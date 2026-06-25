新作夏アニメ『落第賢者の学院無双～二度目の転生、Sランクチート魔術師冒険録～』ABEMAで6月25日（木）24時より“地上波先行・WEB最速配信”開始！

株式会社AbemaTV

新しい未来のテレビ「ABEMA」は、2026年新作夏アニメ『落第賢者の学院無双～二度目の転生、Sランクチート魔術師冒険録～』を、2026年6月25日（木）から毎週木曜日夜24時より地上波先行・WEB最速配信いたします。

シリーズ累計180万部突破の大人気漫画『落第賢者の学院無双～二度目の転生、Sランクチート魔術師冒険録～』。本作では、現代から転生し、魔導の研究に人生を捧げた大賢者エフタルが、魔法文明が衰退した400年後の世界に再び転生し、魔術への適性がないながらも、前世の知識と努力で道を切り拓いていく姿が描かれます。前世の知識と経験を武器に繰り広げる魔法バトルや、努力と執念で運命を切り拓いていく爽快な物語が人気を博しており、2026年7月の初アニメ化にも注目が集まっています。

このたびABEMAにて、『落第賢者の学院無双～二度目の転生、Sランクチート魔術師冒険録～』の地上波先行・WEB最速配信が決定いたしました。2026年6月25日（木）から毎週木曜日夜24時より「ABEMAアニメチャンネル」にて、地上波先行無料放送するとともにWEB最速配信を開始。また、放送6日後の毎週水曜日24時より、最新話の1週間無料配信を実施いたします。

ぜひABEMAで、転生した元賢者の無双ファンタジー『落第賢者の学院無双～二度目の転生、Sランクチート魔術師冒険録～』を“最速”でお楽しみください。

■『落第賢者の学院無双～二度目の転生、Sランクチート魔術師冒険録～』地上波先行・WEB最速配信 概要

(C)白石新・けんたろう・魚デニム／SQUARE ENIX・「落第賢者の学院無双～二度目の転生、Ｓランクチート魔術師冒険録～」製作委員会

＜放送日時＆番組URL＞

放送日時：2026年6月25日（木）夜24時～（以降、毎週木曜日夜24時より放送）

初回URL：https://abema.tv/channels/abema-anime/slots/Am9tM81DRrqzVM

※放送6日後の毎週水曜日夜24時より、最新話を1週間無料でお楽しみいただけます。

・「ABEMAプレミアム」「広告つきABEMAプレミアム」（※1）ならいつでも全話見放題！

放送日時：2026年6月25日（木）夜24時～（以降、毎週木曜日夜24時より配信開始）

番組URL：https://abema.tv/video/title/11-84

【作品概要】

〈INTRODUCTION〉

現代から転生し、人生のすべてを魔導の研究に費やした大賢者エフタル。

しかし彼は己の才能の限界を知り、絶望と後悔の果てに命を落としてしまう。

――それから400年。

前世の知識と魔術を携え、二度目の転生を遂げたエフタルは、再び魔導の頂きを目指すことを決意する。だが彼を待っていたのは、なぜか魔法文明が著しく衰退した世界だった。彼の扱う魔法は、もはや“奇跡”と呼ばれる領域――。

それでもなお魔導には上があると信じ、彼は旅の途中で出会った奴隷の少女、アナスタシアとともに魔法学院の入学試験へと向かう。

その前にたちはだかったのは、魔族屈指の魔術師にして名門学院の学長マーリン――400年を越えてなお、師であるエフタルを想い続ける“かつての弟子”だった。

絶望から転生した賢者が、世界の常識を塗り替える。

規格外の学院ファンタジー、開幕！

＜CAST＞

エフタル： 梅田修一朗

アナスタシア： 小山内怜央

マーリン： 白石晴香

＜STAFF>

原作：白石新・けんたろう・魚デニム（掲載 「マンガUP!」スクウェア・エニックス刊）

監督：石井久志

シリーズ構成：赤尾でこ

キャラクターデザイン：古川英樹

アニメーション制作：EMTスクエアード

公式サイト：https://rakudai-anime.com/

※月額1,180円(税込)の「ABEMAプレミアム」にご登録いただくと、限定の作品を視聴できるほか、「追っかけ再生」や「ダウンロード機能」などの限定機能をお楽しみいただけます。また、月額680円(税込)の「広告つきABEMAプレミアム」では「ABEMAプレミアム」限定コンテンツを広告つきで視聴いただけます。

■「ABEMA」について

「ABEMA」は、2026年4月11日に開局10周年を迎えた、テレビのイノベーションを目指し"新しい未来のテレビ"として展開する動画配信事業。開局以来、登録不要かつ基本無料で楽しめるインターネットテレビとして、24時間編成のニュース専門チャンネルや、"最高品質か唯一無二"を追求したオリジナルドラマや恋愛リアリティーショー、バラエティほか、アニメやスポーツなど、多彩なジャンルの約25チャンネルを24時間365日放送しています。

国内発の動画サービスで日本No.1（※）を誇るオリジナルエピソード数に加え、注目の新作映画、国内外の人気ドラマ、話題のアニメなどの豊富なラインナップや、スポーツ中継やオンラインライブも展開。テレビ、オンデマンドなど、時間にとらわれることなくいつでも作品をお楽しみいただけるほか、スマートフォンや PC、タブレット、テレビデバイスで、場所にもとらわれない視聴体験を通じ、多様なライフスタイルに寄り添いながらコンテンツを提供し続けています。

なお、月額1,180円（税込）の「ABEMAプレミアム」では限定機能や作品を楽しめるほか、月額680円（税込）の「広告つきABEMAプレミアム」では「ABEMAプレミアム」限定コンテンツを広告つきで視聴いただけます。

（※）2026年3月時点、自社調べ

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「ABEMA」は開局10周年を記念し、特別番組の放送や「ABEMA10周年無料大感謝祭」など、年間を通じて10周年を盛り上げるさまざまなキャンペーンを展開します。「ABEMA」の10周年にぜひご期待ください。

「ABEMA」10周年サイトURL：https://contents-abema.com/10th/