【速報】推し活EXPO【夏】出展1日目で1,136件のリード獲得を達成！オンラインガチャ×大型タッチパネルの相乗効果でブースが大盛況

株式会社on the bakery

マーケティング支援と独自のSaaSを開発・提供する株式会社on the bakery（本社：神奈川県横浜市 代表取締役：井戸 裕哉）は、2026年6月24日（水）より東京ビッグサイトで開催中の『推し活EXPO【夏】』に出展し、会期1日目にして1,136件のリード（見込み顧客情報）獲得という驚異的な成果を達成いたしました。

本プレスリリースでは、当社が提供するオンラインガチャ・診断コンテンツ作成ツール「クロワッサン」を活用したブース設計の工夫と、大盛況となった初日の様子をご報告いたします。

■ 展示会1日目の成果：10名のスタッフで1,136件のリードを獲得

当社は、東7・8ホールの入口正面という好立地（小間番号：L41-2）にてブースを出展いたしました。限られた時間と空間の中で最大限の成果を生み出すため、今回は10名のスタッフ体制で臨み、ブース内に大型モニターを備えたタッチパネル2台を設置し、「オンラインガチャ」の体験型コンテンツを展開しました。

その結果、来場者の目を惹きつけるインタラクティブな体験が功を奏し、会期1日目のみで1,136件という予想を大きく上回るリード獲得に成功しました。

■ 成功の要因：オンラインガチャによる「体験型集客」

今回の圧倒的なリード獲得の背景には、当社が提供するノーコードツール「クロワッサン」を活用した施策があります。

1. 大型タッチパネルによる視覚的インパクトと体験の共有

ブースに設置した2台の大型タッチパネルモニターでオンラインガチャを稼働させました。大画面でのリッチな演出は通路を歩く来場者の足を止め、実際にガチャを回す体験が周囲の関心をさらに惹きつけるという好循環を生み出しました。

2. ノーコードだからこそ実現できた「展示会オリジナル」のガチャ体験

当社のサービスはノーコードツールであるため、展示会ごとのイベントカラーやテーマに合わせたオンラインガチャのページを、簡単かつスピーディに作成することができます。今回も本展示会用のデザインに合わせたオリジナルガチャを手軽に制作し、ブースに「展示会オリジナル感」を演出できたことが、来場者の興味を惹きつける大きな要因となりました。

3. 来場者をブース内へ誘導する「導線設計」のノウハウ

これは展示会成功のための一つの工夫ですが、当社では景品をお渡しするブースを意図的にブースの奥まった場所に配置しました。これにより、来場者の皆様にできる限りブースの内部までお入りいただける動線を設計し、滞在時間の延長と接点創出の最大化を図りました。当社では、こうした展示会出展に関するコンサルティングも手掛けておりますので、ぜひお気軽にご相談ください。

4. 「推し活」市場との高い親和性

本展示会のテーマである「推し活」において、ガチャや抽選といったエンターテインメント要素は非常に親和性が高く、来場者のモチベーションとマッチしたことも大きな要因です。

■ 「クロワッサン」について

「クロワッサン」は、ノーコードでオンラインガチャ・診断・アンケートを作成できるマーケティングツールです。法人・自治体・アイドル運営会社・クリエイターの施策における参加型コンテンツの立ち上げを支援します。

クロワッサンの詳細はこちらから :https://www.lp.croissant.buzz/

【主な特徴】

- 3つのコンテンツを自社仕様にカスタマイズ可能：オリジナル診断、オリジナルガチャ、アンケートの3タイプを作成可能。- マーケティング施策と連動したリード獲得：公式LINE連携やSNSフォローへの導線設計、独自フォームでのユーザー情報取得が容易。- リアルタイムなレポート機能：利用者のデータやアンケート結果をリアルタイム（一部5分ごと）で可視化。- 最短1日で公開可能：わずか3ステップで作成でき、スピーディな施策実行を支援。

「クロワッサン」の年間費用は、初期費用を合わせて65万円ほど。月額5万円からというリーズナブルな価格設定で提供しております。

■ 「推し活EXPO【夏】」開催概要（会期中）

- 展示会名：推し活EXPO【夏】（押し活専門展示会）- 会期：2026年6月24日（水）～26日（金）10:00～17:00- 会場：東京ビッグサイト- 当社ブース：東7・8ホール／入口正面／小間番号 L41-2

会期は残り2日間（6月25日・26日）ございます。ぜひ当社ブースへお立ち寄りいただき、1,136件のリード獲得を実現した「オンラインガチャ」の実機デモンストレーションをご体験ください。

お申し込みは、以下の専用フォームより、ご来場の人数をご選択ください。

本件に関するお問い合わせ先

一般来場の方はこちら :https://www.google.com/url?q=https://www.lifestyle-expo.jp/summer/ja-jp/register.html?cat%3Dvisitor%26ct%3DU2FsdGVkX18Sz3KwJ0i9Wg%2BZBEsGLEv7rpCgPYnVd1k%3D%26ct%3DU2FsdGVkX1/EZtVKOWU1DI1iRQw44K81T6UXQtGUQyo%3D%26p%3DU2FsdGVkX19f0DCB21UPMY6yMSSwwTM87n2f8Nlvr6e5bBePB6n5L8qxWrHQt7mm%26co%3Dfavelp&sa=D&source=docs&ust=1782363446558966&usg=AOvVaw0kcVHKzZdEygAk4U1UgXQzVIPの方はこちら :https://www.google.com/url?q=https://www.lifestyle-expo.jp/summer/ja-jp/register.html?cat%3Dvip-visitor%26ct%3DU2FsdGVkX1/Gtc0kT6CiG0vU0I013UtbOlqD0vyxpKY%3D%26ct%3DU2FsdGVkX1/MoDiWo5XUaj9Y/3bAigQV7p6O/1aEg2U%3D%26p%3DU2FsdGVkX1%2BOP4zvtya/lU96CmSOlnN2kcV1an4ev/JiT5LIrGt1G90Pqx3qmp1s%26co%3Dfavelp&sa=D&source=docs&ust=1782363446557057&usg=AOvVaw0QlfeBWbxg11qfo2tdQd23

株式会社on the bakery 広報担当

E-mail：satou@onthebakery.co.jp

「クロワッサン」やオンラインガチャ活用のご相談： https://lp.croissant.buzz/contact/(https://lp.croissant.buzz/contact/)

株式会社on the bakeryについて

当社は、「創る私たちが没頭して、手にとる人々を夢中にする」をミッションに「クロワッサン」を開発・提供しております。

オンラインガチャ・診断アプリが誰でも簡単に作れる「クロワッサン」は2026年度までに1,000社の導入を目指しております。

＜会社情報＞会社名 ：株式会社on the bakery（株式会社オンザベーカリー）

代表者 ：代表取締役 井戸 裕哉（イド ヒロヤ）

所在地 ：神奈川県横浜市西区みなとみらい3-7-1オーシャンゲートみなとみらい8F

事業内容：独自のマーケティングツール開発・提供、SNSマーケティング支援

URL ：https://www.onthebakery.co.jp/