初心者＆ミシンなしでも服が作れる！『ざっくり切って、ざっくり縫ったらできる服』2026年６月25日発売

株式会社ワニブックス

株式会社ワニブックス（東京都渋谷区、代表取締役：高橋明男）は、『ざっくり切って、ざっくり縫ったらできる服 -100均の手ぬぐいやカーテン、古着のきもので作る -』（著：利庵）を2026年6月25日（木）に発売しました。

■服はこんなにカンタンに作れます！

初心者＆ミシンなしでも始められるところが魅力！

ありえないほどすぐできて、気負わず外に着ていける！



YouTube登録者数11万人超の著者・利庵さんが配信しているのは、ありえないほどカンタンな洋服作り。型紙なし、まち針なし、仮縫いなし、ざっくり切って、ざっくり縫うだけで、気がつけば洋服ができてしまいます。使うのは１００均でも買える手ぬぐいやカフェカーテン、古着のきものなど、すべて激安。手ぬぐいは端の処理がしてあるのでまっすぐ縫うだけ、カーテンは形を活かして1、2の3で部分的に縫うだけで洋服の形に。



きもののリメイクは、きものをほどいて洗ってという工程にハードルを感じる方が多いようです。そんなハードルをとにかく下げるため、ほどく前に切ってしまうやり方も考案しました。

本書では、とにかく極限までカンタンに、始めやすい洋裁を紹介しています。

もう少し頑張りたいという方のためには、襟ぐりなどの部分型紙も実物大でご用意しました。

二次元コードで作り方もチェックできるから、よりわかりやすい！

いかに手間をかけずに楽しく作って、楽しく着るかを追求した1冊です。

■Contents

CHAPTER1 服はこんなにカンタンに作れる！

CHAPTER2 いろんな素材であっという間の服作り

CHAPTER3 ちょっとがんばればできちゃう服

■書籍情報

『ざっくり切って、ざっくり縫ったらできる服 -100均の手ぬぐいやカーテン、古着のきもので作る -』

著者：利庵

発売日：2026年6月25日

価格：1,980円（税込）

ISBN：978-4-8470-7673-2

発行：ワニブックス

■Amazon

https://www.amazon.co.jp/dp/4847076737

■プロフィール

利庵（りあん）

一閑張り作家/ハンドメイドYouTuber

大阪美術専門学校彫金アクセサリー科卒業。

アクセサリーやアパレル関連企業でデザイン・制作業務を経験後、リネン作家として活動を開始。45歳の頃、日本の伝統工芸「一閑張り」と出会い、本格的に学び始める。現在はカルトナージュと一閑張りを融合させた独自技法「IKKAN（イッカン）」を確立し、関東を拠点に全国で一閑張り教室やワークショップを主宰している。2020年よりYouTube活動を開始。極限までカンタンな作り方にこだわった洋裁が人気を博し、登録者数は11万人を超える。テレビ出演やネットニュース掲載などメディア実績も多数。本書が初の書籍となる。

YouTube 一閑張り利庵rian

https://www.youtube.com/@rian1-2nd