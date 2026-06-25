マイボトル、持ってるだけで終わってない？b.boxが「マイボトルと給水」についてのアンケート調査を実施！

ウェスキー株式会社

weskiii（ウェスキー）株式会社（本社：東京都港区https://weskiii.com/）が運営するオーストラリア発のブランドb.box（ビーボックス）は、“マイボトルと給水”に関するアンケート調査を実施しました。

近年、環境配慮や節約意識の高まりを背景に、マイボトルを持ち歩く人が増えています。一方で、外出先での給水行動については十分に浸透しているとは言えず、その実態はあまり知られていません。

そこで今回、b.box公式Instagramフォロワーを対象に「マイボトルと給水」に関するアンケートを実施しました。

調査の結果、多くの方がマイボトルを持ち歩いている一方で、給水スポットの認知不足や衛生面への不安が、給水行動の障壁となっていることが明らかになりました。

また本リリースでは、給水スポットを簡単に探せる無料アプリ「mymizu」の紹介に加え、マイボトルを持ち歩くだけでなく“給水する習慣”を後押しする「Drink To Go」プロジェクトやフォトコンテストについてご紹介します。

■アンケートから見えてきた、マイボトルと給水の関係

【調査概要】

調査対象：b.box公式Instagramフォロワー

実施期間：2026年6月13日（土）～6月14日（日）

実施方法：b.box公式Instagramストーリーズによるアンケートから算出

有効回答数：435件

調査機関：自社調査

【調査結果サマリー】

■88％がマイボトルを持ち歩く一方、外出先で給水する人は半数以下

「外出時にマイボトルを持ち歩きますか？」という質問では、

「ほぼ毎日」 61％

「時々」 27％

となり、回答者の88％がマイボトルを持ち歩いていることが分かりました。

一方で、「外出先でマイボトルに給水しますか？」という質問では、

「よくする」 35％、

「たまにする」 19％

「ほとんどしない」 46％

となり、マイボトルを持ち歩いていても給水までできていない人が多いことが明らかになりました。

■給水しない最大の理由は「給水スポットがわからない」

外出先で給水しない理由について尋ねたところ、

「給水スポットがわからない」 42％

「衛生面が気になる」 32％

「近くにない」 20％

「面倒」6％

という結果となりました。

給水そのものへの抵抗よりも、「どこで給水できるかわからない」という情報不足が大きな課題となっていることがうかがえます。

■給水スポットが見つかれば89％が「給水頻度が増えそう」

「給水スポットが簡単に見つかるようになれば給水頻度は増えますか？」という質問では、

・増えそう 68％

・少し増えそう 21％

となり、合計89％が給水頻度が増えると回答しました。

■93％が無料給水スポットの利用に前向き

さらに、「近くに無料給水スポットがあれば利用したいですか？」という質問には、

・ぜひ利用したい 71％

・機会があれば利用したい 22％

と回答し、93％が利用に前向きな姿勢を示しました。

マイボトル利用はすでに広がっている一方で、給水環境へのアクセスや認知向上が今後の普及の鍵になることが分かります。

■給水スポットが見つかれば行動は変わる？給水スポットを探せる・広げるアプリ「mymizu」

今回の調査では、「給水スポットがわからない」が一つの課題として挙がりました。

こうした課題に対し、全国のユーザー・店舗・公共施設などとともに給水環境を広げているのが、無料の給水スポット検索アプリ・プラットフォーム「mymizu」です。

mymizuは、全国各地のカフェや公共施設など、マイボトルに無料で給水できるスポットを検索できるアプリで、現在は世界20万か所以上の給水スポット情報を掲載しています。

また給水記録を通じて、削減できたペットボトル本数やCO2排出量などを可視化できることも特徴です。

子どもの水分補給管理にも活用でき、毎日の給水習慣づくりをサポートします。

今回の調査結果からも、給水スポットの存在を知ることが行動変容のきっかけになる可能性が示されました。

マイボトルを「持ち歩く」だけでなく「使い続ける」ための選択肢として、ぜひチェックしてみてください。

mymizu（一般社団法人Social Innovation Japan）

https://www.mymizu.co/

■Drink To Goで“キブンもうるおう”！給水アクションを広げよう！

「水を飲むこと」は単なる“渇きを癒す”行為ではなく、“キブンを潤す”選択。

お気に入りのマイボトルを手にすることで、リフレッシュできる。自分らしいスタイルが整う。そしてそれが、地球にやさしい行動にもつながっていく。

Drink To Goは、マイボトルを持ち歩き、楽しむライフスタイルを広げるためのグローバルアクションです。

今回の調査では、93％が無料給水スポットの利用に前向きであることが分かりました。

給水スポットを活用しながら、マイボトルを“持ち歩くだけ”で終わらせず、キブンも喉も潤しましょう！

Drink To Goプロジェクト特設ページ：https://bboxforkids.jp/pages/drink-to-go-2026(https://bboxforkids.jp/pages/drink-to-go-2026)

