「芸術新潮」7月号で、初めての森山大道特集！　2026年6月25日発売

株式会社新潮社

新潮社は、月刊誌「芸術新潮」2026年7月号を6月25日に発売します。63ページにわたる巻頭特集は「全身写真家。森山大道」。初の評伝本を著した大竹昭子さんが、いま世界が注目する写真家の生涯を解説、戦後日本の写真史を浮かび上がらせます。さらに世界を巡回する森山大道の回顧展を手がけたブラジル人キュレーター、チアゴ・ノゲイラ氏が、作品の魅力のひみつをあたらしい視点で解き明かしてくれます。

スランプから抜け出した森山大道さん（1938年生れ）が若者たちに熱狂的に迎えられたのは、1990年代。アレ、ブレ、ボケ――黒々と焼きこまれた写真はその「昭和感」も含めて愛され、2000年代以降は海外での展覧会や写真集の刊行も相次ぎます。2019年には「写真界のノーベル賞」と言われるハッセルブラッド国際写真賞を受賞。本特集の冒頭では、写真誕生200年に沸くパリのアンリ・カルティエ＝ブレッソン財団で5月から始まった森山大道展（10月まで開催中）を撮りおろしグラフで紹介しています。

6月24日に新潮社より刊行された大竹昭子さんによる『写真があってよかった。森山大道伝』は、森山さんと30年以上におよぶ親交がある大竹さんが上梓したもの。大竹さんはかつて「芸術新潮」の連載「眼の狩人たちの肖像」（1993～94年）で13人の写真家にインタビューを行い、森山さんはその第3回に登場しています。これまで数多くの写真家に取材してきた大竹さんですが、ひとりの写真家の評伝を書きおろしたのは、じつは今回が初めて。大竹さんにとってそれだけ特別な写真家で、「森山大道の写真を辿ることは、日本の戦後写真史を語ることに等しい」と言います。本特集では、そのハイライトとなる部分を大竹さんに語りおろしてもらいました。

大竹昭子『写真があってよかった。森山大道伝』

森山大道の写真はなぜ今、世界中の人から愛されているのか？ ストリート・スナップという手法を貫いてきた写真家の、世界へ向けられたまなざしの特異性を解き明かしてくれるのは、ブラジル人キュレーターのチアゴ・ノゲイラ氏。ノゲイラ氏が手がけた回顧展の様子（今年4～5月に京都で開催）に触れつつ、６つの代表的な写真集を通して、森山写真の魅力のひみつに迫ります。一見、個人的な関心にもとづいて制作されているような森山の写真は、あらゆる事象を「水平な視線」でとらえ、写真を欧米のエリート主義から解放するという意味で、すぐれて政治的なものでもあると語ります。

■「芸術新潮」とは

「芸術新潮」は、1950年創刊の雑誌。美術を中心とした多様な文化を取り上げ、紹介しています。雑誌全体の約半分を占める特集記事では毎回、ひとつのテーマを深掘り。読者の日常生活をより豊かなものへとアップグレードします。

■雑誌データ

【タイトル】芸術新潮 2026年7月号

【発売日】2026年6月25日（木）

【定価】1,700円（税込）

【URL】https://www.shinchosha.co.jp/geishin