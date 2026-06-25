【パーソルフィールドスタッフ株式会社】熱中症対策グッズ 現場ではたらくスタッフの方へ「冷感タオル」をプレゼント

パーソルテンプスタッフ株式会社

作業・製造・建物管理職の人材派遣・アウトソーシング事業を手掛けるパーソルフィールドスタッフ株式会社（本社: 東京都渋谷区、代表取締役社長: 堀井 秀憲、以下パーソルフィールドスタッフ）は、毎年創立記念日に合わせて、就業中のスタッフの方へ日頃の感謝を込めたノベルティをプレゼントしています。創立34周年となる今年は、熱中症対策も兼ねて「ヒンヤリUVガード ボトル入りクールタオル（冷感タオル）」をプレゼントします。

当社は、スタッフのはたらきやすい環境づくりに取り組み、はたらくWell-beingを推進してまいります。

■背景

近年、日本の夏は気候変動の影響により暑さが年々深刻化しています。気象庁は2026年4月、最高気温が40℃以上の日を新たに「酷暑日」と定義し、危険な暑さへの注意喚起を強化しました。*1

こうした状況を受け、職場においても熱中症対策の重要性が高まっており、厚生労働省は事業者に対して対策の実施を求めています。*2

*1: 気象庁「最高気温が40℃以上の日の名称を「酷暑日」に決定」（2026年4月17日）

https://www.jma.go.jp/jma/press/2604/17a/40degree_name.html

*2: 厚生労働省「職場における熱中症防止のためのガイドライン」（2026年3月29日）

https://www.mhlw.go.jp/content/001676299.pd(https://www.mhlw.go.jp/content/001676299.pdf)f

■ノベルティの概要

当社では作業・製造・物流関連企業ではたらくスタッフの方が大半を占めるため、創立記念として現場ではたらくスタッフの方にお役に立つような実用的なノベルティ（ペン型ドライバーや、真空ステンレスボトル、傘カバーなど）をプレゼントしていますが、今年度は、以下を選定しました。

「ヒンヤリUVガード ボトル入りクールタオル」（冷感タオル）

【ポイント】

・水に濡らすことで冷却効果が高まる「接触冷感素材」

・屋外作業でも役立つ「UV対策機能」

・ボトル収納で「持ち運びや衛生管理可能」

・繰り返し使用できる「サステナブル設計」

梅雨明け以降の急激な気温上昇に対し、手軽に暑さ対策ができる実用性を重視しています。なお熱中症対策としては、これまでも塩飴の配布などを行っていましたが、今年度は冷感タオルに加え、7月以降汗拭きシート、塩分タブレット、凍らせて食べる塩シャーベットゼリーの配布も予定しています。今後も、現場ではたらくスタッフの安全・安心な環境づくりに取り組んでまいります。

■パーソルフィールドスタッフ株式会社について＜ https://pfs.persol-group.co.jp/company/(https://pfs.persol-group.co.jp/company/) ＞

作業・製造、建物管理に特化した人材派遣、人材紹介、アウトソーシング（業務委託）などのサービスを提供しています。2020年10月1日にテンブロスからパーソルフィールドスタッフへ社名変更。地域のものづくり企業を雇用の面から支えます。

設立 ：1992年6月

代表者：代表取締役社長 堀井 秀憲

本社 ：東京都渋谷区代々木2-1-1 新宿マインズタワー

資本金：8,000万円

事業 ：労働者派遣事業（派）13-080225、中高齢者派遣、紹介予定派遣、

有料職業紹介事業 13-ユ-080163、アウトソーシング事業