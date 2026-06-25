【千葉・香取】足湯なのにひんやり、熱波なのにメンソール。おふろcafe かりんの湯の夏企画「冷え冷え・納涼アイランド2026」7月1日より順次スタート

株式会社ザファーム

株式会社ザファーム（所在地：千葉県香取市）が運営する「おふろcafe かりんの湯」では、農園リゾート THE FARMで開催する夏季企画「冷え冷え・納涼アイランド2026」(https://www.thefarm.jp/topics/33513/)にあわせて、サウナ・おふろ・外気浴・湯上がりまで涼しく楽しめる“冷え冷え”コンテンツを、2026年7月1日（水）より順次展開します。 暑い日こそ、サウナでしっかり温まり、水風呂で身体を冷やし、外気浴で心地よくととのう。 さらに、足湯や湯上がりグルメ、ひんやりスイーツまで、かりんの湯ならではの夏の過ごし方をご用意しました。 今年の夏は、暑さを避けるだけではなく、暑い日だからこそ楽しめる“涼”を。 かりんの湯で、熱いのに涼しい、ひんやりととのう夏をお楽しみください。

【7/1（水）より順次START】真夏のクール足湯・メンソールアウフグース・氷水スパ｜冷え冷え・納涼アイランド2026

https://www.thefarm.jp/karinnoyu/news/2276/

足湯なのに、ひんやり。真夏のクール足湯

かりんの湯の人気スポット・足湯が、夏限定でひんやり気持ちいいクール足湯に。

おふろ上がりやサウナ後、館内でゆっくり過ごす合間にもぴったり。

足元から涼を感じながら、真夏のかりんの湯をお楽しみいただけます。

熱波なのに、ひんやり!? メンソールアウフグース

サウナでしっかり汗をかきながら、メンソールの爽快感を楽しめる夏限定のアウフグースを実施します。熱いのに、どこかひんやり。サウナーの方はもちろん、いつもとは違うアウフグースを楽しみたい方にもおすすめの、真夏ならではの特別なサウナ体験です。

ととのいの仕上げに。気まぐれ脳天直撃氷水スパ

サウナで温まったあとの仕上げには、「気まぐれ脳天直撃氷水スパ」。ジョーロの氷水を使って、火照った身体を一気にクールダウン。

ととのいの最後に、頭からひんやりする爽快感をお楽しみいただけます。

サウナ後の水分補給に。農園採れたて野菜と料理長特製ディップソース

サウナ後のクールダウンタイムには、農園で採れたみずみずしい野菜を。火曜・木曜限定で、16時・20時のアウフグース後に、農園採れたて野菜を料理長特製のディップソースと一緒にご提供します。火照った身体にうれしい、THE FARMらしい水分補給のかたち。

サウナ後はドリンクでの水分補給とあわせて、野菜のおいしさもぜひお楽しみください。

水風呂上がりにひと吹き。ハッカ香るクールスプレー

露天水風呂前とサウナガーデンに、ハッカ油を配合したクールスプレーをご用意します。おすすめは、水風呂から上がったあとのひと吹き。ハッカのすっきりとした香りと清涼感で、外気浴の時間をより心地よくお楽しみいただけます。リラックスしたいときや、虫が気になる季節の外気浴にもおすすめです。

シャキッと覚醒。冷シャンプー＆冷ボディソープ

浴室には、夏にぴったりの冷シャンプー＆冷ボディソープを導入します。汗を流す時間まで、ひんやり気持ちよく。おふろ上がりの爽快感を、さらに引き立ててくれます。

やさしい温度に癒される、ぬる湯

暑い季節の入浴には、ゆっくり浸かれる“ぬる湯”もおすすめです。

熱すぎないやさしい温度で、身体をほどきながら、のんびりリラックス。サウナや外気浴の合間にも、湯上がり前のひと休みにもぴったりです。

湯上がりまで冷え冷えに。キンキン生ビールと農園野菜のおつまみ

おふろやサウナを楽しんだあとは、ザファーム食堂で湯上がりのひとときを。

キンキンに冷えた生ビールや、料理長特製の農園野菜のおつまみをご用意しています。

身体をととのえたあとの一杯と、THE FARMらしい野菜のおいしさをお楽しみください。

足湯のお供に。THE FARM 星空いちご園の削りいちご

ひんやりスイーツを楽しみたい方には、THE FARM 星空いちご園の削りいちごもおすすめです。

いちごの甘酸っぱさと、冷たい口どけが夏にぴったり。

クール足湯のお供にも、湯上がりのデザートにもどうぞ。

開催概要

企画名

冷え冷え・納涼アイランド2026

開始日

2026年7月1日（水）より順次スタート

実施場所

おふろcafe かりんの湯



営業時間

7:00～24:00（最終入館23:00）

内容

真夏のクール足湯

メンソールアウフグース

気まぐれ脳天直撃氷水スパ

ハッカ油配合クールスプレー

農園採れたて野菜 with 料理長特製ディップソース

冷シャンプー＆冷ボディソープ

ぬる湯

キンキン生ビール

料理長特製 農園野菜のおつまみ

THE FARM 星空いちご園 削りいちご

注意事項

※気温・天候・運営状況により、開始時期が遅れる場合や、終了時期が早まる場合がございます。

※内容により、実施日・実施時間・提供数・料金が異なります。

※一部コンテンツは不定期開催・数量限定となる場合がございます。

※一部コンテンツは8月末で終了予定です。

※各コンテンツの詳しい実施内容・開催日時・料金などは、かりんの湯公式HPおよび公式SNSにて、今後順次お知らせいたします。

※サウナ・入浴後は、こまめな水分補給をお願いいたします。

※体調にあわせて、無理のない範囲でご利用ください。

※お酒は20歳になってから。

暑さを避けるだけではなく、暑い日だからこそ楽しめる“涼”を。

この夏は、おふろcafe かりんの湯で、ひんやりととのう時間をお過ごしください。

■おふろcafe かりんの湯

千葉県香取市の農園リゾート THE FARM内にある”おふろcafe かりんの湯”は、天然温泉とサウナ、食事が楽しめる癒しの複合施設です。セルフロウリュ式バレルサウナやアウフグースイベントも人気で、家族連れや友人同士でも一日中ゆったり過ごせます。館内には1万冊の漫画・雑誌、ハンモックなどもあり、裸足でくつろげる心地よい空間が広がっています。

https://www.thefarm.jp/karinnoyu/

■株式会社ザファーム

2016年5月創業。千葉県に関東最大級のグランピング施設を有し、アウトドア・イノベーションサミットで6年連続アワード受賞し殿堂入りした農園リゾート「THE FARM(ザファーム)」の運営を行う。経営理念は「農ある暮らしをすべての人に」。新しいスタイルの手軽な農業体験・アウトドアの楽しみ方を提供。

https://www.thefarm.jp/

本社 ：千葉県香取市西田部1309-29

会社名：株式会社ザファーム

代表 ：武田 泰明

創業日：2016年5月26日

事業 ：「農園リゾートTHE FARM(ザ ファーム)」の運営

(グランピング、コテージ、カフェ、キャンプ場、温浴施設)

フランチャイズ事業の運営



■本リリースに関するお問い合わせ先

株式会社ザファーム 広報

TEL ：057-00-11831(10:00～18:00)

自動音声が流れますので、４.→３.の順にお進みください

MAIL：info@thefarm.jp

担当：椎名・續木