■Drink To Go フォトコンテスト開催

期間：2026年6月26日～7月12日

マイボトルとのお出かけや給水シーンなどの写真をInstagramに投稿いただいた方の中から入賞者を選出します。

入賞者にはb.boxの人気アイテム、スナックボックスまたはミニランチボックスをプレゼントいたします。

詳細はb.box公式Instagramをご確認ください。

b.box公式Instagram：https://www.instagram.com/bboxforkidsjapan/

■マイボトル習慣のスタートにおすすめb.boxのドリンクボトルの紹介

●ステンレスドリンクボトル（500ml／350ml）

12ヶ月のお子様から使用できる3層断熱のステンレス製ボトル。冷たい飲み物は500mlで最長15時間、温かい飲み物は最長8時間、温度を保ちます。（350mlは冷たい飲み物は最長8時間、温かい飲み物は最長6時間キープ可能）

お出かけにも便利な保冷保温が可能なドリンクボトルです。持ち運びに便利なキャリーハンドルと、ワンプッシュで開くボタン式の蓋が特徴です。

飲み口は角度のついたストローで、幅広い年齢の子供たちがくわえやすく、飲みやすくなっています。シンプルなデザインで子供たちだけでなく、親子でも使っていただけます。

【商品詳細】

・対象年齢：12ヶ月～

・素材：ステンレス鋼/ポリプロピレン/シリコーン

★BPA、フタル酸エステル類、およびPVCフリーな素材を使用しています。

・サイズ：＜500ml＞H23.6×D8.5×W7.8 cm／＜350ml＞H19.9×D8.5×W7.5cm

・本体重さ：＜500ml＞328g／＜350ml＞270g

・特集ページ：https://bboxforkids.jp/collections/drink-bottle

●フリップトップボトル（1L／690ml）

小学生以上の大きなお子様から大人の方まで使える、シンプルなデザインの大容量ドリンクボトルです。高品質なステンレスを使用した三層断熱構造のボトルで、1Lボトルは最長46時間、690mlボトルは最長44時間冷たさをキープできます。

フリップトップ式の飲み口で蓋の開け閉めの手間がなくさっと飲むことが可能です。飲み口を閉じた際には漏れにくく、柔軟で耐久性のあるキャリーハンドルがついているのでお出かけにおすすめ。氷も入れやすく、食洗機にも対応しているためお手入れも簡単です。

【商品詳細】

・対象年齢：6歳以上

・素材：ステンレス鋼/ポリプロピレン/熱可塑性エラストマー/シリコーン

★BPA、フタル酸エステル類、およびPVCフリーな素材を使用しています。

・サイズ：＜1L＞H25.8×D9.7×W9.7cm／＜690ml＞H26.2×D7.1×W7.1cm

・本体重さ：＜1L＞470g／＜690ml＞396g

・特集ページ：https://bboxforkids.jp/pages/insulated-fliptop-bottle-for-adult

■b.boxについて

b.box（ビーボックス）は、2007年にオーストラリアで誕生しました。本国では取扱店舗が2,000店舗を超える人気を誇り、Sippy cup（シッピーカップ）など多彩なお食事アイテムを提供しています。子どもの自立心を応援して自己肯定感を育むと同時に、子育ての問題を解決し親の負担を軽減できるよう配慮された、ビーボックスならではのデザイン性と実用性を兼ね備えたアイテムが次々と登場しています。近年では、大人も快適に使えるアイテムの展開を広げ、世代を問わず愛されるブランドへと成長。その人気はオーストラリア国内にとどまらず、現在では世界50カ国以上で支持されるグローバルブランドへと進化を遂げています。



b.box公式サイト：https://bboxforkids.jp/

b.box公式Instagram：https://www.instagram.com/bboxforkidsjapan/

■weskiii(ウェスキー)について

世界のいい暮らしを、あなたの日常に

私たちは、「暮らしを豊かに」というテーマのもと、海外で見つけた魅力的なブランドやアイテムを日本に紹介・展開するストーリーテラーです。

ただモノを届けるのではなく、その背景にあるストーリーや、つくり手の想いまでを丁寧に伝えることを大切にしています。

日々の暮らしの中に、小さなときめきや心地よさが生まれる。

そんな体験を、アイテムを通じて届けたいと考えています。

ブランドの世界観や価値観をより深く、心に響くかたちで伝えていくことで、暮らしがさらに豊かになるお手伝いができれば幸いです。

ウェスキー株式会社が運営する公式オンラインストア「weskiii store（ウェスキーストア）」は、2026年中のオープンを予定しています。「世界のいい暮らしを、あなたに届けたい」という思いのもと、日々を忙しく過ごす皆さまの毎日にそっと寄り添い、暮らしを彩るアイテムを提案します。

weskiii store公式Instagram：https://www.instagram.com/weskiii.store/

法人様向け紹介ページ：https://b2b.weskiii.com/pages/bbox-about?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=bbox_prtimes_footer260625(https://b2b.weskiii.com/pages/bbox-about?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=bbox_prtimes_footer260625)

お取り扱い希望のお問い合わせ：https://b2b.weskiii.com/pages/inquiry?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=bbox_prtimes_footer260625&inquiry_channel=bbox_prtimes_footer(https://b2b.weskiii.com/pages/inquiry?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=bbox_prtimes_footer260625&inquiry_channel=bbox_prtimes_footer)