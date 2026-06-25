【京都岡崎 蔦屋書店】ソウルを拠点に活動するJOOYEON KOH 個展「CHARADE SHOW」を7/4(土)より開催

カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社《Secret Inventory》H450mm×W450mm / Machine embroidery on Cotton canvas / 2026詳細を見る :https://store.tsite.jp/kyoto-okazaki/event/magazine/54938-1426240610.html

京都岡崎 蔦屋書店（京都府京都市）は2026年7月4日（土）から8月4日（火）まで、ソウルを拠点に活動するアーティスト・JOOYEON KOH（高周姸／コウシュウエン）の個展「CHARADE SHOW」を店内のGALLERY EN ウォールにて開催します。JOOYEON KOHは、猫をモチーフに機械刺繍とピクセルアートを融合させた独自の技法で注目を集める気鋭のアーティストです。本展では、京都で出会ったさまざまなモチーフや風景を取り入れた作品を中心に展示するほか、オリジナルグッズの販売や、初日の在廊イベントも実施いたします。

JOOYEON KOHは、2021年より「もし猫たちが密かに世界を救っていたら？」という着想に基づくプロジェクト「CHARADE SHOW」を始動。タイトルの“CHARADE（シャレード）”は、言葉を使わず身振り手振りで意味を伝える「ジェスチャーゲーム」を指します。作品に登場する猫たちは、テレビや映画、漫画、広告などを通して知った人間の世界を不器用に模倣（ジェスチャー）し、思いがけない冒険を繰り広げます。そしてごく普通の飼い猫たちは、いつしかヒーローや探検家となり、日常の風景は想像上の出来事が展開する舞台へと変化していきます。

現実と空想、日常と冒険の境界を行き来しながら、見慣れた世界を新たな視点で見つめ直す「CHARADE SHOW」の世界をぜひお楽しみください。

本展によせて

私は、小さな単位が集まることで一つのイメージや物語が生まれる仕組みに関心を持っています。

「CHARADE SHOW」は、機械刺繍とピクセルドローイングを軸に展開しているプロジェクトです。一本の糸や一つのピクセルといった小さな要素を繰り返し積み重ねながらイメージを構築し、その蓄積と反復が生み出す可能性を探っています。

異なる小さな要素が集まって一つの形を成すように、私の制作もまた、日々の観察やささやかな想像を積み重ねながら新しい物語を紡いでいく過程です。

（JOOYEON KOH（高周姸／コウシュウエン））

ライブドローイングイベント「CHARADE SHOW : MY CAT SKETCH」について

《Unexpected Adventure》H340mm×W270mm / Machine embroidery on Cotton canvas / 2026

「CHARADE SHOW」の作品、展覧会グッズをお買い上げの方に、JOOYEON KOHがその場で猫のイラストを描き下ろしてプレゼントいたします。イラストは作品に登場する猫のほか、お客様の愛猫（※要写真持参）を描くことも可能です。

日時｜7月4日（土）10:00より整理券配布

受付時間｜（1）13:00 ～ 15:00 / （2）16:00 ～ 18:00※各回の予定人数を越えたら受付を終了します。

会場｜京都岡崎 蔦屋書店 GALLERY EN ウォール

参加方法｜

１.ポストカードをご購入の方

各回先着20名様（合計40名様）を対象に、ご購入いただいたポストカードへその場でライブドローイングを行い、プレゼントいたします。※ドローイングはお一人様1枚までとさせていただきます。

２.作品やグッズを 8,800円（税込）以上ご購入いただいた方

作品やグッズを 8,800円（税込）以上ご購入いただいた方先着20名様を対象に、京都限定ポスターと、その場でA4サイズの用紙にライブドローイングを行いプレゼントします。

※当日の受付状況などに応じてお待ちいただく場合がございます。ご了承ください。

※ご自身の愛猫のイラストをご希望の場合は、必ずお写真をご持参ください。

作品販売について

展示作品は7月4日（土）10:00より、店頭にて販売します。

また、一部の作品はアートのオンラインマーケットプレイス「OIL」でも、7月6日（月）11:00から8月4日（火）23:59までご購入いただけます。

https://oil.bijutsutecho.com/gallery/1022

アーティストプロフィール

左《Super Huge Problem》H340mm×W270mm / Machine embroidery on Cotton canvas / 2026 右《Hurry》H230×W160mm / Machine embroidery on Cotton canvas / 2026

JOOYEON KOH（高周姸／コウシュウエン）

ソウルを拠点に活動するアーティスト。

2021年より「CHARADE SHOW」プロジェクトを展開し、アートブック、展覧会、インスタレーション、出版など多様な媒体を通じて作品を発表している。

韓国、日本、中国、台湾などで展示やプロジェクトに加え、Netflix、Golden Gooseをはじめとする国内外のブランドや機関とのコラボレーションを通して活動の幅を広げている。

イベント概要

JOOYEON KOH solo exhibition「CHARADE SHOW」

日程 2026年7月4日（土）～8月4日（火）

時間 10:00～20:00

場所 京都岡崎 蔦屋書店 GALLERY EN ウォール

主催 京都岡崎 蔦屋書店

お問い合わせ先 Tel.075-754-0008

URL https://store.tsite.jp/kyoto-okazaki/event/magazine/54938-1426240610.html

店舗情報

京都岡崎 蔦屋書店

アート・日本文化の魅力を国内外に表現し伝える書店。劇場・美術館・公園に隣接した文化空間で、コンシェルジュが厳選した本や雑貨をはじめアートギャラリーやカフェ、そしてレストランを融合した施設です。文化の発信拠点でもある「京都岡崎」ならではの時間と空間をご提供します。

住所 〒606-8342 京都府京都市左京区岡崎最勝寺町13 ロームシアター京都 パークプラザ1階

電話番号 075-754-0008

営業時間 10:00～20:00

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