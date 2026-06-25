熊本大学とシンク・ネイチャー、阿蘇の草原生態系が持つ「防災価値」の経済的可視化に向けた共同研究を開始

株式会社シンク・ネイチャー

国立大学法人熊本大学と、株式会社シンク・ネイチャー（本社：沖縄県浦添市、代表取締役CEO：久保田 康裕、取締役社長COO：舛田 陽介、以下「当社」）は、「阿蘇の草原生態系の防災価値評価」に関する共同研究契約を締結いたしましたことをお知らせいたします。

本研究では、阿蘇地域独自の草原管理（野焼き、採草、放牧）が斜面崩壊の確率や崩壊土砂量に与える影響のメカニズムを、自然関連ビッグデータを駆使して科学的に明らかにすることを目指します。

■ 共同研究の背景と目的

近年、気候変動に伴う豪雨災害の激甚化が進む中、自然環境が持つ防災・減災機能（Eco-DRR：生態系を活用した防災・減災）への注目が高まっています。特に広大な草原が広がる阿蘇地域では、伝統的な草原管理（野焼きや放牧など）が維持されてきましたが、これらが土砂災害の抑制にどのように寄与しているかという「防災価値」の定量的な評価は、これまで十分に可視化されていませんでした。

本共同研究では、熊本大学が持つ工学的・学術的なデータ分析力と、当社が持つ生物多様性ビッグデータや分析知見を掛け合わせ、阿蘇の草原管理が斜面崩壊リスクに与えるメカニズムを検証します。さらに、防災価値の観点から草原が持つ経済的価値を可視化するとともに、全国的な課題である森林喪失要因（伐採跡地やシカ害など）と斜面崩壊リスクの関係へと研究を一般化し、持続可能な国土保全への貢献を目指します。

【会社概要】

当社はマクロ生態学、生物多様性保全科学において卓越した研究実績を有する国内・海外の研究者を有するグローバル企業です（https://think-nature.jp）。世界の陸・海を網羅した自然史の研究論文や標本情報、リモートセンシング（人工衛星・ドローンによる観測）、環境DNA調査、野生生物のバイオロギング、市民科学などで収集された生物関連データ（地理分布、遺伝子、機能特性、生態特性など）をデータ統合し、AI等の最先端技術を用いたネイチャーの可視化や予測や、シナリオ分析技術を有しています （J-BMP*１）。TNFDのデータカタリストイニシアティブに参画し、自然資本ビッグデータを活用した自然の持続的利用に関する分析、評価、ソリューション(TN LEAD*２)で、金融機関・機関投資家・企業の生物多様性対応を支援しています。さらに、「生物多様性ネットゲイン」を可視化し、ネイチャーポジティブ事業を推進するためのサービス（TN GAIN*３）を提供しています。また、生物多様性の記載に尽力している研究者を表彰する「日本生態学会自然史研究振興賞（*４）」および「NPJアワード（*５）」を提唱し、賞金を提供して基礎科学の裾野を支える活動を行い、さらには一般向けに、生き物の豊かさを、地図で見える化したスマートフォンアプリ「ジュゴンズアイβ版（*６）」（無料）をリリースし、生物多様性の主流化（教育普及）を推進しています。また、生物多様性に関する最新の動向やアカデミアの知見を社会に繋ぐメディア「ネイチャーポジティブジャーナルNPJ（*７）」を運営しています。

*１ J-BMP: 日本の生物多様性地図化プロジェクト

https://biodiversity-map.thinknature-japan.com/

*２ TN LEAD：全産業セクター&グローバルな事業拠点に対応した TNFD対応支援サービス

https://think-nature.jp/service/

*３ TN GAIN：住宅の庭づくり、都市再開発における不動産物件の緑化計画 、企業緑地や社有林の森づくり、ビオトープの計画など、ネイチャーポジティブ関連事業の効果量をビフォー・アフターの比較を基に算定し、生物多様性ネットゲインを可視化するサービス

https://services.think-nature.jp/gain/

*４ 日本生態学会自然史研究振興賞：日本生態学会の新賞、生物多様性に関する記載研究を推進している会員を表彰する新たな賞

https://note.com/thinknature/n/n885ba7f11009

*５ NPJアワード2026：ネイチャーポジティブにコミットする基礎研究を顕彰する賞

https://np-journal.jp/2026.npjaward/

*６ ジュゴンズアイ（DugongsAI）β版：生物種毎の生物の豊かさが地図上で可視化された個人向けスマホアプリ

https://services.think-nature.jp/dugongsai/

*７ ネイチャーポジティブジャーナル：地球の未来を一緒に考える

https://np-journal.jp/