SAGA DX SUMMIT Vol.6　AI活用で変わる佐賀の企業経営-7月13日、無料オンラインセミナー開催

公益財団法人佐賀県産業振興機構

■ 開催趣旨

ChatGPTをはじめとする生成AIの急速な普及により、AI時代の今、私たちはどこに向かい、何を獲得するのか。テクノロジーの進化は企業や社会に何をもたらすのか。

本イベントでは、これからの地域経済を担う企業の存在意義を捉え、変化に対応しないことが地域社会にもたらすリスクを多角的に考察します。特別ゲストに株式会社ORENDA WORLD代表取締役社長 澁谷 陽史（しぶや あきふみ）氏を迎え、AI時代における企業の未来像を参加者とともに議論します。

当日は澁谷氏によるAI技術のライブデモンストレーションも実施。圧倒的なAIのインパクトを体感することで、明日からのビジネスの解像度が劇的に変わります。

イベント詳細・申込ページ：https://www.saga-smart.jp/event/2026/20260508-2.html(https://www.saga-smart.jp/event/2026/20260508-2.html)

■ イベント概要

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/165015/table/44_1_f6ccda4395c68ea3e613fec70e351a5a.jpg?v=202606251151 ]

※本イベントの開催に合わせ、共催のサガテレビにてテレビCMの放映を順次開始いたします。

■ 基調講演 登壇者

澁谷 陽史（しぶや あきふみ）氏 株式会社ORENDA WORLD 代表取締役社長

美大卒業後、セガサミーにてゲームコンテンツ制作を経験。2015年に株式会社ORENDA WORLDを創業。ゲーム・3DCG・AI・仮想空間技術を活用し、自動運転シミュレータ、AIソリューション、AI人材育成、地方創生へと事業を展開。2025年からはAIを通じて人と組織の変容を支援する教育ブランド「A.I.KEN」を立ち上げ、人とAIが共に成長する社会づくりを推進している。

■ パネルゲスト

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/165015/table/44_2_4c5d2a691ac0a3e0e9354883827e04ad.jpg?v=202606251151 ]

■ プログラム（予定）※プログラムは変更になる場合があります。

1. 開会

2. さが産業ミライ創造ベース（RYO-FU BASE）事業説明

3. 佐賀県産業スマート化センターからのお知らせ

4. 基調講演（株式会社ORENDA WORLD代表取締役 澁谷 陽史 氏）

5. 経営者ディスカッション（パネルディスカッション）

6. 閉会

■ 共催・後援

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/165015/table/44_3_a601bd862d1c3f2a3565101364550ecc.jpg?v=202606251151 ]

■ 佐賀県産業スマート化センターについて

AI・IoTによるオープンイノベーションのハブとして佐賀県の公共施設として、2018年10月に開所。デジタル活用やDXによる産業発展を実現するため、県内企業のDX推進のためのセミナー・イベントを年10回程度開催している。また、課題解決支援では累計で800件以上のDXに関する相談対応を行っている。

【施設概要】

施設名 ：佐賀県産業スマート化センター

所在地 ：佐賀県佐賀市鍋島町八戸溝114

（佐賀県工業技術センター生産技術棟内）

開所日 ：2018年10月

URL ：https://www.saga-smart.jp/

活動内容：DXに関する相談対応、DXに関するセミナー・イベント企画・運営、相談者と協力企業とのマッチング支援

■ お問合せ

佐賀県産業スマート化センター （担当：野中）

TEL：0952-97-9120（開所時間：平日9:00～17:00）

e-mail：info@saga-smart.jp