【大河ドラマ決定】「ジョン万」のことを知るなら必読！井伏鱒二『ジョン万次郎漂流記』、新潮文庫より特別帯で重版！

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2028年のNHK大河ドラマは、山崎賢人さんが主演を務める『ジョン万』。その主人公であるジョン万次郎を井伏鱒二が描いた直木賞受賞作『ジョン万次郎漂流記』(新潮文庫)。この度、特別帯を巻き、装い新たに重版いたしました。大河ドラマまでの予習として必読の一冊です！

■井伏鱒二が描くジョン万次郎

ジョン万次郎こと中浜万次郎は、1827年、現在の高知県にあたる土佐の国で漁師の子として生まれました。ごく普通の少年だった彼は、14歳のときに漂流したことをきっかけに、のちの幕末の日米交渉を担う重要人物へと成長を遂げます。

本作では、そんな万次郎の波乱に満ちた人生が、文豪・井伏鱒二の軽快な筆致で綴られています。仲間たちとの漁の最中に遭難する悲劇から始まり、救助してくれたアメリカの捕鯨船船長との出会い、捕鯨に魅せられて大海原を渡った日々、そして帰国後、日米交渉のために福澤諭吉らと再びアメリカへ渡るまでが描かれます。鎖国時代に異国へと渡り、未知なる遭遇の連続だった彼の冒険譚が、当時の空気感そのままに鮮やかに蘇る本作は、1937年に第6回直木賞を受賞しました。

大河ドラマをきっかけにジョン万次郎に興味を持った方にはもちろん、井伏鱒二入門としても外せない一冊です。

■著者紹介：井伏鱒二(いぶせますじ)

（1898-1993）広島県生れ。本名、満寿二。中学時代は画家を志したが、長兄のすすめで志望を文学に変え、1917（大正6）年早大予科に進む。1929（昭和4）年「山椒魚」等で文壇に登場。1938年「ジョン万次郎漂流記」で直木賞を、1950年「本日休診」他により読売文学賞を、1966年には「黒い雨」で野間文芸賞を受けるなど、受賞多数。1966年、文化勲章受賞。

■書籍情報

【タイトル】さざなみ軍記・ジョン万次郎漂流記

【著者名】井伏鱒二

【発売日】1986年9月29日

【造本】新潮文庫

【定価】693円（税込）

【ISBN】978-4-10-103407-2

【URL】https://www.shinchosha.co.jp/book/103407/