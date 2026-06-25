【経堂駅 徒歩2分】世田谷で飲食店を出店するなら見逃せない。新築商業ビルがテナント募集開始

株式会社トラスト・ファイブ

不動産開発を行う株式会社トラスト・ファイブ（代表取締役：南薗龍司、本社：東京都千代田区）は、自社開発の商業ビル「コレタス経堂」において、飲食店(重飲食可)をはじめとする入居テナント募集を開始しました。

本物件は、小田急小田原線「経堂」駅から徒歩2分と駅近でありながら、落ち着いた環境が特徴です。

「コレタス経堂」は、コレタスシリーズとしては7棟目。

2026年3月に竣工した新築商業ビルです。

■ 経堂駅徒歩2分、落ち着いた環境に立地する新築商業ビル

コレタス経堂 南面外観（昼景）南東面外観（夕景）

「コレタス経堂」は小田急小田原線「経堂」駅から徒歩2分。

駅から至近にもかかわらず、メインストリートである農大通りと本町通りから少しだけ裏に入ったエリアにあり、駅前の喧騒から離れた隠れ家的な立地。



近隣には「洋食バル ウルトラ」「FINETIME COFFEE ROASTERS」「ドイツワイン専門Shop&Bar CASSIEL(カシエル)」をはじめとする多様な人気店が点在し、落ち着いた雰囲気の商業地を形成しています。

■ 重飲食OK！そのほか多様な業種に対応

内観イメージパース（1F 飲食店想定）

「コレタス経堂」は2026年3月竣工の新築デザイナーズ商業ビル。



2階建てでワンフロア1テナント、1階2階とも重飲食の飲食店も可能です。テナントの初期費用の負担を抑えられるよう、ダクトも設置済みです。



飲食店のほか、各種ショップ、クリニック、各種スクール、パーソナルジムなどの入居を想定しています。

■ 22.25坪、天井高3,270mm、自由度の高い店舗設計

1F フロア図面



店舗の面積は73.56平米、22.25坪(1階2階共通)。

柱を最小限に抑えた設計と天井高3,270mm(1階)、3,220mm(2階)のゆとりある空間で、自由な店舗設計が可能です。

■ 「コレタス経堂」の主な特徴

- 小田急小田原線「経堂」駅より徒歩2分- 駅近立地でありながら、農大通り・本町通りから一本入った落ち着いたエリア- 周辺に人気飲食店が集まる商業性の高い環境- 2026年3月竣工の新築デザイナーズ商業ビル- 地上2階建て、各階専有面積73.56平米（22.25坪）- 飲食店（重飲食可）、美容室をはじめとする多様な業種に対応- 天井高約3,270mm、柱を最小限に抑えた設計による高いレイアウト自由度



「コレタス経堂」は、駅徒歩2分の立地、新築デザイナーズビルの外観、天井高約3,270mmによる高いレイアウト自由度を備え、飲食店をはじめとする多様な業種に対応しています。

【物件概要】

【募集要項】

- 物件名：コレタス経堂- 所在地：東京都世田谷区経堂1-30-7（地番）- 交通：小田急小田原線「経堂」駅 徒歩2分- 用途：商業（店舗）- 竣工年月日：2026年3月19日- フロア数：地上2階建- 敷地面積：123.93平方メートル- 最高高さ：7.54m- 構造：鉄骨造- 延べ面積：155.45平方メートル- 建築工期：2025/9～2026/3- 建築設計：株式会社アルコデザインスタジオ- ゼネコン：友伸建設株式会社- テナント入居日：応相談- 想定天井高：1F/3,270mm, 2F/3,220mm（上階スラブ下端まで）- 内装：1階/[ 壁（ボード素地）、天井（デッキプレート）、床（コンクリート/FL-200）]- 2階/[ 壁（ボード素地）、天井（デッキプレート）、床（コンクリート/FL-50）]- 電気容量：【電灯】各階 [最大20kVA]/【動力】各階 [最大20kW]まで契約可- ガス設備：各階 [32A]- 給水設備：各階 [25A]- 排水設備：各階 [100φ]2系統

コレタス経堂 テナント募集特設サイト :https://www.trust5.co.jp/biz/kyodo/special/テナント募集の詳細は、特設サイトにて公開中

スモールビルブランド「コレタス」について

〈コレタス〉の使命は、未来あふれるテナントを応援すること。

テナントファーストを信条に、彼らのような事業者に求められる「コレ！」を「＋（たす）」スモールビルを造ります。

「コレタス経堂」でコレタスシリーズは7棟目。

株式会社トラスト・ファイブが開発したスモールビルとしては12棟(軒)目になります。

会社概要

設立29年。首都圏で20年以上マンションの企画・開発・販売に携わってきた不動産開発会社。長年のマンション開発で培ってきた経験・知識を活用し、2018年からはオフィスビルや商業ビルなどの収益不動産開発にも注力。2021年、スモールビルブランドを「コレタス」にリニューアル。

- 社名：株式会社トラスト・ファイブ- URL：https://www.trust5.co.jp/- 代表者：代表取締役 南薗 龍司- 所在地：〒102-0082 東京都千代田区一番町13番地3 ラウンドクロス一番町5階- 設立：1997年2月18日- 資本金：8,000万円- 事業内容：収益不動産の企画・開発事業マンションや一戸建ての企画・開発・分譲事業不動産コンサルティング事業、不動産売買事業オウンドメディア事業



