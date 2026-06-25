【千葉・香取】足湯なのにひんやり、熱波なのにメンソール。おふろcafe かりんの湯の夏企画「冷え冷え・納涼アイランド2026」7月1日より順次スタート
株式会社ザファーム（所在地：千葉県香取市）が運営する「おふろcafe かりんの湯」では、農園リゾート THE FARMで開催する夏季企画「冷え冷え・納涼アイランド2026」(https://www.thefarm.jp/topics/33513/)にあわせて、サウナ・おふろ・外気浴・湯上がりまで涼しく楽しめる“冷え冷え”コンテンツを、2026年7月1日（水）より順次展開します。 暑い日こそ、サウナでしっかり温まり、水風呂で身体を冷やし、外気浴で心地よくととのう。 さらに、足湯や湯上がりグルメ、ひんやりスイーツまで、かりんの湯ならではの夏の過ごし方をご用意しました。 今年の夏は、暑さを避けるだけではなく、暑い日だからこそ楽しめる“涼”を。 かりんの湯で、熱いのに涼しい、ひんやりととのう夏をお楽しみください。
【7/1（水）より順次START】真夏のクール足湯・メンソールアウフグース・氷水スパ｜冷え冷え・納涼アイランド2026
https://www.thefarm.jp/karinnoyu/news/2276/
足湯なのに、ひんやり。真夏のクール足湯
かりんの湯の人気スポット・足湯が、夏限定でひんやり気持ちいいクール足湯に。
おふろ上がりやサウナ後、館内でゆっくり過ごす合間にもぴったり。
足元から涼を感じながら、真夏のかりんの湯をお楽しみいただけます。
熱波なのに、ひんやり!? メンソールアウフグース
サウナでしっかり汗をかきながら、メンソールの爽快感を楽しめる夏限定のアウフグースを実施します。熱いのに、どこかひんやり。サウナーの方はもちろん、いつもとは違うアウフグースを楽しみたい方にもおすすめの、真夏ならではの特別なサウナ体験です。
ととのいの仕上げに。気まぐれ脳天直撃氷水スパ
サウナで温まったあとの仕上げには、「気まぐれ脳天直撃氷水スパ」。ジョーロの氷水を使って、火照った身体を一気にクールダウン。
ととのいの最後に、頭からひんやりする爽快感をお楽しみいただけます。
サウナ後の水分補給に。農園採れたて野菜と料理長特製ディップソース
サウナ後のクールダウンタイムには、農園で採れたみずみずしい野菜を。火曜・木曜限定で、16時・20時のアウフグース後に、農園採れたて野菜を料理長特製のディップソースと一緒にご提供します。火照った身体にうれしい、THE FARMらしい水分補給のかたち。
サウナ後はドリンクでの水分補給とあわせて、野菜のおいしさもぜひお楽しみください。
水風呂上がりにひと吹き。ハッカ香るクールスプレー
露天水風呂前とサウナガーデンに、ハッカ油を配合したクールスプレーをご用意します。おすすめは、水風呂から上がったあとのひと吹き。ハッカのすっきりとした香りと清涼感で、外気浴の時間をより心地よくお楽しみいただけます。リラックスしたいときや、虫が気になる季節の外気浴にもおすすめです。
シャキッと覚醒。冷シャンプー＆冷ボディソープ
浴室には、夏にぴったりの冷シャンプー＆冷ボディソープを導入します。汗を流す時間まで、ひんやり気持ちよく。おふろ上がりの爽快感を、さらに引き立ててくれます。
やさしい温度に癒される、ぬる湯
暑い季節の入浴には、ゆっくり浸かれる“ぬる湯”もおすすめです。
熱すぎないやさしい温度で、身体をほどきながら、のんびりリラックス。サウナや外気浴の合間にも、湯上がり前のひと休みにもぴったりです。
湯上がりまで冷え冷えに。キンキン生ビールと農園野菜のおつまみ
おふろやサウナを楽しんだあとは、ザファーム食堂で湯上がりのひとときを。
キンキンに冷えた生ビールや、料理長特製の農園野菜のおつまみをご用意しています。
身体をととのえたあとの一杯と、THE FARMらしい野菜のおいしさをお楽しみください。
足湯のお供に。THE FARM 星空いちご園の削りいちご
ひんやりスイーツを楽しみたい方には、THE FARM 星空いちご園の削りいちごもおすすめです。
いちごの甘酸っぱさと、冷たい口どけが夏にぴったり。
クール足湯のお供にも、湯上がりのデザートにもどうぞ。
開催概要
企画名
冷え冷え・納涼アイランド2026
開始日
2026年7月1日（水）より順次スタート
実施場所
おふろcafe かりんの湯
営業時間
7:00～24:00（最終入館23:00）
内容
真夏のクール足湯
メンソールアウフグース
気まぐれ脳天直撃氷水スパ
ハッカ油配合クールスプレー
農園採れたて野菜 with 料理長特製ディップソース
冷シャンプー＆冷ボディソープ
ぬる湯
キンキン生ビール
料理長特製 農園野菜のおつまみ
THE FARM 星空いちご園 削りいちご
注意事項
※気温・天候・運営状況により、開始時期が遅れる場合や、終了時期が早まる場合がございます。
※内容により、実施日・実施時間・提供数・料金が異なります。
※一部コンテンツは不定期開催・数量限定となる場合がございます。
※一部コンテンツは8月末で終了予定です。
※各コンテンツの詳しい実施内容・開催日時・料金などは、かりんの湯公式HPおよび公式SNSにて、今後順次お知らせいたします。
※サウナ・入浴後は、こまめな水分補給をお願いいたします。
※体調にあわせて、無理のない範囲でご利用ください。
※お酒は20歳になってから。
暑さを避けるだけではなく、暑い日だからこそ楽しめる“涼”を。
この夏は、おふろcafe かりんの湯で、ひんやりととのう時間をお過ごしください。
■おふろcafe かりんの湯
千葉県香取市の農園リゾート THE FARM内にある”おふろcafe かりんの湯”は、天然温泉とサウナ、食事が楽しめる癒しの複合施設です。セルフロウリュ式バレルサウナやアウフグースイベントも人気で、家族連れや友人同士でも一日中ゆったり過ごせます。館内には1万冊の漫画・雑誌、ハンモックなどもあり、裸足でくつろげる心地よい空間が広がっています。
https://www.thefarm.jp/karinnoyu/
■株式会社ザファーム
2016年5月創業。千葉県に関東最大級のグランピング施設を有し、アウトドア・イノベーションサミットで6年連続アワード受賞し殿堂入りした農園リゾート「THE FARM(ザファーム)」の運営を行う。経営理念は「農ある暮らしをすべての人に」。新しいスタイルの手軽な農業体験・アウトドアの楽しみ方を提供。
https://www.thefarm.jp/
本社 ：千葉県香取市西田部1309-29
会社名：株式会社ザファーム
代表 ：武田 泰明
創業日：2016年5月26日
事業 ：「農園リゾートTHE FARM(ザ ファーム)」の運営
(グランピング、コテージ、カフェ、キャンプ場、温浴施設)
フランチャイズ事業の運営
■本リリースに関するお問い合わせ先
株式会社ザファーム 広報
TEL ：057-00-11831(10:00～18:00)
自動音声が流れますので、４.→３.の順にお進みください
MAIL：info@thefarm.jp
担当：椎名・續木