐに稼働する現場」を構築し、最短1か月でのスピーディーな導入を実現。365日の電話・メールによる有人サポートで現場に伴走します。アドオン開発による柔軟な拡張力と、クラウドならではの定期的なバージョンアップの恩恵により、常に最新のWMSをご利用いただけます。BtoB出荷・EC物流・レンタル品管理など多彩な業務に対応し、国内外のメーカー様、通販事業者様、3PL事業者様にご採用いただいています。

セキュリティ体制を強化させながら、豊富な周辺システムとの自動連携で運用を安定させ、現場力を高める物流オートメーションで“人が輝く”現場づくりをご支援いたします。

ロジザードZERO URL ： https://www.logizard-zero.com/

※国内最大の物流ニュースサイト「LOGISTICS TODAY」：第1回主要クラウドWMSアクティブ導入拠点（アカウント）数調査（2020年）（https://www.logi-today.com/405032）、WMS（倉庫管理システム）に関する実態調査（2021年）（https://www.logi-today.com/465880）、クラウド型WMSの導入に関する実態調査（2023年）（https://www.logi-today.com/544572）、WMS関心度ランキング（2024年）（https://www.logi-today.com/612595）より

ロジザード株式会社

クラウド在庫管理システムのリーディングカンパニー。「物流×在庫×IT」で現場改善に貢献します。

倉庫の在庫を管理するクラウドWMS「ロジザードZERO」に加え、店舗の在庫を管理する「ロジザードZERO-STORE」、オムニチャネル支援ツール「ロジザードOCE(オムニチャネルエンジン)」を提供。企業の抱える在庫に関わる課題解決を支援してまいります。

名 称 ： ロジザード株式会社（証券コード：4391）

代表者 ： 金澤 茂則

所在地 ： 本社／東京都中央区日本橋人形町三丁目3番6号

大阪営業所・秋田開発センター・横手開発センター

設 立 ： 2001年7月16日

事業内容 ：

SaaS（クラウドサービス）事業

情報システムの開発及び販売

物流業務・小売業務コンサルティング

U R L ： https://www.logizard.co.jp/