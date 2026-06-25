日本電気株式会社

NECは、米国TIME誌とStatista社が共同で実施したWorld’s Most Sustainable Companies of 2026（世界で最もサステナブルな企業2026）において、第7位に選出されました。今回の選出により、第1回調査から3年連続でトップ10入りを果たしました。

TIME World’s Most Sustainable Companies of 2026(https://time.com/article/2026/06/23/worlds-most-sustainable-companies-2026/)

World’s Most Sustainable Companies of 2026は、売上高や時価総額などの指標をもとに選定された43か国20業種にわたる5,800社以上の企業を対象に、ESGに関するコミットメントや格付け、情報開示のクオリティ、環境・社会に関する指標の開示状況など、20以上の項目に基づいて評価し、上位750社を選出のうえ順位を公表するものです。

NECは、2005年に人権、労働、環境、腐敗防止を原則とする「国連グローバル・コンパクト」に署名し、事業活動が社会に与える負の影響の最小化に努めるとともに、SDGsの達成に貢献すべく、事業活動を通した社会価値創造に取り組んでいます。また、国際標準に沿った透明性の高い情報開示にも努めており、CDPや、S&P Global Dow Jones Best-in-Class IndexおよびSustainability Yearbookなどの第三者評価においても高い評価を獲得しています。「2030中期経営計画」期間においては、「環境・社会に対するインパクト」と「財務に与えるリスク・機会」を評価して特定したNECグループが優先的に取り組むべき経営課題（マテリアリティ）について、その解決に向け2030年にありたい姿を検討し、取り組みを推進しています。こうした継続的な活動とその成果が外部からも高く評価され、3年連続での選出につながったと考えています。

NECは、NECグループの価値観と行動の原点であるNEC Wayのもと、安全・安心・公平・効率という社会価値を創造し、誰もが人間性を十分に発揮できる持続可能な社会の実現を目指します。

関連リンク

NECのサステナビリティ(https://jpn.nec.com/sustainability/ja/index.html)

NECの取り組みに対する社外からの評価(https://jpn.nec.com/sustainability/ja/guidelines/evaluation.html)

＜本件に関する問い合わせ先＞

NEC ステークホルダーリレーション統括部

サステナビリティ戦略企画室

E-Mail：nec_sus@dmsig.jp.nec.com