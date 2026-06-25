Payke、JCBの訪日旅行者向けアプリ「MyJapan+ by JCB」にテクノロジーパートナーとして参画

株式会社 Payke

株式会社Payke（本社：沖縄県那覇市、代表取締役CEO：古田 奎輔、以下「Payke」）は、日本発唯一の国際カードブランドのJCBが台湾の訪日旅行者向けに提供する訪日旅行アプリ「MyJapan+ by JCB」に、テクノロジーパートナーとして参画しました。Paykeは、創業以来10年以上にわたり積み上げてきたインバウンド客の行動ビッグデータ・同領域の知見・多言語商品情報データ基盤・開発リソースを提供し、アプリ開発の技術面を横断的に支援しています。あわせて、商品バーコードを起点に多言語の商品情報や口コミを確認できる機能にも、Paykeのデータ基盤と知見が活かされています。「MyJapan+ by JCB」は、台湾を世界で最初の展開市場として、本日提供開始されます。

■ 背景

＜訪日旅行需要が高まる台湾市場＞

近年、台湾では訪日旅行人気が継続的に高まっています。日本政府観光局（JNTO）の統計によると、2025年の台湾からの訪日者数は延べ約676万人に達しました（※1）。人口約2,300万人という規模を踏まえると、日本旅行市場における台湾の存在感は際立っています。JCBの発表によれば、台湾からの訪日者の約3人に1人がJCBカードを利用しているとされ（※2）、台湾は訪日インバウンドの主力市場のひとつとなっています。

※1 2025年の台湾からの訪日者数（約676万人）／出典：日本政府観光局（JNTO）「訪日外客数（2025年12月推計値）」 https://www.jnto.go.jp/news/press/20260121_monthly.html

※2 台湾からの訪日者の約3人に1人がJCBを利用／出典：JCB公式プレスリリース（2026年6月4日） https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001401.000011361.html

＜Paykeが積み上げてきたもの＞

Paykeは「越境ショッピングをなめらかに」をミッションに掲げ、商品をスキャンするだけでその情報と魅力を多言語で伝える、インバウンド特化型ショッピングガイドアプリを運営してきました。

・累計550万ダウンロード超の訪日客基盤。訪日台湾人の約10人に1人が利用

・訪日客が手に取る商品を幅広くカバーする多言語商品データベース

・「誰が・いつ・どこで・何を手に取ったか」という商品単位の関心データの蓄積

・App Storeの評価4.8と高い支持

創業以来10年以上、インバウンドのためにアプリ・データ・多言語化技術を磨き続けてきたPaykeの知見と開発リソースを、JCBが台湾市場で築いてきた信頼と組み合わせることで、台湾の旅行者がより便利に日本旅行を楽しめるアプリ体験の実現に貢献します。

■ リリース内容

＜「MyJapan+ by JCB」とは＞

「MyJapan+ by JCB」は、JCBが訪日JCB会員様向けに提供する訪日旅行支援アプリです。初期版では、アプリ会員限定の優待・クーポン、通信サービス、商品バーコードを起点とした商品情報確認機能などを通じて、訪日中の買い物や店舗利用を支援します。台湾を世界で最初の展開市場として提供を開始し、今後は旅行中のサポート機能や一人ひとりに合わせた情報提案など、段階的な機能拡張が予定されています。

＜アプリ開発を支えるPaykeの技術支援＞

Paykeは、本アプリの開発において、訪日旅行者向けサービスに必要なアプリ設計・多言語対応・データ活用の知見を提供し、サービス全体の体験設計と実装を技術面から支えています。

＜テクノロジーパートナーとしての関わり＞

今回Paykeは、単一機能の提供にとどまらず、企画・要件整理から開発までのプロセスにテクノロジーパートナーとして参画しました。

・Payke：インバウンド領域の知見、商品情報・関心データの基盤、アプリ設計・開発リソース

・JCB：台湾市場で築いた信頼、JCB会員基盤、加盟店ネットワーク

両社の強みを持ち寄ることで、台湾の旅行者の日本旅行体験を一段引き上げる取り組みを進めていきます。

■ 台湾ローンチイベント（2026年6月4日・台北）

リリースに先立ち、2026年6月4日、台北市内（台北晶華飯店）にてJCBによる記者発表会が開催されました。会場には現地の主要メディアが多数集まり、台湾の各メディアで本アプリ発表の様子が報じられました。Paykeからは代表の古田が登壇し、テクノロジーパートナーとして本アプリへの参画について紹介しました。

【現地報道（一部）】

・中央社（CNA）：看好台灣遊客購買力 JCB推新應用目標30萬下載數 https://www.cna.com.tw/news/afe/202606040302.aspx

・數位時代（BusinessNext）：瞄準台灣人1.2兆爆買力！JCB跨界推「專屬旅日App」 https://www.bnext.com.tw/article/91173/jcb-japan-creditcard-visa-mastercaed-travel

・經濟日報（聯合報系）：看好台灣遊客購買力 JCB推新應用目標30萬下載數 https://money.udn.com/money/story/122328/9546350

■ 代表コメント

「Paykeはこれまで10年以上にわたり、多言語ショッピングガイドアプリの提供を通じて、台湾の皆さまをはじめ、世界中の方々の訪日旅行をサポートしてまいりました。今回の『MyJapan+ by JCB』では、これまで培ってきたインバウンド領域の知見や商品データ基盤を活かし、アプリの開発・体験づくりを幅広く支援させていただきました。台湾で確かな信頼を築いてこられたJCB様と、テクノロジーパートナーとしてご一緒できることを大変嬉しく思います。」

（株式会社Payke 代表取締役CEO 古田 奎輔）

■ Paykeへのご相談について

Paykeは、インバウンド領域で培った商品データ基盤・多言語化技術・アプリ設計・開発の知見を活かし、訪日客向けの新サービス開発やインバウンド領域のコンサルティングやDX支援を行っています。「自社のサービスやアプリに、訪日客向けの機能を取り入れたい」「インバウンドのデータを活用したい」といったご相談は、下記のお問い合わせフォームよりお気軽にご連絡ください。

お問い合わせフォーム：https://payke.co.jp/contact

■ 会社概要

社名：株式会社Payke（ペイク）

本社所在地：沖縄県那覇市真嘉比2丁目5-16

代表者：代表取締役CEO 古田 奎輔

設立：2014年11月

資本金：1億円

事業内容：インバウンド向け訪日ショッピングガイドアプリ「Payke」の開発運営/インバウンドビッグデータ/ インバウンドマーケティング支援

URL：https://payke.co.jp/