うなぎの寝床×GOOD DESIGN STORE TOKYO by NOHARA オリジナルMONPE 6月25日(木)より販売スタート

野原グループ株式会社

建設DXに取り組む野原グループ株式会社(本社：東京都新宿区、代表取締役社長：野原弘輔)が運営するGOOD DESIGN STORE TOKYO by NOHARAは本日2026年6月25日(木)～7月29日(水)の期間まで地域文化商社「うなぎの寝床」（株式会社うなぎの寝床 本社：福岡県八女市 代表取締役 山崎智輝）のイベントを開催いたします。今回で12回目の開催となるイベントでは、新たな試みとして「うなぎの寝床」と共同作成した“オリジナルMONPE”30柄ご紹介いたします。

日本のジーンズ「MONPE」

オリジナルFarmers’MONPE

福岡県南筑後地方で生産されている“久留米絣”は伝統工芸品に指定されている綿織物です。同地域では昔から農作業用に履く「もんぺ」の生地が織られていました。そこで「うなぎの寝床」は着心地の良さと機能性を兼ね備えた久留米絣の「もんぺ」に着目。元々ワークパンツとして使用されていたアメリカのジーンズのように日常着へと変化できるのではと試行錯誤した結果、現代風にアップデートされた「MONPE」が誕生いたしました。

イベント情報

MONPE 着用画像

GOOD DESIGN STORE TOKYO by NOHARAは2016年度の受賞から「MONPE」の販売を開始。毎年開催している「うなぎの寝床」のイベントではお客様に大変ご好評いただいております。

本イベントでは久留米絣だけではなく、各地の繊維産地とコラボレーションしたMONPEもご用意しております。また初お披露目となるオリジナルMONPEは、本来のもんぺの形に近いゆったりシルエットの「Farmers' MONPE」で作成いたしました。久留米絣の着心地や柄を沢山の方に知っていただきたいという思いから、無地や縞、そして様々な色合いのMONPEがございます。ぜひ店頭でお手に取って織物の世界をお楽しみください。

オリジナルMONPEの一部ご紹介

[表: https://prtimes.jp/data/corp/19866/table/365_1_822c2a0139f545fe220f7a551a937933.jpg?v=202606251151 ]うなぎの寝床-2026夏-POPオリジナルFarmers’MONPE

■Farmers’いろは たてよこ絣 花手毬/ 22,500円(税込)

つくり手：坂田織物

オリジナルFarmers’MONPE

■Farmers’いろは Muji 楊梅色/\14,850(税込)

つくり手：坂田織物

オリジナルFarmers’MONPE

■Farmers’いろは よこ絣 丸々 黒/白/\20,900(税込)

つくり手：丸亀絣織物工場

オリジナルFarmers’MONPE

■Farmers’いろは たて絣 雨絣 黒紫/\19,800(税込)

つくり手：野村織物

オリジナルFarmers’MONPE

■Farmers’いろは 縞 夕凪/\16,500(税込)

つくり手：坂田織物

GOOD DESIGN STORE TOKYO by NOHARAについて

GOOD DESIGN STORE TOKYO by NOHARAは、「GOOD DESIGN STORE」(グッドデザイン賞受賞商品のみを販売するデザインショップ)の国内初の店舗です。“デザインのちからによって人々の暮らしや社会がより豊かになるように”との想いから、

コンセプトは、良いデザインとの出会いを生み、新しい心地よさを発見する場所であること。グッドデザイン賞が考える「よいデザイン」に囲まれた心地よい暮らしを提案しています。丸の内店は約2,000点、

オンラインストアは約の歴代のグッドデザイン賞を受賞したアイテムが一堂に会します。

GOOD DESIGN STORE TOKYO by NOHARA 丸の内店

●オンラインストアで、どこにいてもグッドデザインを身近に

オンラインストアでは、カテゴリ別アイテムランキングや丸の内店の期間限定催事の取扱商品の販売を実施しています。全国のお客様が、60年の歴史があるグッドデザイン賞の今と昔を楽しみ、実際にお買い求めいただけます。 https://gds.tokyo/(https://gds.tokyo/)

GOOD DESIGN STORE TOKYO by NOHARA オンラインストア

野原グループ株式会社について

野原グループ株式会社ロゴ

野原グループ株式会社を中心とする野原グループ各社は、「CHANGE THE GAME.クリエイティブに、面白く、建設業界をアップデートしていこう」のミッションのもと、変わる建設業界のフロントランナーとしてステークホルダーの皆さまとともに、サプライチェーンの変革と統合を推し進めます。

社会を支える建設産業の一員である私どもが、業界から排出される廃材量やCO2の削減、生産性向上による働き方改革を実現し、サステナブルに成長していく未来の実現を目指します。

https://nohara-inc.co.jp

グッドデザイン賞について

日本デザイン振興会が主催するグッドデザイン賞は、1957年に創設された日本で唯一の総合的なデザイン評価・推奨の仕組みです。

グッドデザイン賞ロゴ

1957年に通商産業省（現経済産業省）によって創設された「グッドデザイン商品選定制度（通称Ｇマーク制度）」を母体とし、以来60年以上にわたり実施され、その歴史は日本の産業やデザインのマイルストーンとも言えます。

2014年より日本デザインのプロモーションの観点から、受賞商品をPRする拠点「GOOD DESIGN STORE」を展開、2015年からは東京・有楽町に「GOOD DESIGN Marunouchi」を開設し、展示とイベントを通じて最新のデザインを提示する活動を行っています。

(http://www.g-mark.org )

【GOOD DESIGN STORE TOKYO by NOHARAに関するお客さまからの問合せ先】

野原グループ株式会社 グッドデザインユニット 担当：塚越

TEL：090-4205-7838

E-Mail：sayaka-tsukagoshi@nohara-inc.co.jp

【本件に関する報道関係者からの問合せ先】

野原グループ株式会社 マーケティング部ブランドコミュニケーション課 担当：森田・高橋

E-Mail：nhrpreso@nohara-inc.co.jp